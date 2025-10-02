¡Racha ganadora! Tercer triunfo consecutivo de Paul Magnier en la CRO Race 2025

¡Cero y van tres! En otro final a pura velocidad, Paul Magnier (Soudal Quick-Step) continuó con su racha ganadora y salió victorioso en la tercera etapa de CRO Race de Croacia al imponerse en el embalaje, tras recorrer 150,5 kilómetros entre Gospić y Rijeka.

El corredor francés superó con solvencia al británico Ben Turner (INEOS Grenadiers) y al israelí Oded Kogut (Israel-Premier Tech), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.

Con relación al único suramericano en competencia, el ecuatoriano Mateo Ramírez (UAE Team Emirates – XRG) entró en un grupo perseguidor, en el puesto 76°, a más de un minuto del ganador.

En lo referente a la clasificación general, el francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step) se mantuvo firme en la primera posición ahora escoltado por el inglés Ben Turner (INEOS Grenadiers). El podio parcial lo completa el francés Baptiste Poulard (Arkéa – B&B Hôtels Continental).

La carrera croata del calendario UCI, que no cuenta con participación colombiana, continuará este viernes con una etapa rompe-piernas de 190,5 kilómetros entre Krk y Labin, que incluye cuatro puertos montañosos.

CRO Race (2.1)

Resultados Etapa 3 | Gospić – Rijeka (150,5 km)

1 Paul Magnier Soudal Quick-Step 3:26:59 2 Ben Turner INEOS Grenadiers m.t. 3 Oded Kogut Israel-Premier Tech m.t. 4 Giovanni Lonardi Team Polti VisitMalta m.t. 5 Kim Heiduk INEOS Grenadiers m.t. 6 Rui Oliveira UAE Team Emirates-XRG m.t. 7 Mihajlo Stolic Team United Shipping m.t. 8 Marceli Boguslawski ATT Investments m.t. 9 Robert Donaldson Team Jayco-AlUla m.t. 10 Pau Miquel Equipo Kern Pharma m.t. 76 Mateo Ramírez *Ecuador UAE Team Emirates-XRG 1:01



Paul Magnier, sólido líder de la CRO Race 2025. (Foto © Soudal Quick-Step Pro Cycling Team)

Clasificación General Individual