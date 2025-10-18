Paul Double gana la etapa reina del Tour de Guangxi con Jhonatan Narváez 6°; Sergio Higuita el mejor colombiano

En un final picando hacia arriba, Paul Double ganó la etapa reina del Tour de Guangxi 2025, luego de recorrer 168,5 kilómetros entre Yizhou y Nongla. El británico del Jayco AlUla, que fue el más fuerte en la última subida, también se apoderó del liderato a solo una jornada del cierre.

“Es un poco irreal. Obviamente venía en buena forma y quería hacerlo bien aquí, pero sabía que en una carrera WorldTour el nivel del pelotón sería muy alto; aun así, este recorrido me venía perfectamente y al final todo se dio a mi favor”, dijo el corredor inglés, en declaraciones recogidas por su equipo.

Double, que consiguió su primer triunfo de categoría WorldTour, se llevó la victoria por delante del francés Víctor Lafay (Decathlon AG2R La Mondiale) y del danés Mikkel Honore (EF Education-EasyPost), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.

El mejor suramericano de la jornada fue de la jornada fue el ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates-XRG), en la 6° posición a 11 segundos del ganador, luego le siguió el argentino Eduardo Sepulveda (Lotto) en la casilla 19° a 30 segundos de Double.

En cuanto a los tres colombianos en competencia, Sergio Higuita (XDS Astana Team) se reportó 25°, Diego Pescador (Movistar Team) entró 28° y Fernando Gaviria (Movistar Team) se clasificó 113° a ná sde 9 minutos del vencedor.

En lo referente a la clasificación general, el francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step) perdió el primer lugar que pasó a manos del ganador del día el británico Paul Double (Team Jayco-AlUla). El podio parcial lo completan el francés Victor Lafay (Decathlon AG2R La Mondiale) y el ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates-XRG).

La novel carrera china del calendario UCI finalizará este domingo con la sexta y última etapa de 165,8 kilómetros por los alrededores de la ciudad de Nanning, donde conoceremos al sucesor del belga Lennert Van Eetvelt, campeón del año pasado.

Tour of Guangxi (2.UWT)

Resultados Etapa 5 | Yizhou – Nongla (165,8 km)

1 Paul Double Team Jayco-AlUla 3:41:38 2 Víctor Lafay Decathlon AG2R La Mondiale Team 0:09 3 Mikkel Honore EF Education-EasyPost 0:11 4 Jørgen Nordhagen Team Visma | Lease a Bike 0:11 5 Cian Uijtdebroeks Team Visma | Lease a Bike 0:11 6 Jhonatan Narváez UAE Team Emirates-XRG 0:11 7 Kamiel Bonneu Intermarché-Wanty 0:18 8 Ben Zwiehoff Red Bull-BORA-hansgrohe 0:19 9 Hart Tao Geoghegan Lidl-Trek 0:19 10 Pello Bilbao Bahrain Victorious 0:19 25 Sergio Higuita XDS Astana Team 0:46 28 Diego Pescador Movistar Team 0:54 113 Fernando Gaviria Movistar Team 9:59



Paul Double, nuevo líder del Tour de Guangxi 2025. (Foto GreenEDGE Cycling © Massimo Fulgenzi/SprintCyclingAgency)

Clasificación General Individual