Paula Ostiz hace historia para España y se corona campeona del mundo de ruta júnior; Marlen Rojas la mejor suramericana

El mercado de fichajes de los equipos World Tour se sigue moviendo. Aunque la temporada 2025 aún no terminó, algunas formaciones se adelantaron y ya anunciaron sus primeros fichajes para el próximo año.

La última transferencia la confirmó el Red Bull – BORA – hansgrohe con la contratación del joven francés Adrien Boichis, quien llega procedente del equipo de desarrollo del Red Bull – BORA – hansgrohe.

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico le da un vistazo a todas las contrataciones oficiales confirmadas hasta el momento por los equipos y la UCI.

Alpecin-Deceuninck

El belga Lennert Belmans llega procedente del equipo de desarrollo del Alpecin

El belga Aaron Dockx llega procedente del equipo de desarrollo del Alpecin

El neerlandés Senna Remijn llega procedente del equipo de desarrollo del Alpecin

El belga Sente Sentjens llega procedente del equipo de desarrollo del Alpecin

Bahrain Victorious

El español Pau Miquel llega procedente del equipo Kern Pharma

El italiano Alessandro Borgo llega procedente del equipo de desarrollo del Bahrain Victorious El belga Alec Segaert llega procedente del Lotto

El húngaro Attila Valter llega procedente del Team Visma | Lease a Bike

Cofidis

El luxemburgués Alex Kirsch llega procedente del Lidl-Trek

El belga Jenthe Biermans llega procedente del Arkea-B&B Hotels

El irlandés Jamie Meehan llega procedente del AVC Aix-en-Provence Dole

Decathlon CMA CGM

El belga Tiesj Benoot llega procedente del Team Visma | Lease a Bike

El neerlandés Cees Bol llega procedente del XDS Astana Team

El belga Robbe Ghys llega procedente del Alpecin-Deceuninck

El neerlandés Daan Hoole llega procedente del Lidl-Trek El neerlandés Olav Kooij llega procedente del Team Visma | Lease a Bike

El francés Antoine L’Hote llega procedente del equipo de desarrollo del Decathlon AG2R

El danés Tobias Lund Andresen llega procedente del Team Picnic PostNL

El estadounidense Matthew Riccitello llega procedente del Israel-Premier Tech

EF Education-EasyPost

El británico Noah Hobbs llega procedente del EF Education–Aevolo

Groupama-FDJ

El francés Victor Loulergue llega procedente del equipo continental Groupama-FDJ El francés Clément Berthet llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale

El francés Maxime Decomble llega procedente del equipo de desarrollo del Groupama-FDJ

El italiano Matteo Milan llega procedente del Lidl-Trek Future Racing

El francés Bastien Tronchon llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale

Ineos Grenadiers

El francés Dorian Godon llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale

El danés Theodor Storm llega procedente del Team Lotto-Kern Haus PSD Bank

El francés Kevin Vauquelin llega procedente del AVC Aix-en-Provence Dole

Intermarché-Wanty

El italiano Simone Gualdi llega procedente del Wanty-NIPPO-ReUz

El noruego Felix Ørn-Kristoff llega procedente del Wanty-NIPPO-ReUz

Lidl-Trek

El español Juan Ayuso llega procedente del UAE Team Emirates – XRG El danés Mathias Norsgaard llega procedente del Movistar Team

El sueco Jakob Söderqvist llega procedente del Lidl-Trek Future Racing

El alemán Max Walscheid llega procedente del Team Jayco-AlUla

Movistar Team

El checo Pavel Novák llega procedente del MBH Bank Ballan CSB El español Roger Adriá llega procedente del Movistar Team

El español Raúl García Pierna llega procedente del Arkea-B&B Hotels

El español Juan Pedro López llega procedente del Lidl-Trek

Red Bull-BORA-hansgrohe

El francés Adrien Boichis llega procedente del Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies El belga RemcoEvenepoel llega procedente del Soudal Quick-Step

El italiano Mattia Cattaneo llega procedente del Soudal Quick-Step

El británico Callum Thornley llega procedente del Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies

El australiano Luke Tuckwell llega procedente del Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies El belga Gianni Vermeersch llega procedente del Alpecin-Deceuninck

Soudal Quick-Step

El belga Steff Cras llega procedente del Team TotalEnergies

El italiano Alberto Dainese llega procedente del Tudor Pro Cycling Team

El belga Edward Planckaert llega procedente del Alpecin-Deceuninck

El neerlandés Dylan van Baarle llega procedente del Team Visma | Lease a Bike El belga Fabio Van den Bossche llega procedente del Alpecin-Deceuninck

El belga Jonathan Vervenne llega procedente del equipo de desarrollo del Soudal Quick-Step

El italiano Filippo Zana llega procedente del Team Jayco-AlUla

El belga Jasper Stuyven llega procedente del Lidl-Trek

Team Jayco-AlUla

El belga Amaury Capiot llega procedente del Arkea-B&B Hotels El italiano Alessandro Covi llega procedente del UAE Team Emirates-XRG

El belga Dries De Bondt llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale

El australiano Wil Holmes llega procedente del Hagens Berman Jayco

El australiano Hamish McKenzie llega procedente del Hagens Berman Jayco El italiano Andrea Vendrame llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale

Team Visma | Lease a Bike

El francés Bruno Armirail llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale

El italiano Filippo Fiorelli llega procedente del VF Group-Bardiani CSF-Faizanè

El belga Timo Kielich llega procedente del Alpecin-Deceuninck

El italiano Pietro Mattio llega procedente del equipo de desarrollo del Visma | Lease a Bike El italiano Davide Piganzoli llega procedente del Team Polti VisitMalta

El belga Tim Rex llega procedente del equipo de desarrollo del Visma | Lease a Bike

UAE Team Emirates-XRG

El español Adriá Pericas llega procedente del UAE Team Emirates Gen Z

El belga Kevin Vermaerke llega procedente del Team Picnic PostNL