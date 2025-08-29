Connect with us

Paul Seixas se lleva la crono final y de paso el título del Tour de l’Avenir 2025 con Mateo Ramírez 6°

Publicado

Hace 5 horas

el

El francés Paul Seixas se consagró campeón del Tour de l'Avenir 2025. (Foto © Tour de l’Avenir)
Ruta

Vuelta a España 2025: Juan Ayuso sale victorioso en Cerler con Harold Tejada 4° y Eduardo Sepúlveda 7°

Publicado

Hace 2 horas

el

29 agosto, 2025

Por

El español Juan Ayuso ganó la séptima etapa de la Vuelta a España 2025. (Foto La Vuelta © Sprint Cycling Agency)
Ruta

Anderson ​Paredes se impone en La Grita y es el primer líder del Giro Andino 2025

Publicado

Hace 3 horas

el

29 agosto, 2025

Por

El venezolano Anderson ​Paredes ganó la primera etapa del Giro Andino 2025. (Foto © Edicson Dávila)
Ruta

Isabella Holmgren arrasa en la jornada final y gana el Tour de l’Avenir Femenino; Laura Rojas la mejor latinoamericana

Publicado

Hace 7 horas

el

29 agosto, 2025

Por

La canadiense Isabella Holmgren se consagró campeona del Tour de l’Avenir Femenino 2025. (Foto © Tour de l’Avenir Femmes)
