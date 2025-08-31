Ruta
Podio de Álvaro Hodeg en el Tour de Lafayette y top 10 en el Tour de Francis Park
El equipo continental colombiano, Team Medellín-EPM, que se encuentra de gira por Estados Unidos, fue gran animador de las dos primeras carreras, de las seis que disputará en territorio norteamericano durante esta semana.
En el Tour de Lafayette, competencia celebrada en la noche del viernes, que culminó con una emocionante llegada al sprint, el velocista monteriano Álvaro Hodeg cumplió un destacada actuación, terminando en el tercer cajón del podio.
Ya en la segunda competencia, el Tour de Francis Park, que tuvo una reñida disputa por los primeros puestos, Hodeg consiguió finalizar en el top 10, mientras que su compatriota, el vallecaucano Bryan Gómez (Kingdom Elite Racing) se aseguró un valioso tercer lugar.
La agenda de la escuadra antioqueña se extenderá durante varios días, con un calendario exigente que incluye cuatro pruebas más en el país norteamericano, la mayoría al estilo critérium.
Hoy se disputará el Giro Della Montagna, luego competirá en el Tour de Florissant el 1 de septiembre, en el Maryland Cycling Classic el 6 de septiembre y por último en el Bucks Country Classic el 7 de septiembre.
Resutados Tour de Lafayette
|1
|Justin Williams
|L39ION of Los Ángeles
|1:12:16
|2
|Lucas Bourgoyne
|Team Cadence Cyclery PB Encore Wire
|m.t.
|3
|Álvaro Hodeg
|Team Medellín-EPM
|m.t.
|4
|Jesús Marte
|Fusion Cycling Team
|m.t.
|5
|Alberto Ramos
|CRCA/Foundation
|m.t.
|6
|Brandon Feehery
|South Chicago Wheelmen
|m.t.
|7
|Bryan Gómez
|Kingdom Elite Racing
|m.t.
|8
|Wolfgang Brandl
|Good Guys Racing NYC
|m.t.
|9
|Mason Schofield
|Clif Family Drifters Cycling
|m.t.
|10
|Preston Eye
|Team Flicker
|m.t.
Resultados Tour de Francis Park
|1
|Lucas Bourgoyne
|Team Cadence Cyclery PB Encore Wire
|1:24:51
|2
|César Marte
|Fusion Cycling Team
|m.t.
|3
|Bryan Gómez
|Kingdom Elite Racing
|m.t.
|4
|Justin Williams
|L39ION of Los Ángeles
|m.t.
|5
|Maurice Ballerstedt
|Independiente
|m.t.
|6
|Jesús Marte
|Fusion Cycling Team
|m.t.
|7
|Brandon Feehery
|South Chicago Wheelmen
|m.t.
|8
|Nick Moulai
|Good Guys Racing NYC
|m.t.
|9
|Kyle Tiesler
|UTC- Butcherbox Cycling
|m.t.
|10
|Álvaro Hodeg
|Team Medellín-EPM
|m.t.
Ruta
Vuelta a España 2025: Jonas Vingegaard gana en Valdezcaray la novena etapa con Egan Bernal 15°
En un final picando hacia arriba, Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) ganó la novena etapa de la Vuelta a España 2025. En la exigente subida final a la Estación de Esquí de Valdezcaray, el corredor danés fue el que tuvo más arrestos y tras un fulminante ataque se quedó con la victoria.
El pedalista escandinavo fue el más fuerte, luego de recorrer 195,5 kilómetros. Segundo entró el británico Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) y tercero se reportó el portugués João Almeida (UAE Team Emirates – XRG), ambos a 24 segundos. Egan Bernal (Ineos Grenadiers) fue el mejor escarabajo de la jornada tras terminar en la casilla 15° a 1:46 del ganador.
En cuanto a la clasificación general, el noruego Torstein Træen (Bahrain Victorious) se defendío con gallardía y se mantuvo como líder de la clasificación general, pero con todos sus rivales cada vez más cerca.
En los primeros compases, la conformación de la escapada no fue sencilla, pero después de varios intentos, finalmente la fuga la conformaron el alemán Michel Hessmann (Movistar Team), el polaco Michał Kwiatkowski (INEOS Grenadiers), el irlandés Archie Ryan (EF Education – EasyPost), el estadounidense Kevin Vermaerke (Team Picnic PostNL) y el belga Liam Slock (Lotto).
A falta de 13 kilómetros para la llegada, todos lo escapados fueron atrapados por el grupo de favoritos. Luego le llegó el turno a los aspirantes a llevarse el título, en donde Jonas Vingegaard mostró sus credenciales de máximo favorito.
La ronda ibérica tendrá su primer día de descanso este lunes, antes de que el pelotón afronte la décima etapa a llevarse a cabo el martes sobre un trazado de 175,3 kilómetros entre el Parque de la Naturaleza Sendaviva y El Ferial Larra Belagua.
La Vuelta Ciclista a España (2.UWT)
Resultados Etapa 9 | Alfaro – Estación de Esquí de Valdezcaray (195,5 km)
|1
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|4:32:10
|2
|Tom Pidcock
|Q36.5 Pro Cycling Team
|0:24
|3
|João Almeida
|UAE Team Emirates-XRG
|0:24
|4
|Felix Gall
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|1:02
|5
|Raúl García
|ARKEA-B&B HOTELS
|1:46
|6
|Marc Soler
|UAE Team Emirates-XRG
|1:46
|7
|Giulio Ciccone
|Lidl-Trek
|1:46
|8
|Markel Beloki
|EF Education-EasyPost
|1:46
|9
|Jai Hindley
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|1:46
|10
|Lorenzo Fortunato
|XDS Astana Team
|1:46
|11
|Martin López
|XDS Astana Team
|1:46
|12
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|1:46
|13
|Matthew Riccitello
|Israel-Premier Tech
|1:46
|14
|Ben O’Connor
|Team Jayco-AlUla
|1:46
|15
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|1:46
Ruta
90 años de la Vuelta a España: momentos memorables del ciclismo colombiano en la ronda ibérica
En la celebración de los 90 años de la Vuelta a España recordamos los mejores momentos del ciclismo colombiano en la ya casi centenaria ronda ibérica, escenario de muchas gestas de los escarabajos.
La Vuelta comenzó en 1935, pero sufrió interrupciones debido a la Guerra Civil Española y a la Segunda Guerra Mundial. La primera versión contó con 50 corredores y salió de Madrid. La etapa inaugural de la historia de La Vuelta partió de la Puerta de Hierro camino de Valladolid. Fue el 29 de abril de aquel año, en una edición que contó con 14 etapas y que finalizó, igualmente, en la capital madrileña, en este caso en la Casa de Campo.
La Revista Mundo Ciclístico se quiso sumar a esta conmemoración y celebramos este aniversario, aunque se trate de la 80ª edición, recordando grandes momentos de nuestros escarabajos en la ronda española.
(1985) *Antonio “Tomate” Agudelo gana la primera etapa para Colombia
(1985) *Francisco ‘Pacho’ Rodríguez tercero en el podio
(1985) *Café de Colombia-Pilas Varta el primer equipo colombiano
(1987) *Cuatro victorias de etapa con Lucho Herrera, Carlos Emiro Gutiérrez, Omar Hernández y Francisco ‘Pacho’ Rodríguez
(1987) *El Ryalcao Postobón, el mejor equipo en esa edición
(1987) *Lucho Herrera, en el podio como gran campeón
(1988) *Tres equipos colombianos: Pony Malta-Avianca, Manzana Postobón y Café de Colombia
(1989) *Fabio Parra subcampeón y Óscar de J. Vargas tercero en el podio
(2001) *Santiago Botero, ganador de dos etapas
(2015) *Esteban Chaves gana dos etapas en la misma edición
(2016) *Darwin Atapuma líder por cuatro días y Nairo Quintana por 12 días
(2016) *Nairo Quintana campeón y Esteban Chaves tercero en el podio
(2017) *La última participación de un equipo colombiano, la del Manzana Postobón
(2017) *Miguel Ángel López consigue dos victorias de etapa
(2018) *Miguel Ángel López tercero en el podio
(2022) * Juan Sebastián Molano gana al sprint la jornada final en Madrid
Ruta
Ocho equipos confirman sus nóminas para el Clásico RCN Sistecrédito 2025
La organización del Clásico RCN Sistecrédito 2025 recibió la confirmación de ocho equipos de sus nóminas para la carrera que se disputará entre el 20 y el 28 de septiembre por carreteras de cinco departamentos
Team Medellín – EPM, Sistecrédito, Nu Colombia, Gobernación de Trujillo y Trululu Guacamaya de Venezuela, Boyacá es para vivirla, Avinal-Alcaldía Carmen de Viboral, y 100% Huevos-Alcaldía de Manizales confirmaron sus plantillas para el ‘Duelo de titanes’ con el único objetivo de disputar la clasificación general y las diferentes modalidades de la carrera.
Wilson Peña y Sebastián Castaño comandarán al Team Sistecrédito que no contará con Kevin Castillo, el actual campeón del Clásico RCN, quien ya trabaja con el Movistar en territorio español.
El Nu Colombia presentará un fuerte escuadrón comandado por el recientemente campeón de la Vuelta a Colombia, Rodrigo Contreras, quien estará acompañado por Sergio Luis Henao, Cristian Camilo Muñoz y el bogotano Javier Jamaica, con el objetivo de lograr el doblete en las dos grandes del ciclismo nacional.
El Team Medellín, siempre favorito, lo liderarán Óscar Sevilla, cuatro veces campeón del Clásico, Diego Camargo y Brayan Sánchez, bajo la orientación de José Julián Velásquez.
El Trululu Guacamaya de Venezuela trae en su nómina a Edwin Becerra, campeón de la Vuelta al Táchira, Carlos Torres y Julio Blanco, mientras que el Gobernación de Trujillo lo encabezan Juan José Ruiz, Luis Guillermo Mora y Luis Alfredo Pinto.
*Con Información Prensa Clásico RCN