Connect with us

Ruta

Paul Double gana la etapa reina del Tour de Guangxi con Jhonatan Narváez 6°; Sergio Higuita el mejor colombiano

Publicado

Hace 2 horas

el

El británico Paul Double ganó la quinta etapa del Tour de Guangxi 2025. (Foto © GreenEDGE Cycling)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

Tour Femenino Sistecrédito 2025: más de 90 ciclistas se darán cita en la importante carrera del calendario nacional

Publicado

Hace 1 hora

el

18 octubre, 2025

Por

El Team Boyacá es para Vivirla defenderá el título obtenido el año pasado. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
Seguir leyendo

Ruta

Critérium de Japón 2025: victoria para Jonathan Milan con Rubén Darío Acosta en posiciones intermedias

Publicado

Hace 3 horas

el

18 octubre, 2025

Por

El sprinter italiano Jonathan Milan, ganador del Critérium de Japón 2025. (Foto © Utsunomiya Japan Cup)
Seguir leyendo

Ruta

Ciclo cerrado: Paula Patiño anunció su salida del Movistar Team

Publicado

Hace 7 horas

el

18 octubre, 2025

Por

La antioqueña Paula Patiño se despidió del Movistar Team. (Foto Archivo © Movistar Team)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio