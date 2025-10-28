Ruta
Ranking UCI: los mejores 10 ciclistas colombianos del escalafón tras la última actualización
Concluida la temporada 2025 así quedaron los colombianos en al ranking de la Unión Ciclista Internacional, que tiene en cuenta los resultados en todas las carreras UCI de las últimas 52 semanas y que comanda sin afugias el campeón del mundo, el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) con 11.680 puntos.
Para encontrar al primer nacional de la lista hay que bajar hasta el puesto 36°, donde hallamos a Egan Bernal (Ineos Grenadiers), quien es el escarabajo mejor ubicado del escalafón con 1.742 puntos.
En cuanto al resto de los nacionales, Santiago Buitrago – Bahrain Victorious se ubica en el puesto 75 con 1.077 puntos, luego le siguen Harold Tejada – XDS Astana Team 108° (795), Einer Rubio – Movistar Team 113° (765) y Juan Sebastián Molano – UAE Team Emirates XRG 201° con 473 puntos.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico, les presenta los diez mejores pedalistas nacionales en el ranking de la UCI.
Posiciones de los colombianos
Cristián Camilo Muñoz sigue vestido de amarillo en la Vuelta a Guatemala 2025; José Canastuj gana la quinta etapa
El pedalista boyacense Cristián Camilo Muñoz, del Nu Colombia, sigue líder de la edición 64 de la Vuelta a Guatemala, luego de defender el liderato en la quinta etapa, una jornada montañosa de 109,3 kilómetros, que se disputó entre Coatepeque y San Marcos.
El escarabajo, de 29 años, supera por 15 segundos a su compatriota Carlos Gutiérrez (Movistar – Best PC) y en el tercer cajón del podio se encuentra otro colombiano, se trata de Óscar Santiago Garzón (GW Erco Shimano) a 26 segundos.
La quinta etapa quedó en manos del guatemalteco José David Canastuj (Eca Electricidad Ciclismo) por la descalificación del antioqueño Alejandro Osorio (Orgullo Paisa). Segundo terminó el boyacense Cristián Yesid Bustos (Cerámicas Castelli-Ópticas Deluxe).
La ronda chapina continuará este miércoles con la sexta etapa, una jornada montañosa de 90,5 kilómetros entre Catarina y San Juan Ostuncalco, que incluye cuatro puertos categorizados.
Vuelta Ciclistica Internacional a Guatemala (2.2)
Resultados Etapa 5 | Coatepeque – San Marcos (109,3 km)
|1
|José David Canastuj
|Eca Electricidad Ciclismo
|2:52:36
|2
|Cristián Yesid Bustos
|Cerámicas Castelli-Ópticas Deluxe
|0:21
|3
|Santiago Montenegro
|Movistar Best PC
|0:43
|4
|Kade Kreikemeier
|Momentum Racing – Gcs – Quici
|1:03
|5
|Sebastián Calderón
|7C – Economy – Hyundai
|1:08
|6
|Carlos MacPherson
|Olinka Specialized
|1:16
|7
|Róbinson López
|GW Erco Shimano
|1:19
|8
|Yesid Pira
|Hino-One-La red-Suzuki
|1:19
|9
|Mardoqueo Vásquez
|Hino-One-La red-Suzuki
|1:24
|10
|Óscar Santiago Garzón
|GW Erco Shimano
|1:25
|11
|Juan Carlos López
|GW Erco Shimano
|1:25
|12
|Cristián Camilo Muñoz
|Nu Colombia
|1:25
|13
|José Ramón Muñiz
|Olinka Specialized
|1:25
|14
|Carlos Alberto Gutiérrez
|Movistar Best PC
|1:27
Clasificación General Individual
|1
|Cristián Camilo Muñoz
|Nu Colombia
|18:42:24
|2
|Carlos Alberto Gutiérrez
|Movistar Best PC
|0:15
|3
|Óscar Santiago Garzón
|GW Erco Shimano
|0:26
|4
|Edgar Torres
|Hino-One-La red-Suzuki
|3:08
|5
|Luis Daniel Oses
|7C – Economy – Hyundai
|3:19
|6
|Bryan Obando
|Movistar Best PC
|3:35
|7
|Fredy Toc
|Eca Electricidad Ciclismo
|4:22
|8
|Nicolás Paredes
|Hino-One-La red-Suzuki
|4:32
|9
|Yesid Pira
|Hino-One-La red-Suzuki
|4:42
|10
|Bernardo Suaza
|Orgullo Paisa
|4:44
|11
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|4:46
|12
|Robinson López
|GW Erco Shimano
|5:32
|13
|Dylan Jiménez
|7C – Economy – Hyundai
|5:40
|14
|José Ramón Muñiz
|Olinka Specialized
|5:43
|15
|Mardoqueo Vásquez
|Hino-One-La red-Suzuki
|5:45
|16
|Julio Ispache
|Decorabaños – Bantrab – Quetzaltenango
|6:36
|17
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|6:59
|18
|Gerson Toc
|Eca Electricidad Ciclismo
|7:14
|19
|Juan Carlos López
|GW Erco Shimano
|7:25
|20
|Santiago Montenegro
|Movistar Best PC
|7:50
Óscar Santiago Garzón se mantiene como líder de los Sub-23 en la Vuelta a Guatemala 2025 transcurridas cinco etapas
Los colombianos siguen dominando en la Vuelta a Guatemala 2025. Óscar Santiago Garzón, del GW Erco Shimano, se mantuvo como líder Sub-23 de la ronda chapina, transcurridas cinco etapas.
El joven escarabajo, que hizo su arribo con los favoritos, retuvo la camiseta azul que lo identifica como el mejor corredor sub-23 de la competencia. Garzón entró el 10° puesto a más de un minuto del ganador.
En la clasificación, el colombiano que aparece tercero en la general individual, aventaja por más de nueve minutos al guatemalteco Nelson Panjoj (Asociación de Chimaltenango). En la tercera posición se clasifica el costarricense Sebastián Calderón (7C – Economy – Hyundai).
El colombiano defenderá el liderato de los jóvenes en la ronda chapina este miércoles con la sexta etapa, una jornada montañosa de 90,5 kilómetros entre Catarina y San Juan Ostuncalco, que incluye cuatro puertos categorizados.
Clasificación General de los sub-23
|1
|Óscar Santiago Garzón
|GW Erco Shimano
|18:42:50
|2
|Nelson Panjoj
|Asociación de Chimaltenango
|9:00
|3
|Sebastián Calderón
|7C – Economy – Hyundai
|11:08
Jesús David Peña se valoriza en Portugal y reforzará en 2026 al Efapel Cycling
Una de las escuadras más poderosas de Portugal, el Efapel Cycling, anunció la contratación del zipaquireño Jesús David Peña, que esta temporada se destacó con el APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense, una formación continental con mucha historia en el calendario luso.
“Nuestro equipo sigue desarrollando su proyecto para 2026 – y con gran orgullo anunciamos la llegada de Peña, ciclista colombiano que fortalecerá nuestra lista para la próxima temporada”, escribió el elenco portugués en sus redes sociales anunciando la contratación del escarabajo.
Recuperado de su salida del World Tour, el talentoso corredor cundinamarqués, formado en las huestes del equipo del Ministerio del Deporte, en su momento conocido como el Colombia Tierra de Atletas-GW Shimano, llega a reforzar al Efapel Cycling tras una buena temporada en territorio portugués.
“Estoy muy agradecido por la oportunidad que Efapel Cycling me dio de ser parte del equipo en 2026. Es un conjunto ambicioso y espero adaptarme lo antes posible y ser un elemento importante para ayudar al equipo a alcanzar sus metas”, dijo Jesús David Peña, en declaraciones recogidas por su nuevo equipo.