Ruta

Paul Magnier se queda con el duelo de velocistas en el cuarto capítulo del Tour de Polonia

Publicado

Hace 3 horas

el

El francés Paul Magnier ganó la cuarta etapa del Tour de Polonia 2025. (Foto © Soudal Quick-Step Pro Cycling Team)
Ruta

Wilmar Paredes, el más fuerte de la fuga en la llegada a Cali; Rodrigo Contreras sigue líder de la Vuelta a Colombia

Publicado

Hace 42 mins

el

7 agosto, 2025

Por

El antioqueño Wilmar Paredes ganó la séptima etapa de la Vuelta a Colombia 2025. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
Ruta

Léo Bisiaux gana en Valpuesta la tercera etapa de la Vuelta a Burgos con Isaac del Toro 4° y Egan Bernal 13°

Publicado

Hace 4 horas

el

7 agosto, 2025

Por

El francés Léo Bisiaux ganó la tercera etapa de la Vuelta a Burgos 2025. (Foto Decathlon AG2R La Mondiale Team © Getty Images)
Ruta

Ciclo-Retro: los ciclistas con más victorias de etapa en la historia de la Vuelta a Colombia

Publicado

Hace 5 horas

el

7 agosto, 2025

Por

Martín Emilio Cochise Rodríguez, el ciclista que más etapas ha ganado en la historia de la Vuelta a Colombia. (Foto Archivo © RMC)
