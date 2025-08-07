Paul Magnier se queda con el duelo de velocistas en el cuarto capítulo del Tour de Polonia

La cuarta etapa del Tour de Polonia 2025 quedó en manos de Paul Magnier. El corredor del Soudal Quick-Step fue el más rápido en el sprint final y logró la victoria, luego de recorrer 201,4 kilómetros entre Rybnik y Cieszyn.

El sprinter francés, de 21 años, que alcanzó su quinta victoria de la temporada, superó con suficiencia en el embalaje al británico Ben Turner (Ineos Grenadiers) y al alemán Tim Torn Teutenberg (Lidl – Trek), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.

Con relación a los tres colombianos en competencia todos llegaron rezagados; Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) fue el mejor de los nuestros en la casilla 103°, luego le siguieron Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) en el puesto 104° y Fernando Gaviria (Movistar Team) en la posición 110°, los tres a más de 5 minutos.

En cuanto a la clasificación general,el francés Paul Lapeira (Decathlon AG2R La Mondiale Team) conservó la camiseta amarilla de líder con una ventaja de 8 segundos sobre el monegasco Victor Langellotti (Ineos Grenadiers), segundo clasificado.

La quinta fracción de la carrera polaca se correrá este viernes con un recorrido montañoso de 206,1 kilómetros entre las ciudades de Katowice y Zakopane, que incluye dos puertos de montaña de primera categoría y un final en alto.

Tour de Polonia (2.UWT)

Resultados Etapa 4 | Rybnik – Cieszyn (201,4 km)

1 Paul Magnier Soudal Quick-Step 4:36:09 2 Ben Turner INEOS Grenadiers m.t. 3 Tim Torn Teutenberg Lidl-Trek m.t. 4 Thibaud Gruel Groupama-FDJ m.t. 5 Madis Mihkels EF Education-EasyPost m.t. 6 Stanislaw Aniolkowski Cofidis m.t. 7 Tim van Dijke Red Bull-BORA-hansgrohe m.t. 8 Jensen Plowright Alpecin-Deceuninck m.t. 9 Finn Fisher-Black Red Bull-BORA-hansgrohe m.t. 10 Jan Christen UAE Team Emirates-XRG m.t.

103 Juan Guillermo Martínez Team Picnic PostNL 5:34 104 Daniel Felipe Martínez Red Bull – BORA – hansgrohe 5:34 110 Fernando Gaviria Movistar Team 5:34



Paul Lapeira sigue líder del Tour de Polonia 2025. (Foto Decathlon AG2R La Mondiale Team © Getty Images)

Clasificación General Individual