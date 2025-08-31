Podio de Álvaro Hodeg en el Tour de Lafayette y top 10 en el Tour de Francis Park

El equipo continental colombiano, Team Medellín-EPM, que se encuentra de gira por Estados Unidos, fue gran animador de las dos primeras carreras, de las seis que disputará en territorio norteamericano durante esta semana.

En el Tour de Lafayette, competencia celebrada en la noche del viernes, que culminó con una emocionante llegada al sprint, el velocista monteriano Álvaro Hodeg cumplió un destacada actuación, terminando en el tercer cajón del podio.



La nómina del Team Medellín-EPM que está de gira por Estados Unidos. (Foto © Team Medellín-EPM)

Ya en la segunda competencia, el Tour de Francis Park, que tuvo una reñida disputa por los primeros puestos, Hodeg consiguió finalizar en el top 10, mientras que su compatriota, el vallecaucano Bryan Gómez (Kingdom Elite Racing) se aseguró un valioso tercer lugar.

La agenda de la escuadra antioqueña se extenderá durante varios días, con un calendario exigente que incluye cuatro pruebas más en el país norteamericano, la mayoría al estilo critérium.

Hoy se disputará el Giro Della Montagna, luego competirá en el Tour de Florissant el 1 de septiembre, en el Maryland Cycling Classic el 6 de septiembre y por último en el Bucks Country Classic el 7 de septiembre.

Resutados Tour de Lafayette

1 Justin Williams L39ION of Los Ángeles 1:12:16 2 Lucas Bourgoyne Team Cadence Cyclery PB Encore Wire m.t. 3 Álvaro Hodeg Team Medellín-EPM m.t. 4 Jesús Marte Fusion Cycling Team m.t. 5 Alberto Ramos CRCA/Foundation m.t. 6 Brandon Feehery South Chicago Wheelmen m.t. 7 Bryan Gómez Kingdom Elite Racing m.t. 8 Wolfgang Brandl Good Guys Racing NYC m.t. 9 Mason Schofield Clif Family Drifters Cycling m.t. 10 Preston Eye Team Flicker m.t.

Resultados Tour de Francis Park