Ruta
Paula Patiño terminó 7° en la Vuelta a Andalucía; Movistar subió al podio con Cat Ferguson 1° y Mareille Meijering 3°
La pedalista antioqueña Paula Patiño (Movistar Team) alcanzó su primer top 10 de la temporada en una carrera europea del calendario UCI. La colombiana terminó en la 7° posición de la Vuelta Ciclista a Andalucía – Ruta del Sol 2025, después de recorrer 131 kilómetros en el municipio de Torrox, en la provincia de Málaga.
La victoria quedó en manos de la joven británica Cat Ferguson (Movistar Team) y el podio lo completaron la española Usoa Ostolaza (Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi) 2° y la neerlandesa Mareille Meijering (Movistar Team) 3°.
En las cuatro ediciones presentadas es la primera vez que gana una corredora inglesa. Ferguson sucedió en el palmarés de la carrera andaluza de un día a la española Mavi García, ganadora del año pasado.
La primera versión de la prueba española la ganó la cubana Arlenis Sierra en 2022, y luego le siguió la noruega Katrine Aalerud en 2023.
Resultados Vuelta Ciclista Andalucía (1.1)
Torrox – Torrox (131km)
|1
|Cat Ferguson
|Movistar Team
|3:59:31
|2
|Usoa Ostolaza
|Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi
|m.t.
|3
|Mareille Meijering
|Movistar Team
|0:10
|4
|Yuliia Biriukova
|Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi
|0:21
|5
|Agua Marina Espinola
|Team Farto-Kiroot
|0:31
|6
|Debora Silvestri
|Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi
|0:42
|7
|Paula Patiño
|Movistar Team
|1:49
|8
|Maite Urteaga
|Grupo Eulen-NUUK
|1:51
|9
|Olivia Baril
|Movistar Team
|3:33
|10
|Sara Martín
|Movistar Team
|8:22
Ruta
¡Imperioso! Tadej Pogacar continúa con su dictadura en Il Lombardía con Isaac del Toro 5° y Egan Bernal 8°
La última clásica World de la temporada ciclística y la despedida del año para muchos corredores, fue dominada, como se esperaba, por el extraterrestre Tadej Pogacar. El jefe de filas del UAE Team Emirates – XRG, quien consiguió su quinta victoria consecutiva en Il Lombardía, no tuvo compasión con sus rivales, ratificando porque es el mejor del mundo, al término de una prueba de 241 kilómetros corridos en territorio italiano, entre las ciudades de Como y Bergamo.
La estrella eslovena nuevamente dejó ver destellos de toda su categoría, atacando muy lejos, fiel a su estilo, para superar por más de un minutos al belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), su leal escolta en las últimas carreras. El podio de la famosa “Clásica de las Hojas Muertas” lo completó el australiano Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team).
El latinoamericano más destacado fue el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG) en el 5° puesto, mientras que el mejor colombiano fue el zipaquireño Egan Bernal (Ineos Grenadiers), terminando en la 8° casilla a 4:16 del campeón del mundo.
En cuanto al resto de escarabajos, estos terminaron así: Sergio Higuita (XDS Astana Team) 24°, Einer Rubio (Movistar) 25° y Nairo Quintana (Movistar) 31°, los tres a más de 6 minutos del vencedor, mientras que Germán Darío Gómez (Team Polti VisitMalta) no concluyó la prueba.
A falta de 36 kilómetros para la llegada, llegó el momento esperado por todos, cuando Pogacar lanzó su tradicional ataque. El esloveno coronó solo Passo di Ganda (9.3 km à 7.1%) tras pasar de largo al gran protagonista de la fuga del día, el estadounidense Quinn Simmons (Lidl – Trek).
El campeón del mundo dio todo en el descenso, manteniendo su diferencia con sus perseguidores. Los últimos kilómetros transcurrieron como ha sido costumbre en las última carreras, con un duelo entre Pogacar y Remco Evenepoel, su fiel perseguidor. Al final, todo quedó igual y el esloveno entró solitario en meta con más de un minuto de ventaja.
Resultados Il Lombardia (1.UWT)
Como – Bergamo (241 km)
|1
|Tadej Pogacar
|UAE Team Emirates-XRG
|5:45:53
|2
|Remco Evenepoel
|Soudal Quick-Step
|1:48
|3
|Michael Storer
|Tudor Pro Cycling Team
|3:14
|4
|Quinn Simmons
|Lidl-Trek
|3:39
|5
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates-XRG
|4:16
|6
|Tom Pidcock
|Q36.5 Pro Cycling Team
|4:16
|7
|Paul Seixas
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|4:16
|8
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|4:16
|9
|Jay Vine
|UAE Team Emirates-XRG
|4:18
|10
|Cian Uijtdebroeks
|Team Visma | Lease a Bike
|4:30
|11
|Adam Yates
|UAE Team Emirates-XRG
|4:49
|12
|Lenny Martinez
|Bahrain Victorious
|5:04
|13
|Ion Izagirre
|Cofidis
|5:21
|14
|Ben Tulett
|Team Visma | Lease a Bike
|5:21
|15
|Christian Scaroni
|XDS Astana Team
|5:21
|24
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|6:06
|25
|Einer Rubio
|Movistar Team
|6:11
|31
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|7:07
|DNF
|Germán Darío Gómez
|Team Polti VisitMalta
|No finalizó
Ruta
El Team Medellín-EPM domina los tres primeros lugares de la general en la Vuelta a Santa Catarina
El pedalista boyacense Diego Camargo, del Team Medellín-EPM, se convirtió en el nuevo líder de la Vuelta a Santa Catarina, luego de la cuarta y penúltima etapa, de 95,9 kilómetros, que se disputó entre el Balneário Camboriú y el municipio de Nova Trento.
La escuadra antioqueña completa el podio parcial de la carrera brasileña con un destacado 1-2-3, donde Walter Vargas y Víctor Ocampo escoltan a su compañero de equipo, ocupando el segundo y tercer puesto, respectivamente.
La cuarta etapa quedó en manos del brasileño Cainã Guimarães de Oliveira (São José Ciclismo-Instituto Athlon), que le ganó el duelo al colombiano Diego Camargo (Team Medellín-EPM). En el tercer lugar se reportó el francés Stefan Bennett (EuroCyclingTrips-CCN) a 35 segundos.
La novel competencia brasileña finalizará este domingo con un circuito de 59,5 kilómetros en Florianópolis, donde conoceremos al primer campeón de la carrera que se estrena en el calendario UCI.
Volta Ciclística de Santa Catarina (2.2)
Resultados Etapa 4 | Balneário Camboriú – Nova Trento (95,9 km)
|1
|Cainã Guimarães de Oliveira
|São José Ciclismo-Instituto Athlon
|2:31:07
|2
|Diego Camargo
|Team Medellín-EPM
|0:09
|3
|Stéfan Bennett
|EuroCyclingTrips-CCN
|0:35
|4
|José Gabriel Almeida
|Soul Extreme Racing
|1:06
|5
|Cristóbal Baeza
|Plus Performance-Solutos
|1:10
|6
|Magno Rabelo
|Pindamonhangaba Cycling Team
|1:13
|7
|Pedro Leme
|Taubate Cycling Team
|1:23
|8
|Walter Vargas
|Team Medellín-EPM
|1:23
|9
|Bruno Lemes
|São José Ciclismo-Instituto Athlon
|1:31
|10
|Vinicius Silva
|São José Ciclismo-Instituto Athlon
|1:33
|11
|Vitor Manzo
|Soul Extreme Racing
|1:48
|12
|Fernando Nunes
|As.Pedala Itapema
|1:57
|13
|Víctor Ocampo
|Team Medellín-EPM
|2:06
|14
|Pedro Miguel Oliveira
|Taubate Cycling Team
|2:15
|15
|Pedro Bertallo
|AVAI – FME Florianopolis – APGF
|2:23
Clasificación General Individual
|1
|Diego Camargo
|Team Medellín-EPM
|14:42:23
|2
|Walter Vargas
|Team Medellín-EPM
|1:16
|3
|Víctor Ocampo
|Team Medellín-EPM
|7:36
|4
|Stéfan Bennett
|EuroCyclingTrips-CCN
|8:01
|5
|Bruno Lemes
|São José Ciclismo-Instituto Athlon
|8:03
|6
|Eduardo Moyata
|Pío Rico Cycling Team
|9:35
|7
|Pedro Rossi
|Swift Pro Cycling
|9:52
|8
|Magno Rabelo
|Pindamonhangaba Cycling Team
|10:50
|9
|Vinicius Silva
|São José Ciclismo-Instituto Athlon
|11:09
|10
|Pedro Leme
|Taubate Cycling Team
|11:31
|11
|Camilo Castiblanco
|Pío Rico Cycling Team
|12:29
|12
|Gabriel Metzger
|ACRS Cyclingteam-Audax
|12:48
|13
|Werik Domingos
|Selección de Paraná
|13:09
|14
|Carlos Acuña
|Selección de Paraguay
|15:37
|15
|Julián Cardona
|Team Medellín-EPM
|17:06
Ruta
Kyrylo Tsarenko arrasa en el inicio del Tour de Kyushu; Nicolás Sessler el mejor suramericano
Gran victoria de Kyrylo Tsarenko en la primera etapa del Tour de Kyushu 2025, que se llevó a cabo entre Chikugo y Yame con un recorrido de 120,4 kilómetros. El ciclista ucraniano le ganó el duelo al estonio Rein Taaramäe (Kinan Racing Team) y se convirtió en el primer líder de la prueba japonesa.
Después de una carrera perfectamente administrada por el equipo italiano dirigido por Leonardo Canciani, Kyrylo se mantuvo en el grupo de favoritos hasta las subidas decisivas, cuando se quedaron solo dos en punta. En el ascenso final resistió el paso de Taaramäe, y en la definición el ucraniano logró imponerse de forma brillante.
“Estoy emocionado por esta victoria, tuvimos una carrera perfecta. Este éxito es el mérito de todo el equipo”, dijo Tsarenko, quien alcanzó su cuarta victoria de la temporada, en declaraciones recogidas por su equipo.
Con relación a los dos suramericanos en competencia, el brasileño Nicolás Sessler (Victoria Sports Pro Cycling) se reportó en la posición 24° a 1:51 del ganador, mientras que el colombiano Rubén Darío Acosta (Utsunomiya Blitzen) ocupó la casilla 90° a más de 16 minutos de Tsarenko.
La carrera japonesa continuará este domingo con una etapa corta y ondulada de 114,5 kilómetros entre Minamioguni y Minamiaso, que incluye dos puertos montañosos.
Tour de Kyushu (2.1)
Resultados Etapa 1 | Chikugo – Yame (120,3 km)
|1
|Tsarenko Kyrylo
|Solution Tech-Vini Fantini
|2:49:32
|2
|Taaramäe Rein
|KINAN Racing Team
|m.t.
|3
|Garibbo Nicolo
|Team UKYO
|0:43
|4
|Pidcock Joseph
|Q36.5 Pro Cycling Team
|1:09
|5
|Van Boven Luca
|Intermarché-Wanty
|1:37
|6
|Vercher Mattéo
|Team TotalEnergies
|1:43
|7
|Prades Benjamín
|VC Fukuoka
|1:51
|8
|De Pooter Dries
|Intermarché-Wanty
|1:51
|9
|Sbaragli Kristian
|Solution Tech-Vini Fantini
|1:51
|10
|Mulubrhan Henok
|XDS Astana Team
|1:51
|24
|Nicolás Sessler *Brasil
|Victoria Sports Pro Cycling
|1:51
|90
|Rubén Darío Acosta
|Utsunomiya Blitzen
|16:33