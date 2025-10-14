Pedalazos en Colombia y el Mundo

Ruta
Vuelta del Porvenir y Tour Femenino en el Caquetá
El próximo compromiso del calendario oficial de la FCC será la realización de la Vuelta del porvenir y el Tour Femenino entre el 22 y el 26 del mes en curso. La sede de los dos eventos será el departamento del Caquetá y su capital Florencia, lo que significa para la región una gran posibilidad de promoción del deporte además del espectáculo que significa la presencia del futuro del ciclismo colombiano en el caso de los jóvenes y la competencia de las mejores ciclistas en el campo femenino.
Grandes nombres abandonan la competencia a partir de 2026
Una lista de notables figuras del ciclismo anuncia su alejamiento del ciclismo competitivo y no harán parte del lote internacional el año próximo. En esa lista aparecen nombres como los de Rafał Majka (Polonia) y Jonathan Castroviejo (España), dos formidables gregarios de los más reconocidos y apreciados en sus equipos. También abandonan los riesgos de su especialidad, los embaladores Arnaud Démare de Francia, Alexander Kristoff de Noruega y Elia Viviani de Italia, este último muy conocido no solo en la ruta sino igualmente en la pista como medallista olímpico. A ellos se agrega el nombre del gran campeón británico Geraint Thomas, el canadiense Michael Woods, el español Omar Fraile y el sudafricano Louis Meintjes.
Más carreras en Colombia y en Europa
Terminada la Vuelta del Porvenir y el Tour femenino la semana próxima, al calendario oficial de pruebas en nuestro país le resta aún tres eventos que en su orden son la Vuelta del Futuro (27-30 de noviembre), Clásica de Girardot (11-14 noviembre) y el Aguinaldo Fusagasugueño (30 de noviembre). En el campo internacional, el próximo domingo 19 se disputará el Gran Premio de las Naciones en Francia, tradicional carrera CRI en la que no estarán los grandes exponentes de la especialidad, pero igualmente cuenta con la participación de un buen número de aspirantes a figurar en ese rango.
La FCC estrena sede
Una nueva y confortable sede está estrenando la Federación Colombiana de Ciclismo que preside Rubén Darío Galeano. Luego de vender su casa en cercanías de la Unidad Deportiva El Salitre y del Estadio de El Campín, las oficinas de la rectora nacional se trasladaron a una sede muy moderna y funcional en el norte de la capital, más exactamente en la calle 106 con carrera 46, costado occidental de la autopista norte. Para el comienzo de diciembre una vez terminadas todas las adecuaciones se anunciará oficialmente la inauguración de la nueva sede del ciclismo colombiano.
Israel Premier Tech continuará en el World Tour
A pesar de las enormes dificultades que tuvo su presencia en la Vuelta a España y su forzada ausencia en carreras como el Giro de Lombardía, la escuadra reconfirma su voluntad de continuar en el lote internacional para lo cual modificará su nombre y seguramente uniforme además de haber renovado contrato con algunos se sus hombres más importantes y estar actualmente en el trámite de contratos con nuevos fichajes.
UCI suspende pruebas en China para reducir velocidad en el ciclismo
Ante la demanda interpuesta por SRAM, firma norteamericana de componentes y uno de los principales jugadores en este campo con el gigante japonés Shimano y el prestigioso Campagnolo de Italia, la rectora del ciclismo mundial debió suspender una serie de pruebas e investigación que buscan la manera de “reducir la velocidad en el ciclismo” argumentando como objetivo central la “Seguridad del ciclista”. El asunto es de alta complejidad y desde su anuncio es objeto de polémica internacional. Todo indica inicialmente que se buscaría reformar el uso de platos y piñones, pero eso conlleva toda una serie de modificaciones en las fábricas, para los equipos y para los mismos ciclistas que hasta el momento nadie ha discutido con seriedad.
Para los seguidores de la estadística: Pogi a 26 km/h subiendo 9 kilómetros
En cada prueba de las que participa, Tadej Pogacar deja siempre datos e históricas para reseñar. Con motivo del Lombardía el sábado anterior, Pogi subió los 9 kilómetros del Paso Gandía en 21minutos 20 segundos a una velocidad promedio de 26 km/h, lo que ratifica una vez más su poderío físico que pareciera inalcanzable por el momento para el resto del pelotón internacional.
Camilo Álvarez se queda con el título de la Clásica de Aguazul; Víctor Contreras y Óscar Gonzalez completan el podio
Este lunes finalizó la edición 46 de la Clásica Ciclística Ciudad de Aguazul, en el departamento de Casanare, que terminó con el título para Camilo Álvarez (Team Boyacá es para Vivirla) en la categoría élite y sub-23 de la rama masculina, luego de un prólogo, una etapa montañosa y un circuito.
La clasificación general no sufrió cambios en la jornada final. De esta manera, Camilo Álvarez se consagró campeón. El corredor del Team Boyacá es para Vivirla subió a lo más alto del podio, acompañado de Víctor Contreras (Nu Colombia), quien fue 2° y Óscar Gonzalez (Mixto Villapinzón -Cundinamarca), 3°.
La última etapa disputada en un circuito corto y plano por las principales calles del municipio de Aguazul, quedó en manos del casareño Emerson Gordillo (GW Erco Shimano), quien le ganó el duelo de escapados a Edwin Rivas (Lejanías Meta) y a Iván Arturo Ojeda (Boyacá Los Campos).
Podio Clásica Ciudad de Aguazul 2025
🥇 Camilo Álvarez (Team Boyacá es para Vivirla)
🥈 Víctor Contreras (NU Colombia)
🥉 Óscar Gonzalez (Mixto Villapinzón-Cundinamarca)
CAMPEONES DE OTRAS CATEGORÍAS
Lesly Aguirre ( Team Bacx) – Rama Femenina
Alejandro Pamplona (MR2 Italia Sport) – Categoría Juvenil
Sebastián Burgos (I’am Champion Yopal) – Categoría Prejuvenil
El Polti VisitMalta apuesta por la gran promesa de Argentina Fabrizio Crozzolo
El joven ciclista argentino Fabrizio Crozzolo, que tuvo un comienzo de temporada espectacular en la categoría sub-23 en España, fue anunciado como nuevo refuerzo del equipo ProTeam de Alberto Contador, el Polti VisitMalta.
Procedente del conjunto español Technosylva Maglia Rower Bembibre, Crozzolo llega a la segunda división del ciclismo con cuatro podios en la Copa de España, una victoria de etapa en la Vuelta a Castilla y León y en la Vuelta a Ávila. Su velocidad y su habilidad para las subidas cortas y explosivas han despertado el interés de un ciclista con un futuro prometedor.
“Después de muchos años de esfuerzo y sacrificio es un sueño hecho realidad. Un gran paso, que siempre fue mi objetivo: dedicarme al ciclismo. Afronto esta gran oportunidad con gran entusiasmo, con ganas de aportar al equipo. Gracias a Polti VisitMalta, a mi familia y a quienes me han apoyado en este camino, ahora toca seguir creciendo”, dijo Crozzolo.
El corredor gaucho de 20 años, que se une a los fichajes ya anunciados de Adrián Benito y Dario Giuliano, corredores con los que ha compartido pelotón en España y con los que seguirá haciéndolo a partir de ahora en las filas de Polti VisitMalta.
“Fabrizio ha sido una de las sorpresas de la temporada, un corredor muy interesante, con mucho talento, que si continúa su progresión será uno de los mejores del pelotón internacional. Queremos que siga creciendo en nuestro equipo, y por eso confiamos en él para que vista los colores del Polti VisitMalta la próxima temporada”, aseguró Fran Contador, Manager General del Polti VisitMalta.
Lesly Aguirre sale campeona de la Clásica Ciudad de Aguazul; Karol Velandia gana el circuito final
Luego de tres días de competencia, la boyacense Lesly Aguirre se consagró campeona de la Clásica Ciudad de Aguazul 2025 en la rama femenina, tras defender el liderato en la última etapa.
El podio final lo completaron Mayerly Córdoba (Team Boyacá es para Vivirla) en la segunda posición y la casareña Karol Velandia, del equipo SYG Bike Kings y la Liga de Ciclismo de Casanare, en el tercer lugar.
El circuito final, que se llevó a cabo por las calles de la capital mundial del arroz, fue ganada por Karol Velandia (SYG Bike Kings), por delante de Mayerly Córdoba (Team Boyacá es para Vivirla) y Karlen Medina (Ilevels Cycling Vaupés).
Lesly Aguirre, oriunda de Boyacá, sucedió en el palmarés de la carrera a la casareña María Valentina Latriglia, quien ganó la versión del año pasado.
Clásica Ciudad de Aguazul 2025 – Femenina
Clasificación General Final
|1
|Lesly Aguirre
|Team Bacx
|4:34:14″
|2
|Mayerly Córdoba
|Team Boyacá es para Vivirla
|0:50
|3
|Karol Velandia
|SYG Bike Kings
|1:10
|4
|María Paula Rodríguez
|Team Yopal
|1:48
|5
|Sharon Sandoval
|Pedalea Cycling
|4:09