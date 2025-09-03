¡Portentoso! Nicolás Tivani consigue su cuarto triunfo en el Gran Premio Jornal de Noticias; Adrián Bustamante 6° en la general

El corredor gaucho Nicolás Tivani (Aviludo-Louletano-Loulé) no le dio espacio a sus rivales y consiguió su cuarto triunfo en el Gran Premio Jornal de Noticias 2025. El argentino, que también ganó otras tres etapas en línea, es el gran dominador de la carrera lusa.

Tivani esta vez entró por delante del portugués João Matias (Tavfer – Ovos Matinados – Mortágua) y del ruso Grigorii Skorniakov (Technosylva Maglia Rower Bembibre), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente. El mejor colombiano fue el boyacense Adrián Bustamante (Gi Group Holding – Simoldes – UDO) en la casilla 12° con el mismo tiempo del ganador.

En lo que se refiere a la clasificación general, Nicolás Tivani (Aviludo-Louletano-Loulé) se afianzó en el liderato, aumentando su ventaja sobre Tiago Leal (Radio Popular – Paredes – Boavista) y Pedro Silva (Anicolor – Tien21), mientras que el escarabajo Adrián Bustamante escaló al 6° puesto.

La carrera portuguesa, en la que siguen en competencia 6 escarabajos, continuará este jueves con la sexta etapa, de las nueve pactadas, una jornada montañosa entre Albergaria y Águeda con un recorrido de 152,1 kilómetros.