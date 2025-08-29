Paul Seixas se lleva la crono final y de paso el título del Tour de l’Avenir 2025 con Mateo Ramírez 6°

El Giro Andino 2025 arrancó este viernes 29 de agosto con una etapa de 66,1 kilómetros que se definió bajo un sol abrasador en un exigente circuito en La Fría, un trazado que combinó la velocidad de los sprints con la dureza de la montaña. Fue un festín para los velocistas y un reto para los escaladores, culminando con la victoria y el liderato de Anderson Paredes del Club Lotería del Táchira.

​La jornada comenzó con la disputa de los sprints, donde el protagonismo se lo llevaron Ángel Rivas y Franklin Chacón. Rivas demostró su gran condición al imponerse en tres de los cuatro sprints (el primero, tercero y cuarto), mientras que Chacón se llevó el segundo. Este dominio le sirvió a Rivas para adueñarse de la clasificación de esta modalidad.



El pelotón en acción, en la primera etapa del Giro Andino 2025. (Foto © Edicson Dávila)

​El terreno se hizo más selectivo con la llegada de los premios de montaña. En la subida a Seboruco, Ángel Rivas volvió a mostrar su fortaleza, cruzando primero por la cima, seguido de cerca por Edwin Becerra. Sin embargo, en el segundo premio de montaña, Winston Maestre sorprendió a todos, demostrando su versatilidad al quedarse con la punta, seguido por Rivas. A pesar de los esfuerzos del pelotón, Maestre se mantuvo firme, mostrando una excelente condición en ambos terrenos.

​La definición de la etapa se dio en el Santuario del Santo Cristo de La Grita. Después de un duro recorrido, fue Anderson Paredes quien cruzó la meta con los brazos en alto, marcando un tiempo de 1 hora, 56 minutos y 16 segundos. Apenas un segundo detrás llegó Edwin Becerra (Team Trululú), y el juvenil Jairo Escalante (Kino Táchira) se quedó con el tercer lugar, a 11 segundos del ganador.



Podio de la primera etapa del Giro Andino 2025. (Foto © Edicson Dávila)

Con esta impresionante victoria, Paredes no solo se lleva la etapa, sino que también se viste con la camiseta de líder de la clasificación general. Su tiempo acumulado es de 1 hora, 56 minutos y 10 segundos, con una ventaja de 3 segundos sobre Edwin Becerra. El juvenil Jairo Escalante se ubica tercero a 15 segundos, seguido por Ángel Rivas y Winston Maestre en el cuarto y quinto lugar, respectivamente.

​La primera emoción del Giro Andino dejó a Ángel Rivas como líder de las clasificaciones de montaña y sprints, reafirmando su palmarés como campeón vigente de esta competencia. La acción continuará en la segunda etapa con un circuito en las avenidas Libertador, Cuatricentenaria y Sucre de San Cristóbal, con salida y llegada en la sede de la emblemática Lotería del Táchira, patrocinante de uno de clubes de ciclismo más antiguos del Continente.

Giro Andino 2025 – Venezuela

Resultados Etapa 1 – Circuito en La Fría (66,1 km)

1 Anderson Paredes Club Lotería del Táchira 1:56:16″ 2 Edwin Becerra Team Trululú 0:03 3 Jairo Escalante Kino Táchira 0:15 4 Ángel Rivas Team Trululú 0:19 5 Wiston Maestre Alicante Group Kino Táchira 0:41

*Con Información de Carlos Alexis Rivera