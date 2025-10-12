Ruta
¿Quién para al UAE? Adam Yates conquista el Trofeo Tessile & Moda – Valdengo Oropa con Sergio Chumil 5°
El cierre de la temporada para el UAE y Adam Yates viene fluyendo de la mejor manera. El británico, que recientemente ganó la Copa Agostoni, consiguió otra victoria esta vez en el Trofeo Tessile & Moda al término de una prueba de 170,9 kilómetros corridos en territorio italiano, entre las localidades de Valdengo y Oropa. El inglés remató el gran trabajo de su equipo para sumar así su tercer título de la temporada.
Los puestos de honor de la carrera de un día lo completaron el francés Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) y el australiano Jay Vine (UAE Team Emirates-XRG), quienes se subieron al 2° y 3° cajón del podio, respectivamente.
El latinoamericano más destacado fue el guatemalteco Sergio Chumil (Burgos Burpellet BH) con un meritorio 5° puesto. El corredor centroamericano llegó a 24 segundos de Yates, ganándole el duelo al francés Pavel Sivakov (UAE Team Emirates-XRG), quien terminó 6°.
El mejor colombiano fue Martín Santiago Herreño (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) en el puesto 24° a 2:13, luego le siguieron Santiago Umba (XDS Astana Team) 30°, William Colorado (Q36.5 Pro Cycling Team) 43° y Edward Cruz (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) 52°.
La carrera italiana no se realizaba desde 1990 y este año regresó al calendario internacional UCI. En el palmarés aparecen nombres ilustres como el francés Laurent Fignon, el colombiano Martín Emilio Cochise Rodríguez y los italianos Felice Gimondi y Francesco Moser, quien la ganó en cuatro oportunidades.
Resultados Trofeo Tessile & Moda – Valdengo Oropa (1.1)
Valdengo – Oropa (170,9 km)
|1
|Adam Yates
|UAE Team Emirates-XRG
|3:58:49
|2
|Mathys Rondel
|Tudor Pro Cycling Team
|0:11
|3
|Jay Vine
|UAE Team Emirates-XRG
|0:25
|4
|Christian Scaroni
|XDS Astana Team
|0:33
|5
|Sergio Chumil
|Burgos Burpellet BH
|0:34
|6
|Pavel Sivakov
|UAE Team Emirates-XRG
|0:35
|7
|Johannes Kulset
|Uno-X Mobility
|1:10
|8
|Jardi Van Der Lee
|EF Education-EasyPost
|1:11
|9
|Hugo de la Calle
|Burgos Burpellet BH
|1:12
|10
|Matteo Scalco
|VF Group-Bardiani CSF-Faizanè
|1:16
|24
|Martín Santiago Herreño
|VF Group – Bardiani CSF – Faizanè
|2:13
|30
|Santiago Umba
|XDS Astana Team
|2:39
|43
|William Colorado
|Q36.5 Pro Cycling Team
|4:06
|52
|Edward Cruz
|VF Group – Bardiani CSF – Faizanè
|5:02
Ruta
Podio colombiano en la Vuelta a Santa Catarina con Diego Camargo como gran campeón, Walter Vargas 2° y Víctor Ocampo 3°
Luego de cinco días de competencia, el Team Medellín-EPM copó los tres puestos del podio en la Vuelta Santa Catarina. El boyacense Diego Camargo se consagró campeón, luego de pasar sin contratiempos la última etapa disputada en Florianópolis.
A Camargo lo acompañaron en el podio dos compañeros de su equipo: Walter Vargas, segundo y Víctor Ocampo, tercero, en una apabullante actuación de la escuadra continental antioqueña.
El oriundo de Tuta, Boyacá, de 27 años, sumó otro título a su palmarés tras consagrarse en la Vuelta a Boyacá 2019, Vuelta de la Juventud 2020, Vuelta a Colombia 2020, Tour de Beauce 2025 y el Clásico RCN 2025.
La última etapa quedó en manos del uruguayo Diego Leonel Rodríguez (CNP Bocas del Cufré), que se impuso en un circuito en Florianópolis, tras ser el más rápido en el sprint grupal.
Volta Ciclística de Santa Catarina (2.2)
Resultados Etapa 5 | Florianópolis – Florianópolis (59,5 km)
|1
|Diego Leonel Rodríguez
|CNP Bocas del Cufré
|1:10:29
|2
|Igor Molina
|Pindamonhangaba Cycling Team
|m.t.
|3
|Otavio Gonzeli
|Swift Pro Cycling
|m.t.
|4
|Tomás Quiroz
|Plus Performance-Solutos
|m.t.
|5
|Víctor Ocampo
|Team Medellín-EPM
|m.t.
|6
|Guilherme Wisnieski
|ACRS Cyclingteam-Audax
|m.t.
|7
|Werik Domingos
|Selección de Paraná
|m.t.
|8
|Magno Rabelo
|Pindamonhangaba Cycling Team
|m.t.
|9
|Roberto Leite
|Seleção Gaúcha
|m.t.
|10
|Samuel Hauane Estachera
|Selección de Paraná
|m.t.
|22
|Camilo Castiblanco
|Pío Rico Cycling Team
|m.t.
|31
|Óscar Fernández
|Team Medellín – EPM
|m.t.
|43
|Diego Camargo
|Team Medellín – EPM
|m.t.
|48
|Daniel Chavarría
|Team Medellín – EPM
|m.t.
|54
|Walter Vargas
|Team Medellín – EPM
|m.t.
|73
|Julián Cardona
|Team Medellín – EPM
|m.t.
Clasificación General Final
|1
|Diego Camargo
|Team Medellín-EPM
|15:52:52
|2
|Walter Vargas
|Team Medellín-EPM
|1:16
|3
|Víctor Ocampo
|Team Medellín-EPM
|7:36
|4
|Stéfan Bennett
|EuroCyclingTrips-CCN
|8:01
|5
|Bruno Lemes
|São José Ciclismo-Instituto Athlon
|8:03
|6
|Eduardo Moyata
|Pío Rico Cycling Team
|9:35
|7
|Pedro Rossi
|Swift Pro Cycling
|9:52
|8
|Magno Rabelo
|Pindamonhangaba Cycling Team
|10:50
|9
|Vinicius Silva
|São José Ciclismo-Instituto Athlon
|11:09
|10
|Pedro Leme
|Taubate Cycling Team
|11:31
|11
|Camilo Castiblanco
|Pío Rico Cycling Team
|12:29
|12
|Gabriel Metzger
|ACRS Cyclingteam-Audax
|12:48
|13
|Werik Domingos
|Selección de Paraná
|13:09
|14
|Carlos Acuña
|Selección de Paraguay
|15:37
|15
|Julián Cardona
|Team Medellín-EPM
|17:06
Ruta
Dries De Pooter sale victorioso en la penúltima etapa del Tour de Kyushu; Nicolás Sessler el mejor suramericano
La segunda etapa del Tour de Kyushu 2025 quedó en manos de Dries De Pooter (Intermarché – Wanty). El belga fue el más rápido en el final y logró su primera victoria en la carrera nipona, luego de recorrer 114,8 kilómetros entre Minamioguni y Minamiaso.
El corredor europeo, de 22 años, que alcanzó su primer triunfo de la temporada, superó al francés Geoffrey Soupe (Team TotalEnergies) y al eritreo Henok Mulubrhan (XDS Astana Team), quienes ingresaron 2° y 3°, respectivamente.
Con relación a los dos suramericanos en competencia, el brasileño Nicolás Sessler (Victoria Sports Pro Cycling) se reportó en la posición 30° con el mismo tiempo del ganador, mientras que el colombiano Rubén Darío Acosta (Utsunomiya Blitzen) ocupó la casilla 76° a más de 11 minutos de Pooter.
En cuanto a la clasificación general, el ucraniano Kyrylo Tsarenko (Solution Tech-Vini Fantini) mantuvo el liderato de la carrera asiática. El segundo puesto lo ocupa el estonio Rein Taaramäe (Kinan Racing Team) a 4 segundos del líder y el podio parcial lo completa el italiano Nicolò Garibbo (Team UKYO), a un dia del final.
La novel carrera japonesa del calendario UCI finalizará este domingo con una etapa corta y ondulada de 119,2 kilómetros entre Nobeoka y Saiki, domde conoceremos al sucesor del francés Emilien Jeannière, campeón del año pasado.
Tour de Kyushu (2.1)
Resultados Etapa 2 | Minamioguni – Minamiaso (114,8 km)
|1
|Dries De Pooter
|Intermarché-Wanty
|2:35:47
|2
|Geoffrey Soupe
|Team TotalEnergies
|m.t.
|3
|Henok Mulubrhan
|XDS Astana Team
|m.t.
|4
|Benjamín Prades
|VC Fukuoka
|m.t.
|5
|Mattéo Vercher
|Team TotalEnergies
|m.t.
|6
|Jeroen Meijers
|Victoria Sports Pro Cycling
|m.t.
|7
|Jordan Jegat
|Team TotalEnergies
|m.t.
|8
|Takeyama Kosuke
|Utsunomiya Blitzen
|m.t.
|9
|Luca Van Boven
|Intermarché-Wanty
|m.t.
|10
|Joseph Pidcock
|Q36.5 Pro Cycling Team
|m.t.
|30
|Nicolás Sessler *Brasil
|Victoria Sports Pro Cycling
|m.t.
|76
|Rubén Darío Acosta
|Utsunomiya Blitzen
|11:43
Clasificación General Individual
|1
|Tsarenko Kyrylo
|Solution Tech-Vini Fantini
|5:25:09
|2
|Taaramäe Rein
|KINAN Racing Team
|0:04
|3
|Garibbo Nicolo
|Team UKYO
|0:49
|4
|Pidcock Joseph
|Q36.5 Pro Cycling Team
|1:19
|5
|Van Boven Luca
|Intermarché-Wanty
|1:44
|6
|De Pooter Dries
|Intermarché-Wanty
|1:51
|7
|Mulubrhan Henok
|XDS Astana Team
|1:51
|8
|Vercher Mattéo
|Team TotalEnergies
|1:53
|9
|Jegat Jordan
|Team TotalEnergies
|1:56
|10
|Masuda Nariyuki
|Team UKYO
|1:56
|25
|Nicolás Sessler *Brasil
|Victoria Sports Pro Cycling
|2:01
|89
|Rubén Darío Acosta
|Utsunomiya Blitzen
|28:25
Ruta
¡Mejor Imposible! Matteo Malucelli gana la etapa final y la clasificación general del Tour del Lago Taihu 2025
El velocista italiano Matteo Malucelli se alzó con la victoria al sprint en la última jornada del Tour del Lago Taihu 2025, que concluyó este domingo en China. Este resultado le permitió al corredor del XDS Astana Team, consolidar su ventaja y finalmente ganar la general de la novel carrera asiática.
“Ganar la etapa y la clasificación general, ¡nada mal! El equipo trabajó a la perfección, controlamos la carrera por completo y atrapamos la escapada en el momento justo en la recta final. A partir de ahí, solo necesitaba un sprint fuerte. Al final todo salió bien y logré la victoria. Esta fue mi última carrera de la temporada. Ahora toca descansar y recuperarme bien antes de la nueva campaña”, dijo Malucelli, en declaraciones recogidas por su equipo.
Malucelli, que también se ganó la clasificación por puntos del Tour del Lago Taihu, sumó su octava victoria de la temporada y se subió al podio acompañado por el polaco Stanisław Aniołkowski (Cofidis) y el belga Steffen De Schuyteneer (Lotto).
En cuanto a los tres latinoamericanos presentes en la versión trece de la carrera china del calendario UCI, terminaron así: el panameño Roberto González (Solution Tech-Vini Fantini) 24°, el colombiano Juan Manuel Barboza (China Anta – Mentech Cycling Team) 40° y el ecuatoriano Cristián David Pita (Huansheng – Vonoa – Taishan Sport) 109°.
Clasificación General Final
|1
|Matteo Malucelli
|XDS Astana Team
|8:56:54
|2
|Stanislaw Aniolkowski
|Cofidis
|0:18
|3
|Steffen De Schuyteneer
|Lotto
|0:19
|4
|Willie Smit
|China Anta – Mentech Cycling Team
|0:21
|5
|Jesper Rasch
|Parkhotel Valkenburg
|0:22
|6
|Milan Menten
|Lotto
|0:24
|7
|David Dekker
|Euskaltel-Euskadi
|0:26
|8
|Josh Kench
|Li Ning Star
|0:26
|9
|Blake Quick
|Roojai Insurance
|0:27
|10
|Enrico Zanoncello
|VF Group-Bardiani CSF-Faizanè
|0:27
|24
|Roberto González *Panamá
|Solution Tech-Vini Fantini
|0:30
|40
|Juan Manuel Barboza *Colombia
|China Anta – Mentech Cycling Team
|0:30
|109
|Cristián David Pita *Ecuador
|Huansheng – Vonoa – Taishan Sport
|15:36