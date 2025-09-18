Paul Magnier repite victoria en el Tour de Eslovaquia y se pone más líder; Santiago Umba sigue en la pelea

En un final lleno de emociones, Paul Magnier (Soudal Quick-Step) se impuso en el segundo capítulo del Tour de Eslovaquia 2025, una etapa ondulada de 169,4 kilómetros disputada entre las ciudades de Svidník y Košice.

El corredor galo, que alcanzó su segunda victoria en la carrera, superó en el embalaje al eslovaco Lukas Kubis (Unibet Tietema Rockets) y al belga Milan Menten (Lotto), quienes finalizaron 2° y 3°, respectivamente.

En cuanto al único colombiano en competencia, el boyacense Santiago Umba (XDS Astana Development Team) se reportó en la casilla 32° con el mismo tiempo del ganador y subió al puesto 33° de la clasificación general a 20 segundos del líder, el francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step).

La fuga del día la animaron el belga Lucas Van Gils (Lotto Development Team), el polaco Konrad Czabok (Mazowsze Serce Polskiel), el checo Martin Voltr (ATT Investments), el eslovaco Matúš Štoček (Elkov – Kasper) y los neerlandeses Rik van der Wal (Diftar Continental Cyclingteam) y Jasper Haest (VolkerWessels Cycling Team).

La edición 69 carrera eslovaca continuará este viernes con la tercera jornada, un etapa rompe-piernas contará con 191,7 kilómetros Kežmarok y Banská Bystrica, que incluye cinco puertos categorizados.

Okolo Slovenska / Tour de Eslovaquia (2.1)

Resultados Etapa 2 | Svidník – Košice (169,4 km)

1 Paul Magnier Soudal Quick-Step 3:57:22 2 Lukas Kubis Unibet Tietema Rockets m.t. 3 Milan Menten Lotto m.t. 4 Matthew Walls Groupama-FDJ Conti m.t. 5 Nicoló Arrighetti Biesse-Carrera Premac m.t. 6 Dries van Gestel Soudal Quick-Step m.t. 7 Niklas Behrens Team Visma | Lease a Bike m.t. 8 Dominik Neuman ATT Investments m.t. 9 Yves Lampaert Soudal Quick-Step m.t. 10 Andrea Peron Team Novo Nordisk m.t. 32 Santiago Umba XDS Astana Development Team m.t.



Paul Magnier sigue líder del Tour de Eslovaquia 2025. (Foto © Soudal Quick-Step Pro Cycling Team)

