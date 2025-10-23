Presentado el recorrido montañoso del Tour de Francia 2026; el Alpe d’Huez recupera su papel protagónico

El Palacio del Congreso de París albergó este jueves la presentación oficial de la 113ª edición del Tour de Francia, que empezará en Barcelona con una contrarreloj por equipos de 19 kilómetros. Las tres primeras etapas de la ronda gala se disputarán en territorio español, antes de que la tercera toque suelo francés, en un final en la estación de esquí de Les Angles.

La prestigiosa carrera francesa como siempre constará de 21 etapas y esta vez tendrá como Grand Départ el 4 de julio en la capital catalana, siendo la tercera vez que la ‘Grande Bouclé’ arranque de España tras las ediciones de San Sebastián (1992) y Bilbao (2003).

La ronda gala contará con dos jornadas al cronómetro, una por equipos de 19 kilómetros y otra individual de 26 km, siete capítulos llanos, cuatro etapas de media montaña y 8 de alta montaña con finales en alto. En total serán 3.333 kilómetros de recorrido y un desnivel de 54.450 metros en los 21 días de competencia.

La carrera más importante del calendario World Tour del año pasará el próximo año por las cinco cordilleras francesas. Los Pirineos, el Macizo Central, el Jura, los Vosgos, además de los Alpes con dos finales en el Alpe d’Huez, incluyendo un ascenso sin precedentes desde el Col de Sarenne a la víspera de la llegada a París, en el tradicional final de los Campos Elíseos

En la edición 2026, el Alpe d’Huez recupera su rol protagónico con dos finales en dos versiones diferentes, en las etapas 19ª y 20ª, y en el que el punto más alto de la carrera será el Galibier, con sus 2.642 metros de altitud.

Etapas del Tour de Francia 2026

Etapa 1 – 04/09 Barcelona – Barcelona (CRE) 19 km

Etapa 2 – 05/07 Tarragona – Barcelona 182 km

Etapa 3 – 06/07 Granollers – Les Angles 196 km

Etapa 4 – 07/07 Carcasona – Foix 182 km

Etapa 5 – 08/07 Lannemezan – Pau 158 km

Etapa 6 – 09/07 Pau – Gavernie-Gèdre 186 km

Etapa 7- 10/07 Hagetmau – Burdeos 175 km

Etapa 8 – 11/07 Périgueux – Bergerac 182 km

Etapa 9 – 12/07 Malemort – Ussel 185 km

Lunes 13/07 | Descanso en Cantal

Etapa 10 – 14/07 Aurillac – Le Lioran 167 km

Etapa 11 – 15/07 Vichy – Nevers 161 km

Etapa 12 – 16/07 Magny-Cours – Chalon-sur-Saône 181 km

Etapa 13 – 17/07 Dole – Belfort 205 km

Etapa 14 – 18/07 Mulhouse – Le Markstein 155 km

Etapa 15 – 19/07 Champagnole – Plateau de Solaison 184 km

Lunes 20/07 | Descanso en Alta Saboya

Etapa 16 – 21/07 Évian – Thonon-les-Bains (CRI) 26 km

Etapa 17 – 22/07 Chambéry – Voiron 175 km

Etapa 18 – 23/07 Voiron – Orcières-Merlette 185 km

Etapa 19 – 24/07 Gap – Alpe d’Huez 128 km

Etapa 20 – 25/07 Bourg d’Oisans – Alpe d’Huez 171 km

Etapa 21 – 26/07 Thoiry – París 130 km