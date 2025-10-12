Podio colombiano en la Vuelta a Santa Catarina con Diego Camargo como gran campeón, Walter Vargas 2° y Víctor Ocampo 3°

Luego de cinco días de competencia, el Team Medellín-EPM copó los tres puestos del podio en la Vuelta Santa Catarina. El boyacense Diego Camargo se consagró campeón, luego de pasar sin contratiempos la última etapa disputada en Florianópolis.

A Camargo lo acompañaron en el podio dos compañeros de su equipo: Walter Vargas, segundo y Víctor Ocampo, tercero, en una apabullante actuación de la escuadra continental antioqueña.

El oriundo de Tuta, Boyacá, de 27 años, sumó otro título a su palmarés tras consagrarse en la Vuelta a Boyacá 2019, Vuelta de la Juventud 2020, Vuelta a Colombia 2020, Tour de Beauce 2025 y el Clásico RCN 2025.

La última etapa quedó en manos del uruguayo Diego Leonel Rodríguez (CNP Bocas del Cufré), que se impuso en un circuito en Florianópolis, tras ser el más rápido en el sprint grupal.

Volta Ciclística de Santa Catarina (2.2)

Resultados Etapa 5 | Florianópolis – Florianópolis (59,5 km)

1 Diego Leonel Rodríguez CNP Bocas del Cufré 1:10:29 2 Igor Molina Pindamonhangaba Cycling Team m.t. 3 Otavio Gonzeli Swift Pro Cycling m.t. 4 Tomás Quiroz Plus Performance-Solutos m.t. 5 Víctor Ocampo Team Medellín-EPM m.t. 6 Guilherme Wisnieski ACRS Cyclingteam-Audax m.t. 7 Werik Domingos Selección de Paraná m.t. 8 Magno Rabelo Pindamonhangaba Cycling Team m.t. 9 Roberto Leite Seleção Gaúcha m.t. 10 Samuel Hauane Estachera Selección de Paraná m.t.

22 Camilo Castiblanco Pío Rico Cycling Team m.t. 31 Óscar Fernández Team Medellín – EPM m.t. 43 Diego Camargo Team Medellín – EPM m.t. 48 Daniel Chavarría Team Medellín – EPM m.t. 54 Walter Vargas Team Medellín – EPM m.t. 73 Julián Cardona Team Medellín – EPM m.t.



El boyacense Diego Camargo, campeón de la Vuelta a Santa Catarina 2025. (Foto © Team Medellín-EPM)

Clasificación General Final