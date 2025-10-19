Paul Double campeón del Tour de Guangxi con Jhonatan Narváez 3°; Paul Magnier gana la última etapa

El Tour de Japón 2025 quedó en manos de Paul Double (Team Jayco AlUla). El inglés, de 29 años, que ganó la etapa reina en la carrera china, defendió sin contratiempos el liderato en la jornada final, disputada por los alrededores de ciudad de Nanning.

El corredor británico, que se llevó el título general, se subió a lo más alto del podio, acompañado del francés Víctor Lafay (Decathlon AG2R La Mondiale Team), quien fue 2° y del ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates – XRG), 3°.

En cuanto a los tres colombianos en competencia, Sergio Higuita (XDS Astana Team) finalizó 25°, Diego Pescador (Movistar Team) terminó 81° y Fernando Gaviria (Movistar Team) se clasificó 97°.

La última etapa la ganó el sprinter galo Paul Magnier (Soudal Quick-Step), quien fue la sensación de la carrera china, al ganar nada menos que cinco etpas de las seis disputadas.



Paul Magnier ganó cinco etapas en el Tour de Guangxi 2025. (Foto Soudal Quick-Step © Getty Images Sport)

Tour of Guangxi (2.UWT)

Resultados Etapa 6 | Nanning – Nanning (134,3 km)

1 Paul Magnier Soudal Quick-Step 2:55:59 2 Stanislaw Aniolkowski Cofidis m.t. 3 Paul Penhoët Groupama-FDJ m.t. 4 Jordi Meeus Red Bull-BORA-hansgrohe m.t. 5 Ivo Oliveira UAE Team Emirates-XRG m.t. 6 Pierre Gautherat Decathlon AG2R La Mondiale Team m.t. 7 Andrea Pasqualon Bahrain Victorious m.t. 8 Riley Pickrell Israel-Premier Tech m.t. 9 Lukas Nerurkar EF Education-EasyPost m.t. 10 Eddy Patrick Team Picnic PostNL m.t. 18 Sergio Higuita XDS Astana Team m.t. 95 Fernando Gaviria Movistar Team 6:23 120 Diego Pescador Movistar Team 9:54

Clasificación General Individual