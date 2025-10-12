¿Quién para al UAE? Adam Yates conquista el Trofeo Tessile & Moda – Valdengo Oropa con Sergio Chumil 5°

El cierre de la temporada para el UAE y Adam Yates viene fluyendo de la mejor manera. El británico, que recientemente ganó la Copa Agostoni, consiguió otra victoria esta vez en el Trofeo Tessile & Moda al término de una prueba de 170,9 kilómetros corridos en territorio italiano, entre las localidades de Valdengo y Oropa. El inglés remató el gran trabajo de su equipo para sumar así su tercer título de la temporada.

Los puestos de honor de la carrera de un día lo completaron el francés Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) y el australiano Jay Vine (UAE Team Emirates-XRG), quienes se subieron al 2° y 3° cajón del podio, respectivamente.

El latinoamericano más destacado fue el guatemalteco Sergio Chumil (Burgos Burpellet BH) con un meritorio 5° puesto. El corredor centroamericano llegó a 24 segundos de Yates, ganándole el duelo al francés Pavel Sivakov (UAE Team Emirates-XRG), quien terminó 6°.

El mejor colombiano fue Martín Santiago Herreño (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) en el puesto 24° a 2:13, luego le siguieron Santiago Umba (XDS Astana Team) 30°, William Colorado (Q36.5 Pro Cycling Team) 43° y Edward Cruz (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) 52°.

La carrera italiana no se realizaba desde 1990 y este año regresó al calendario internacional UCI. En el palmarés aparecen nombres ilustres como el francés Laurent Fignon, el colombiano Martín Emilio Cochise Rodríguez y los italianos Felice Gimondi y Francesco Moser, quien la ganó en cuatro oportunidades.

Resultados Trofeo Tessile & Moda – Valdengo Oropa (1.1)

Valdengo – Oropa (170,9 km)

1 Adam Yates UAE Team Emirates-XRG 3:58:49 2 Mathys Rondel Tudor Pro Cycling Team 0:11 3 Jay Vine UAE Team Emirates-XRG 0:25 4 Christian Scaroni XDS Astana Team 0:33 5 Sergio Chumil Burgos Burpellet BH 0:34 6 Pavel Sivakov UAE Team Emirates-XRG 0:35 7 Johannes Kulset Uno-X Mobility 1:10 8 Jardi Van Der Lee EF Education-EasyPost 1:11 9 Hugo de la Calle Burgos Burpellet BH 1:12 10 Matteo Scalco VF Group-Bardiani CSF-Faizanè 1:16