¡Racha ganadora! Isaac del Toro conquista el Gran Premio de Peccioli – Copa Sabatini

La gran revelación de la temporada, el joven ciclista mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) siguió con su racha ganadora y salió vencedor este jueves del Gran Premio de Peccioli – Copa Sabatini, tras 197,6 kilómetros de recorrido por los alrededores del municipio de Peccioli, en la provincia de Pisa.

La carrera que le hace homenaje al exciclista italiano Giuseppe Sabatini, dejó ganador al mexicano, que llegó a la meta en solitario. El podio de la clásica lo completaron el francés Benjamin Thomas (Cofidis) y el británico Ben Granger (Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente).



Benjamin Thomas, Isaac del Toro y Ben Granger, en el podio de la Copa Sabatini 2025. (Foto UAE © Sprint Cycling)

En cuanto a los colombianos, el quindiano Diego Pescador (Movistar Team) finalizó 34°, el risaraldense Kevin Castillo (Movistar Team) terminó 42°, ambos a 51 segundos, mientras que el boyacense Yeferson Camargo (Petrolike) no concluyó la prueba.

La clásica italiana comenzó desde el estadio municipal, con una corta sección neutralizada antes de iniciar la salida oficial y un tramo llano que condujo de regreso a Peccioli. Luego, los ciclistas afrontaron un circuito de 24,8 kilómetros que se repitió cinco veces, incluyendo las subidas a Montefoscoli, Terricciola y Muro di Greta.

Finalmente, la carrera concluyó con un circuito final de 12,2 kilómetros, que los corredores recorrieron dos veces antes de cruzar la línea de meta. En la definición, el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) no le dio espacio a sus rivales y alcanzó su victoria número 12 de la temporada.

Resultados Gran Premio città di Peccioli – Coppa Sabatini (1.Pro)

Peccioli – Peccioli (197,6 km)

1 Isaac del Toro UAE Team Emirates-XRG 4:46:56 2 Benjamin Thomas Cofidis 0:05 3 Ben Granger MG.K vis Costruzioni Ambiente 0:08 4 Christian Scaroni XDS Astana Team 0:28 5 Alexandre Delettre Team TotalEnergies 0:32 6 Marc Hirschi Tudor Pro Cycling Team 0:32 7 Richard Carapaz EF Education-EasyPost 0:32 8 Pau Miquel Equipo Kern Pharma 0:32 9 Jan Christen UAE Team Emirates-XRG 0:32 10 Davide Piganzoli Team Polti VisitMalta 0:32