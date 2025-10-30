Pedalazos en Colombia y el Mundo

Egan Bernal dejó claro que Eddy Merckx es el más grande

El formidable rutero Egan Bernal, del INEOS Grenadiers, fue uno de los invitados del programa de televisión ‘Despierta Win’, en ‘Win Sports’ y habló de Tadej Pogacar. “Es el mejor. Obviamente, está a otro nivel. Realmente, cuando uno compite contra él, muchas veces es como que hace ver que uno es malo, me da rabia, pero yo creo que va a ser uno de los mejores de todos los tiempos. El correr contra él nos empuja a querer mejorar lo cual esta bien, es algo bueno que le está pasando al ciclismo. Es bonito haber tenido la oportunidad de competir en la ‘era Pogacar”. Al final le preguntaron que quien era más grande entre el esloveno y Eddy Merckx a lo cual respondió “A hoy Merckx esta por delante por lo que hizo, pero seguro que Pogacar puede estar ahí cerca”.

Listas las últimas carreras del calendario nacional

Terminada la Vuelta del Porvenir y el Tour femenino, al calendario oficial de pruebas en nuestro país sigue con la Vuelta al Putumayo (30 de octubre al 2 de noviembre), luego la cuarta edición de la Clásica de Siachoque (1-3 de noviembre) y le restan aún tres competencias más que en su orden son: Clásica de Girardot (11-14 noviembre), la Vuelta del Futuro (27-30 de noviembre) y el Aguinaldo Fusagasugueño (30 de noviembre).

La Vuelta a Trujillo en Venezuela calienta motores

La edición 36 de la carrera trujillana se llevará a cabo del 16 al 23 de noviembre. La tradicional prueba del calendario de la Federación Venezolana de Ciclismo tendrá ocho etapas y contará con participación colombiana como ha sido costumbre en los últimos años. A lo largo de la historia del giro trujillano los escarabajos han sido grandes protagonistas sobre todo en la década de los 80 y los 90 cuando algunos corredores colombianos se radicaron en Venezuela, corriendo para equipos de ese país por mucho tiempo. El primer colombiano en ganarla fue Segundo Chaparro en 1984 y el último fue José Castiblanco en 2006. El actual campeón es el venezolano Juan Ruiz.

Presentado el recorrido de la Vuelta a Costa Rica 2025

La Federación Costarricense de Ciclismo (FECOCI) ya definió las diez etapas que tendrá la ronda tica, evento que se desarrollará entre el 12 y el 21 de diciembre y con la participarán de al menos ocho equipos extranjeros, que se darán a conocer en los próximos días. La carrera tendrá este año un total de 1.251 kilómetros; habrá nueve etapas en línea, una cronoescalada, 15 metas volantes, así como 12 premios de montaña en total. “Se viene una Vuelta con muchísima montaña donde definitivamente los escaladores serán los llamados a ser los grandes protagonistas; estamos sumamente ilusionados de una Vuelta a Costa Rica más que marcará una historia diferente”, afirmó Óscar Ávila, presidente de la FECOCI. El actual campeón es el tico Luis Daniel Oses, quien se encuentra corriendo la Vuelta a Guatemala.

El Movistar Team realiza cambios importantes en su estructura deportiva

La escuadra telefónica dio un nuevo paso adelante en su proceso de transformación y anunció una profunda reorganización de su Área Deportiva, con el objetivo de optimizar su funcionamiento interno y afrontar con mayores garantías los retos deportivos de las próximas temporadas. La reestructuración estará liderada por Sebastián Unzué, quien asume el cargo de Head of Sports. El cambio contempla la creación y consolidación de cuatro departamentos clave: Rendimiento, Carrera, Salud y Corredores, cada uno con responsables especializados que coordinarán sus respectivas áreas. “Queremos seguir evolucionando como organización y dotar al equipo de una estructura moderna, eficaz y alineada con las exigencias del ciclismo actual. Este nuevo modelo nos permitirá optimizar procesos y fortalecer la colaboración entre todos los departamentos”, dijo Sebastián Unzué.

El Critérium de Saitama con Jonas Vingegaard y Primoz Roglic

La carrera ciclista, que se celebrará en la ciudad de Saitama, Japón, en noviembre 9, marcará el cierre de la temporada del Tour de Francia reuniendo a ciclistas de la élite, incluidos ganadores de la ronda gala, junto con pedalistas japoneses. Entre los ilustres invitados estarán Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), Primoz Roglic (Red Bull-Bora-hansgrohe), Tim Wellens (UAE Emirates – XRG), Dorian Godon (Decathlon-AG2R), Valentin Paret-Peintre (Soudal-Quick Step), Jordan Jegat (TotalEnergies), Jonathan Milan (Lidl-Trek), Jonas Abrahamsen, Andreas Leknessund, Soren Wærenskjold (Uno-X Mobility) y Yukiya Arashiro (Solution Tech-Vini Fantini). La edición del año pasado la ganó el ertreo Biniam Girmay.

La Vuelta a Catalunya presentó detalles de su edición 105 marcada por la dureza de la montaña

La ronda catalana, que se diputará entre el 23 y el 29 de marzo de 2026, reveló los finales en altura, marca de la casa, de la próxima edición. Vallter y La Molina/Coll de Pal serán dos de los finales de etapa que, junto al ya anunciado Queralt, mantienen la prueba UCI World Tour como una de las más prestigiosas del calendario internacional, por la dureza de la alta montaña y las llegadas en alto. La edición 105, que se prevé de las más duras de su historia con tres finales en subida, sello distintivo de la ronda catalana en los últimos años. Los dos finales en estaciones de montaña aseguran en la Volta, además de un escenario muy atractivo, un gran espectáculo donde los mejores escaladores del mundo tendrán que medir sus fuerzas.