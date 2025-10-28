Ranking UCI: los mejores 10 ciclistas colombianos del escalafón tras la última actualización

Concluida la temporada 2025 así quedaron los colombianos en al ranking de la Unión Ciclista Internacional, que tiene en cuenta los resultados en todas las carreras UCI de las últimas 52 semanas y que comanda sin afugias el campeón del mundo, el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) con 11.680 puntos.

Para encontrar al primer nacional de la lista hay que bajar hasta el puesto 36°, donde hallamos a Egan Bernal (Ineos Grenadiers), quien es el escarabajo mejor ubicado del escalafón con 1.742 puntos.

En cuanto al resto de los nacionales, Santiago Buitrago – Bahrain Victorious se ubica en el puesto 75 con 1.077 puntos, luego le siguen Harold Tejada – XDS Astana Team 108° (795), Einer Rubio – Movistar Team 113° (765) y Juan Sebastián Molano – UAE Team Emirates XRG 201° con 473 puntos.

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico, les presenta los diez mejores pedalistas nacionales en el ranking de la UCI.

Posiciones de los colombianos