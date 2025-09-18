Connect with us

Paul Magnier repite victoria en el Tour de Eslovaquia y se pone más líder; Santiago Umba sigue en la pelea

Hace 2 horas

El francés Paul Magnier ganó la segunda etapa del Tour de Eslovaquia 2025. (Foto © Soudal Quick-Step Pro Cycling Team)
Mathieu Kockelmann es profeta en su tierra y gana el segundo capítulo del Tour de Luxemburgo

Hace 1 hora

18 septiembre, 2025

El luxemburgués Mathieu Kockelmann ganó la segunda etapa del Tour de Luxemburgo 2025. (Foto Skoda Tour © Sprint Cycling)
Tour del Lago Poyang: Juan Manuel Barboza y su equipo chino terminaron segundos en la crono por equipos

Hace 3 horas

18 septiembre, 2025

Juan Manuel Barboza y su equipo China Anta-Mentech Cycling en el Tour del Lago Poyang 2025. (Foto © China Anta-Mentech Cycling)
Un vistazo a los nuevos fichajes de los equipos de la máxima categoría para la campaña 2026

Hace 4 horas

18 septiembre, 2025

El belga Amaury Capiot, nuevo refuerzo del Team Jayco AlUla. (Foto A.S.O. © Pauline Ballet)
