Empresas y Marcas
Pinarello renueva su alianza con INEOS Grenadiers y consolida su legado en Colombia junto a Bicicletas Strongman
Pinarello ha confirmado una extensión de tres años de su histórica colaboración con el equipo INEOS Grenadiers, una unión que ha marcado algunos de los capítulos más memorables del ciclismo moderno y que reafirma la filosofía compartida de innovación, rendimiento y excelencia.
Desde la creación del equipo británico en 2010, Pinarello ha sido mucho más que un simple proveedor: ha sido un socio técnico y estratégico en la búsqueda de la perfección. Durante más de 15 años, ambas organizaciones han desarrollado, probado y llevado al límite algunas de las bicicletas más avanzadas del pelotón, conquistando títulos mundiales, récords de la hora y victorias en las tres Grandes Vueltas.
La renovación del vínculo hasta 2028 no solo refuerza el compromiso con la alta competición, sino que también impulsa el posicionamiento global de Pinarello, una marca que combina artesanía italiana, tecnología de vanguardia y pasión por la velocidad.
El presidente de la compañía, Fausto Pinarello, expresó su entusiasmo por esta nueva etapa:
“Estoy encantado de que nuestra alianza única continúe. Junto a los INEOS Grenadiers hemos alcanzado resultados increíbles: Campeonatos del Mundo, récords de la hora, victorias en mountain bike, ciclocross y por supuesto, en las Grandes Vueltas. Compartimos la misma ambición de ganar y creemos que los INEOS Grenadiers pueden volver a ser el mejor equipo del mundo, compitiendo sobre las mejores bicicletas del mundo.”
Por su parte, Sir Dave Brailsford, director deportivo del equipo británico, destacó:
“Pinarello ha formado parte de nuestra historia desde el primer día. Lo que define esta relación es la colaboración genuina y la convicción de que la tecnología, el rendimiento de élite y la atención al detalle pueden conducir a grandes logros. Hemos diseñado y construido bicicletas que han cambiado este deporte, y queremos seguir innovando juntos en los próximos años.”
Una década de éxito en Colombia
En el contexto latinoamericano, el legado de Pinarello ha encontrado un aliado fundamental en Bicicletas Strongman, distribuidor oficial de la marca en Colombia desde hace una década.
Durante estos diez años, Strongman ha logrado posicionar a Pinarello como una de las marcas de alta gama más deseadas y vendidas del país, acercando la ingeniería italiana a una comunidad ciclista apasionada y exigente.
Gracias a una red de atención especializada, asesoría técnica de primer nivel y presencia constante en competencias nacionales e internacionales, Bicicletas Strongman ha consolidado un espacio de referencia para quienes buscan el equilibrio perfecto entre diseño, rendimiento y prestigio.
Esta combinación —la excelencia tecnológica de Pinarello, la potencia competitiva de INEOS Grenadiers y la pasión colombiana por el ciclismo impulsada por Bicicletas Strongman— representa un triángulo virtuoso de innovación, tradición y emoción deportiva.
En tiempos en los que el ciclismo se redefine desde la ciencia, la estrategia y la estética, Pinarello continúa pedaleando a la vanguardia del cambio. Y Colombia, gracias a Strongman, forma parte activa de esa historia.
*Con Prensa Pinarello y Bicicletas Strongman
Empresas y Marcas
Lanzan nueva versión de ‘Rodando Por Una Sonrisa’, iniciativa apoyada por la Fundación Operación Sonrisa Colombia
La iniciativa «Rodando Por Una Sonrisa» llega a Palmira en su quinta edición, 13 ciclistas aficionados y amigos se embarcarán en una emocionante travesía en bicicleta para recaudar fondos en apoyo a la Fundación Operación Sonrisa Colombia. Este grupo de amigos, profundamente comprometidos con la misión de la organización, busca contribuir a brindar atención oportuna y de calidad a niños y niñas con labio o paladar hendido.
Tras el éxito de las ediciones anteriores en 2020, 2021, 2023 y 2024 este año el equipo se prepara para un recorrido aún más ambicioso, con un objetivo claro: apoyar el proyecto de traslado de la Fundación Operación Sonrisa Colombia mediante el cual la organización buscar brindar atención oportuna e idónea a los niños y niñas que viven en regiones no cubiertas. Con el fin de cumplir dicho objetivo, la Fundación adelanta acciones logísticas para trasladar a los pacientes a las ciudades donde se desarrollan los diferentes programas quirúrgicos.
Marcela Tamayo, directora de Rodando por una Sonrisa comenta que la iniciativa nace desde el propósito de servir y de apoyar el extraordinario trabajo que hace la Fundación Operación Sonrisa Colombia. “Soñamos con darle voz a los niños y niñas con labio o paladar hendido y a sus familias, haciendo un llamado a los colombianos para que conozcan acerca de la condición en Colombia. Nos motiva saber que estamos ante una condición que de no ser tratada a tiempo y de manera idónea, desencadena barreras de desarrollo que pueden generar una discapacidad, discapacidad que podemos prevenir entre todos”.
Unidos podemos lograr que los niños y niñas con esta condición cuenten con rutas y servicios que acompañen a ellos y a sus familias desde el inicio, de la mano de la Fundación Operación Sonrisa. Además, esta es una oportunidad para que todos y todas seamos parte del propósito de la Fundación, ya sea a través de donaciones o ayudando a visibilizar esta travesía.
Del 15 al 22 de noviembre, los ciclistas Marcela Tamayo, Rodrigo Vargas, Jorge Gómez, José Luis Arroyave, Sergio Gómez, Carlos Padilla, María Ester López, Carlos Najar, Mauricio Zarama, Alexander Ruíz, Juan Camilo Tobón, Carolina Arriero y Rodrigo Acevedo recorrerán más de 1.000 kilómetros desde Yopal (Casanare) hasta Palmira (Valle del Cauca) llegando a la Christus Clínica Palma Real. Su meta es recaudar 500 millones de pesos, una suma que permitirá financiar la estrategia de la organización orientada a laatención de niños y niñas con la condición de labio o paladar hendido que requieren ser trasladados. El objetivo es incidir en la transformación de sus vidas e impactar de forma positiva a sus familias.
Este esfuerzo no sería posible sin el apoyo de grandes marcas como Bold, Global Education, ARA, BMW, Dispapeles, Parqueaderos Tequendama, Safetti, Jetsmart, El Grupetto, y Going, que se han unido a esta noble causa, sumándose para hacer una diferencia significativa en la vida de los pacientes y sus familias.
“En BMW creemos en el poder de mover emociones más allá de la movilidad. Sumarnos a Rodando por una Sonrisa es una forma de usar nuestra pasión por las ruedas para transformar vidas, apoyar la autoestima y abrir camino a nuevas sonrisas de niños en Colombia.” Afirmó Marcela Bonilla, Líder de Sostenibilidad de Autogermana.
Con el arribo a Palmira del grupo de ciclistas, se visibilizará el modelo de atención que implementa la Fundación en el Valle del Cauca con su nuevo aliado Christus Colombia, el cual permite atender a los pacientes del departamento y otros ubicados sobre el pacífico colombiano.
“Desde la primera rodada, hace ya 2 años, en Global Education nos sentimos profundamente conectados con la misión de la Fundación Operación Sonrisa. La tranquilidad y felicidad de los niños y niñas son nuestra mayor motivación, y nos inspira trabajar por un futuro donde cada sonrisa sea un símbolo de esperanza y alegría. Por eso, apoyamos con orgullo el evento Rodando por una Sonrisa, creyendo firmemente en el poder transformador de un niño feliz y en la visión de un mundo donde cada sonrisa cuenta” Expresa, Stephany Cohen, Coordinadora de proyectos especiales.
Adicional, Carlos Najar, creador de El Grupetto quien se une por segundo año consecutivo a la iniciativa, afirma “Nos alegra poder hacer parte de la transformación de la vida de los niños que atiende la Fundación Operación Sonrisa y sus familias. Cada pedalada que damos tiene un propósito y sabemos que nuestro esfuerzo se traduce en sonrisas y nuevas oportunidades que nos motiva profundamente a seguir apoyando esta causa. Operación Sonrisa nos inspira a ser parte activa del cambio y a demostrar que el deporte también puede transformar vidas”
El desarrollo de esta iniciativa y el recorrido de los ciclistas podrá verse a través de www.rodandoporunasonrisa.com También, las personas interesadas en apoyar esta causa social podrán hacer sus donaciones, y de esta manera motivar al grupo de ciclistas a finalizar el recorrido.
Empresas y Marcas
Una gran fiesta del ciclismo se vivió en el Gran Fondo Boyacá Mundial
El Gran Fondo Boyacá Mundial se realizó con éxito el domingo pasado, atrayendo a miles de turistas y ciclistas aficionados a Duitama, quienes se deleitaron con las rutas emblemáticas, incluyendo el ascenso al Alto del Cogollo. El evento de este año celebró el 30 aniversario del mundial de ciclismo de 1995 y buscó promover el turismo y la cultura de la región.
“Un balance satisfactorio en todos los sentidos, los comentarios positivos de los participantes, la caravana de patrocinadores, la euforia de la gente al terminar la carrera, todo increíble y al final pudimos entregar los tiempos bastante rápido”, dijo Sergio Contreras, gerente general del Gran Fondo Boyacá Mundial.
El departamento de Boyacá, ícono del deporte de las bielas, vivió una gran fiesta el domingo pasado gracias al ciclismo. La ciudad de Duitama conocida como la perla boyacense recibió a miles de participantes de varias regiones del país que disfrutaron por unas horas del paisaje del altiplano y de la calidad de los espectadores.
“Una experiencia increíble, para mí fue la carrera recreativa más dura que he hecho, no sé si por la altura, pero de verdad que muy exigente, con ascensos durísimos. Por otro lado, disfruté mucho de los paisajes de Boyacá, muy bonitos, me encantan, muy chévere rodar por allá”, dijo Boris Lerner, ciclista recreativo, quien ha participado en varias ediciones del Giro de Rigo.
La novena edición, llamada «Mundialista por un día», contó con dos modalidades, que incluyeron la subida al Páramo de la Rusia y el ascenso al Alto del Cogollo, el puerto que subieron los profesionales en el Campeonato Mundial de Ruta de 1995.
Empresas y Marcas
Todo listo para el Gran Fondo Boyacá Mundial 2025, uno de los eventos más esperados por los ciclistas aficionados
Este domingo, Duitama se prepara para recibir uno de los eventos más esperados por los ciclistas recreativos y aficionados: el Gran Fondo Boyacá Mundial, una cita ciclística recreativa que se realiza anualmente desde hace 10 años.
“Es un evento que tiene varias particularidades que lo hacen diferente y especial, llevamos desde 2016 haciéndole homenaje al Mundial de Ciclismo de 1995, a las raíces boyacenses, donde tratamos de fomentar el turismo por el departamento de Boyacá”, dijo Sergio Contreras, gerente general del Gran Fondo Boyacá Mundial.
Duitama y sus alrededores recibirán a miles de amantes del deporte de las bielas, quienes recorrerán rutas emblemáticas de la región y el trazado del histórico Mundial de 1995, que puso a Boyacá en el mapa del deporte y que está cumpliendo 30 años de haberse celebrado en territorio boyacense.
“Un recorrido con mucha montaña, son 22 kilómetros de ascenso desde Duitama hacia el Páramo de la Rusia, un paisaje inhóspito con una carretera en excelentes condiciones, a excepción de un destapado muy amigable con las bicicletas de ruta”, agregó el organizador del evento.
Este año, la novena edición del evento denominada: “Mundialista por un día” recorrerá municipios como Paipa y Duitama, siendo ésta el escenario principal de la ruta, donde los ciclistas pondrán a prueba su resistencia en dos modalidades.
“Tenemos, además, y eso está incluido en nuestro nombre, el Alto del Cogollo, el puerto que subieron en el Campeonato Mundial de Ruta de 1995, que se ascenderá tres veces, en un circuito de 11 kilómetros, muy llamativo. Son 127 km de gran fondo con 2.600 metros de desnivel aproximadamente y 80 km de medio fondo con 1.200 metros de desnivel”, concluyó Contreras.