Paul Magnier logra su tercera victoria consecutiva en el Tour de Guangxi; Fernando Gaviria termina 8°
¡Cero y van tres! En otro final para velocistas, el francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step) lo hizo de nuevo y logró su tercera victoria consecutiva en el Tour de Guangxi 2025 al imponerse nuevamente en el embalaje, tras recorrer 177,4 kilómetros entre Chongzuo y Jingxi.
El sprinter galo, que alcanzó su triunfo 17 de la temporada, superó esta vez al belga Jordi Meeus (Red Bull-BORA-hansgrohe) y al alemán Max Kanter (XDS Astana Team), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
El mejor colombiano, de los tres en competencia, fue el antioqueño Fernando Gaviria (Movistar Team), quien entró en la 8° posición. Diego Pescador (Movistar Team) finalizó 40° y Sergio Higuita (XDS Astana Team) se clasificó 67°, todos con el mismo tiempo del ganador.
En lo referente a la clasificación general, el francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step) aumentó su ventaja y sigue escoltado por el alemán Max Kanter (XDS Astana Team). El podio parcial lo completa el belga Jordi Meeus (Red Bull – BORA – hansgrohe).
La novel carrera china del calendario UCI continuará este viernes con otra etapa rompe-piernas de 176,8 kilómetros entre Bama y Jinchengjiang, que incluye cuatro puertos montañosos en el trayecto.
Tour of Guangxi (2.UWT)
Resultados Etapa 3 | Jingxi – Bama (214 km)
|1
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|4:50:06
|2
|Jordi Meeus
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|m.t.
|3
|Max Kanter
|XDS Astana Team
|m.t.
|4
|Stanislaw Aniolkowski
|Cofidis
|m.t.
|5
|Daniel Skerl
|Bahrain Victorious
|m.t.
|6
|Oded Kogut
|Israel-Premier Tech
|m.t.
|7
|Paul Penhoët
|Groupama-FDJ
|m.t.
|8
|Fernando Gaviria
|Movistar Team
|m.t.
|9
|Marijn van den Berg
|EF Education-EasyPost
|m.t.
|10
|Arne Marit
|Intermarché-Wanty
|m.t.
|40
|Diego Pescador
|Movistar Team
|m.t.
|67
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|11:54:23
|2
|Max Kanter
|XDS Astana Team
|0:20
|3
|Jordi Meeus
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:20
|4
|Pavel Bittner
|Team Picnic PostNL
|0:24
|5
|Stan Dewulf
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|0:25
|6
|Peter Øxenberg
|INEOS Grenadiers
|0:25
|7
|Stanislaw Aniolkowski
|Cofidis
|0:26
|8
|Jhonatan Narváez
|UAE Team Emirates-XRG
|0:26
|9
|Mathis Le Berre
|ARKEA-B&B HOTELS
|0:27
|10
|Ryan Gibbons
|Lidl-Trek
|0:27
|21
|Fernando Gaviria
|Movistar Team
|0:30
|33
|Diego Pescador
|Movistar Team
|0:30
|80
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|0:30
Movistar lanza su equipo de desarrollo; Jonathan Guatibonza uno los escogidos
Doce jóvenes pedalistas entre 17 y 21 años componen la primera promoción del Movistar Team Academy, el nuevo proyecto de formación del equipo telefónico que competirá en la categoría Continental y que tendrá a un boyacense en sus filas; se trata de Jonathan Guatibonza, quien ya tuvo un paso fugaz por el UAE y llega procedente del NU Colombia.
La primera plantilla estará compuesta por pedalistas procedentes de seis países: España (6), Italia (2), Colombia (1), Costa Rica (1), República Checa (1) y Reino Unido (1).
“La confirmación de este grupo de 12 corredores que conforman la plantilla del Movistar Team Academy es un paso importante para nuestra estructura. Queremos ofrecer a los jóvenes un entorno profesional donde puedan crecer, aprender y dar sus primeros pasos hacia el máximo nivel. Este proyecto nace con una visión a largo plazo, centrada en acompañarlos en su desarrollo deportivo y personal, siempre con los valores que definen a Movistar Team”, dijo Sebastián Unzué, manager general del proyecto.
El Movistar Team Academy nace con el propósito de fortalecer la base del ciclismo y facilitar la transición de jóvenes talentos hasta el máximo nivel del UCI WorldTour. Con esta iniciativa, el conjunto español amplía su estructura deportiva y reafirma su apuesta por un modelo formativo de referencia en el ciclismo internacional.
“Presentamos un grupo lleno de ilusiones, con ciclistas jóvenes que cuentan con un gran potencial de crecimiento. Algunos de ellos ya están mostrando una evolución impresionante, y con el resto trabajaremos para que sigan el mismo camino, cada uno en su especialidad. Nuestro objetivo es ofrecerles un entorno de desarrollo ideal, en el que se sientan como en casa y dispongan de la libertad necesaria para seguir creciendo”, indicó Manuel Mateo, director deportivo del Movistar Team Academy.
Con el Movistar Team Academy, el conjunto azul refuerza su papel como un impulsor del talento joven en el pelotón internacional, creando un puente directo entre la base y la élite del ciclismo mundial.
Plantilla Movistar Team Academy
🇨🇴 Jonathan Guatibonza (21) Contrato 2026 – Del Nu Colombia, campeón panamericano sub-23 y 5 triunfos esta temporada.
🇪🇸 Markel aranaz (18) Contrato 2026 – Del Baqué Movistar Team, con 1 victoria y 3 podios en 2025.
🇨🇷 Sebastián Castro (18) Contrato 2026 – 2027 – Del Team General System AWC, campeón centroamericano junior de ruta y autor de 4 victorias este año.
🇪🇸 Javier Cubillas (18) Contrato 2026 – 2027 – Del Baqué Movistar Team. Destacado en el Mundial de Ruanda y Top-10 en el Europeo, con 2 triunfos esta temporada.
🇮🇹 Daniele Forlin (17) Contrato 2026 – 2027 – Del Nordest Villadose Angelo Gomme, con 6 podios este año.
🇪🇸 Eric Igual (18) Contrato 2026 – 2027 – Del Picusa Academy, suma 2 victorias en 2025.
🇬🇧 Lucas Jackson (18) Contrato 2026 – 2027 – Británico afincado en España, ganador de la Bizkaiko Itzulia y con 2 victorias este curso.
🇨🇿 Filip Novak (17) Contrato 2026 – De la Ciclistica Trevigliese, en 2025 con 1 triunfo y 4 Top-5 logrados en Italia.
🇪🇸 Roger Pareta (19) Contrato 2026 – 2027 – Procedente del Finisher–Kern Pharma, esta temporada con 6 presencias en el Top-5.
🇪🇸 Tomás Pombo (19) Contrato 2026 – 2027 – Del Club Ciclista Padronés–Cortizo, con 4 victorias en 2025.
🇮🇹 Mattia Proietti (18 años) Contrato 2026 – 2027 – Procedente del Team Franco Ballerini. Ha logrado 5 victorias en el calendario italiano 2025.
🇪🇸 Ibai Villate (17) Contrato 2026 – 2027 – Subcampeón de España junior CRI 2025, del Alimco–Campagnolo y con 3 victorias este año.
*Con Información Prensa Movistar Team
Así quedó el ranking UCI tras la nueva actualización; Egan Bernal escaló 11 posiciones
La Unión Ciclista Internacional (UCI) actualizó su ranking mundial esta semana, luego de finalizar algunas carrera en Asia, las clásicas italianas y el último monumento del año.
El escalafón, que tiene en cuenta los resultados en todas las carreras UCI de las últimas 52 semanas, sigue dominado por el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), quien se mantiene en lo más alto con 11.680 puntos.
El campeón del mundo, que dobla en puntos su más inmediato perseguidor, es escoltado por el danés Jonas Vingegaard (5.944) y por el mexicano Isaac del Toro, que siguió como el mejor latinoamericano de la lista, ahora en el 3° puesto con 5.314 puntos.
En cuanto a los colombianos, el más destacado del escalafon es Egan Bernal, quien ascendió a la casilla 35° con 1.742 puntos. Le siguen Santiago Buitrago en la posición 74° y Einer Rubio en la posición 109°.
Por naciones la clasificación UCI la lidera Bélgica con 17.945 puntos, por delante de Dinamarca 2° (17.327), Eslovenia 3° (15.170), Italia 4° (14.987) y Gran Bretaña 5° (14.889). Colombia ocupa la casilla 15° con 5.776 puntos.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los primeros puestos y las posiciones más relevantes de los pedalistas colombianos en el ranking de la UCI.
TOP 15 DEL RANKING UCI
Posiciones de los colombianos
Un vistazo a los nuevos fichajes de los equipos de la máxima categoría de cara a la próxima campaña
El mercado de fichajes de los equipos World Tour se sigue moviendo. Aunque la temporada 2025 aún no terminó, algunas formaciones se adelantaron y siguen anunciando sus nuevos fichajes para el próximo año.
La última transferencia la confirmó el equipo kazajo XDS Astana Team con la contratación del español Cristián Rodríguez, quien llega procedente del Arkéa – B&B Hotels.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico le da un vistazo a todas las contrataciones oficiales confirmadas hasta el momento por los equipos y la UCI.
Alpecin-Deceuninck
El belga Lennert Belmans llega procedente del equipo de desarrollo del Alpecin
El belga Aaron Dockx llega procedente del equipo de desarrollo del Alpecin
El neerlandés Senna Remijn llega procedente del equipo de desarrollo del Alpecin
El belga Sente Sentjens llega procedente del equipo de desarrollo del Alpecin
Bahrain Victorious
El español Pau Miquel llega procedente del equipo Kern Pharma
El italiano Alessandro Borgo llega procedente del equipo de desarrollo del Bahrain Victorious El belga Alec Segaert llega procedente del Lotto
El húngaro Attila Valter llega procedente del Team Visma | Lease a Bike
Cofidis
El francés Yaël Joalland llega procedente del CIC – U – Nantes
El luxemburgués Alex Kirsch llega procedente del Lidl-Trek
El belga Jenthe Biermans llega procedente del Arkea-B&B Hotels
El irlandés Jamie Meehan llega procedente del AVC Aix-en-Provence Dole
Decathlon CMA CGM
El austriaco Gregor Mühlberger llega procedente del Movistar Team
El belga Tiesj Benoot llega procedente del Team Visma | Lease a Bike
El neerlandés Cees Bol llega procedente del XDS Astana Team
El belga Robbe Ghys llega procedente del Alpecin-Deceuninck
El neerlandés Daan Hoole llega procedente del Lidl-Trek
El neerlandés Olav Kooij llega procedente del Team Visma | Lease a Bike
El francés Antoine L’Hote llega procedente del equipo de desarrollo del Decathlon AG2R
El danés Tobias Lund Andresen llega procedente del Team Picnic PostNL
El estadounidense Matthew Riccitello llega procedente del Israel-Premier Tech
EF Education-EasyPost
El italiano Mattia Agostinacchio llega procedente del Club Ciclístico Trevigliese
El británico Noah Hobbs llega procedente del EF Education–Aevolo
Groupama-FDJ
El neozelandés Josh Kench llega procedente del equipo continental Li Ning Star
El francés Victor Loulergue llega procedente del equipo continental Groupama-FDJ
El francés Clément Berthet llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
El francés Maxime Decomble llega procedente del equipo de desarrollo del Groupama-FDJ
El italiano Matteo Milan llega procedente del Lidl-Trek Future Racing
El francés Bastien Tronchon llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
Ineos Grenadiers
El francés Kévin Vauquelin llega procedente del INEOS Grenadiers
El francés Dorian Godon llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
El danés Theodor Storm llega procedente del Team Lotto-Kern Haus PSD Bank
El francés Kevin Vauquelin llega procedente del AVC Aix-en-Provence Dole
Intermarché-Wanty
El italiano Simone Gualdi llega procedente del Wanty-NIPPO-ReUz
El noruego Felix Ørn-Kristoff llega procedente del Wanty-NIPPO-ReUz
Lidl-Trek
El italiano Matteo Sobrero llega procedente del Red Bull – BORA – hansgrohe
El español Juan Ayuso llega procedente del UAE Team Emirates – XRG
El danés Mathias Norsgaard llega procedente del Movistar Team
El sueco Jakob Söderqvist llega procedente del Lidl-Trek Future Racing
El alemán Max Walscheid llega procedente del Team Jayco-AlUla
Movistar Team
El belga Cian Uijtdebroeks llega procedente del Team Visma | Lease a Bike
El checo Pavel Novák llega procedente del MBH Bank Ballan CSB
El español Roger Adriá llega procedente del Movistar Team
El español Raúl García Pierna llega procedente del Arkea-B&B Hotels
El español Juan Pedro López llega procedente del Lidl-Trek
Red Bull-BORA-hansgrohe
El australiano Jarrad Drizners llega procedente del Lotto
El francés Adrien Boichis llega procedente del Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
El belga Remco Evenepoel llega procedente del Soudal Quick-Step
El italiano Mattia Cattaneo llega procedente del Soudal Quick-Step
El británico Callum Thornley llega procedente del Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
El australiano Luke Tuckwell llega procedente del Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
El belga Gianni Vermeersch llega procedente del Alpecin-Deceuninck
Team Picnic PostNL
El británico James Knox llega procedente del Soudal Quick-Step
El irlandés Dillon Corkery llega procedente del St Michel – Preference Home – Auber93
El británico Oliver Peace llega procedente del equipo de desarrollo del Picnic PostNL
Soudal Quick-Step
El belga Steff Cras llega procedente del Team TotalEnergies
El italiano Alberto Dainese llega procedente del Tudor Pro Cycling Team
El belga Edward Planckaert llega procedente del Alpecin-Deceuninck
El neerlandés Dylan van Baarle llega procedente del Team Visma | Lease a Bike
El belga Fabio Van den Bossche llega procedente del Alpecin-Deceuninck
El belga Jonathan Vervenne llega procedente del equipo de desarrollo del Soudal Quick-Step
El italiano Filippo Zana llega procedente del Team Jayco-AlUla
El belga Jasper Stuyven llega procedente del Lidl-Trek
Team Jayco-AlUla
El belga Amaury Capiot llega procedente del Arkea-B&B Hotels
El italiano Alessandro Covi llega procedente del UAE Team Emirates-XRG
El belga Dries De Bondt llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
El australiano Wil Holmes llega procedente del Hagens Berman Jayco
El australiano Hamish McKenzie llega procedente del Hagens Berman Jayco
El italiano Andrea Vendrame llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
Team Visma | Lease a Bike
El británico Owain Doull llega procedente del EF Education – EasyPost
El francés Bruno Armirail llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
El italiano Filippo Fiorelli llega procedente del VF Group-Bardiani CSF-Faizanè
El belga Timo Kielich llega procedente del Alpecin-Deceuninck
El italiano Pietro Mattio llega procedente del equipo de desarrollo del Visma | Lease a Bike
El italiano Davide Piganzoli llega procedente del Team Polti VisitMalta
El belga Tim Rex llega procedente del equipo de desarrollo del Visma | Lease a Bike
UAE Team Emirates-XRG
El español Adriá Pericas llega procedente del UAE Team Emirates Gen Z
El belga Kevin Vermaerke llega procedente del Team Picnic PostNL
XDS Astana Team
El español Cristián Rodríguez llega procedente del Arkéa – B&B Hotels