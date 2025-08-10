Ruta
Panamericanos Junior 2025: descalificación de Mateo Kalejman en la CRI le da el oro a Samuel Flórez y el bronce a Juan Diego Quintero
El argentino Mateo Kalejman fue descalificado de la prueba contrarreloj individual del ciclismo de ruta de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 por no cumplir con las reglamentaciones de su bicicleta tras una denuncia de la delegación colombiana. En consecuencia, el colombiano Samuel Flórez se quedó con la medalla de oro en la crono masculina.
Después de la polémica decisión, el campeón nacional sub-23 de CRI y ruta se colgó la presea dorada en la jornada al cronómetro disputada por las calles de la capital paraguaya, que contó con recorrido de 39,9 kilómetros.
El joven escarabajo, del registro del equipo amateur español Cortizo, se impuso con un tiempo de 49:09” aventajando por 14 segundos al mexicano José Antonio Prieto y a su compatriota Juan Diego Quintero, quien terminó con la medalla de bronce.
Con esta nueva medalla, el ciclismo colombiano picó en punta en esta primera jornada de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, sumando 2 oros y 1 bronce, a falta de las pruebas de fondo pertenecientes a la ruta.
Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025
Contrarreloj Individual » Asunción › Asunción (39,9 km)
|1
|Samuel Flórez
|Colombia
|49:09
|2
|José Antonio Prieto
|Mexico
|0:14
|3
|Juan Diego Quintero
|Colombia
|0:31
|4
|Kevin Navas
|Ecuador
|0:59
|5
|José Pablo Sancho
|Costa Rica
|1:27
|6
|Facundo Arias
|Chile
|1:36
|7
|Octavio Salmón
|Argentina
|2:24
|8
|Carlos Domínguez
|Paraguay
|2:52
|9
|Luan Carlos Rodrigues
|Brasil
|,,
|10
|Luiz Fernando Bomfim
|Brasil
|2:55
|11
|Heriberto Quiroz
|Mexico
|3:00
|12
|Goyo Jesus Miguel
|Venezuela
|3:32
|13
|Rivera Loyd Yuan
|Puerto Rico
|4:09
|14
|Caballero Michael
|Panama
|4:18
|15
|Marcos Amed
|Cuba
|4:55
|16
|Rabinal Darío Emmanuel
|Guatemala
|5:25
|17
|Bonilla Pablo Sandino
|Uruguay
|5:28
|18
|Chaves Kenny
|Costa Rica
|9:35
|DSQ
|Kalejmann Mateo
|Argentina
|Descalificado
Ruta
Rodrigo Contreras se defiende como un león y sale campeón de la Vuelta a Colombia; Edgar Pinzón gana en Bogotá
Tras una fantástica batalla ciclística con tinte dramático finalizó este domingo en la capital de la República la Vuelta a Colombia 2025. El cundinamarqués Rodrigo Contreras (Nu Colombia) defendió como un león el liderato y reavlaidó su título de campeón de la carrera del calendario UCI.
Contreras, que se puso líder en la tercera fracción con final en Toquilla, supo responder a los múltiples ataques de su máximo rival, Diego Camargo, para defender su primera posición con gallardía.
El podio final de la ronda colombiana en sus 75 años lo completaron los boyacenses Diego Camargo (Team Medellín-EPM) y Yeison Reyes (Orgullo Paisa), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
La jornada final comenzó muy movida con varios ataques desde los primeros kilómetros. En la subida al Alto de Sisga, un premio de montaña de cuarta categoría, coronó primero el santandereano Carlos Gutiérrez (Movistar Best PC).
Luego siguió un show de Diego Camargo (Team Medellín-EPM), quien atacó en la subida a Patios, a su rueda se le pegaron Edgar Andrés Pinzón (GW Erco Shimano) y Yesid Pira (Hino-One-La red-Suzuki), sin embargo, después del descenso, en la entrada a la carrera séptima, el líder Rodrigo Contreras (Nu Colombia) logró conectar para controlar el ataque de su máximo rival, que estuvo muy activo en la subida final.
Con los dos ‘Gallos de la General’ al comando, transcurrieron los tres últimos kilómetros. Ya en la recta final Contreras intentó sorprender a sus tres rivales, sin embargo, Edgar Andrés Pinzón estuvo intratable y consiguió la primera victoria del GW Erco Shimano en el giro patrio.
Vuelta a Colombia (2.2)
Resultados Etapa 10 | Sopó – Bogotá (139 km)
|1
|Edgar Andrés Pinzón
|GW Erco Shimano
|3:11:48
|2
|Yesid Albeiro Pira
|Hino-One-La red-Suzuki
|,,
|3
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|,,
|4
|Diego Andrés Camargo
|Team Medellín – EPM
|0:03
|5
|Jhonatan Restrepo
|Orgullo Paisa
|0:32
|6
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|0:33
|7
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|0:46
|8
|Daniel Carvajal
|Chia de la Luna – Strongman
|,,
|9
|José Misael Urián
|Team Sistecredito
|,,
|10
|Alexander Gil
|Canel’s – Java
|,,
Clasificación General Individual
|1
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|35:23:35
|2
|Diego Camargo
|Team Medellín – EPM
|0:53
|3
|Yeison Reyes
|Orgullo Paisa
|2:38
|4
|Yonathan Miguel Eugenio
|EBSA
|3:48
|5
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|9:15
|6
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|10:01
|7
|Yesid Pira
|Hino-One-La red-Suzuki
|11:35
|8
|Robinson López
|GW Erco Shimano
|13:23
|9
|Mauricio Zapata
|GW Erco Shimano
|15:49
|10
|Julian David Alarcón
|Fundecom – Tour Nativa
|16:32
Ruta
Brandon McNulty arrasa en la crono final y se queda con el título del Tour de Polonia 2025
El estadounidense Brandon McNulty (UAE Team Emirates – XRG) cumplió con los pronósticos y se consagró campeón del Tour de Polonia 2025, tras ser el mejor en la jornada al cronómetro de 12,5 kilómetros, que se llevó por los alrededores de la localidad Wieliczka, zona metropolitana de Cracovia.
El corredor norteamericano, que alcanzó su primer título de la temporada, es un consagrado especialista en las cronos, lo que le ayudó a descontarle los siete segundos que lo separaban del primero puesto de la general.
Los puestos de honor de la carrera polaca los completaron los italianos Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious) y Matteo Sobrero (Red Bull – BORA – hansgrohe), quienes concluyeron 2° y 3°, respectivamente.
El mejor colombiano fue Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) en el puesto 46° a 16:39 del campeón, luego le siguió el sprinter antioqueño Fernando Gaviria (Movistar Team) en el puesto 112°, mientras que el boyacense Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) abandonó por problemas de salud.
Tour de Polonia (2.UWT)
Resultados Etapa 7 (CRI) | Wieliczka – Wieliczka (12,5 km)
|1
|Brandon McNulty
|UAE Team Emirates-XRG
|14:31
|2
|Lorenzo Milesi
|Movistar Team
|0:12
|3
|Matteo Sobrero
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:15
|4
|Antonio Tiberi
|Bahrain Victorious
|0:16
|5
|Ben Turner
|INEOS Grenadiers
|0:19
|6
|Stefan Küng
|Groupama-FDJ
|0:20
|7
|Huub Artz
|Intermarché-Wanty
|0:23
|8
|Jan Christen
|UAE Team Emirates-XRG
|0:25
|9
|Marco Frigo
|Israel-Premier Tech
|0:26
|10
|Alberto Bettiol
|XDS Astana Team
|0:26
Clasificación General Final
|1
|McNulty Brandon
|UAE Team Emirates-XRG
|25:10:57
|2
|Tiberi Antonio
|Bahrain Victorious
|0:29
|3
|Sobrero Matteo
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:37
|4
|Christen Jan
|UAE Team Emirates-XRG
|0:39
|5
|Langellotti Victor
|INEOS Grenadiers
|0:39
|6
|Bettiol Alberto
|XDS Astana Team
|0:47
|7
|Frigo Marco
|Israel-Premier Tech
|0:48
|8
|Majka Rafal
|UAE Team Emirates-XRG
|0:59
|9
|Bilbao Pello
|Bahrain Victorious
|1:02
|10
|Zana Filippo
|Team Jayco-AlUla
|1:09
Ruta
Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025: Natalia Garzón ratifica su favoritismo y gana la contrarreloj
La colombiana Natalia Garzón ratificó su favoritismo y consiguió la primera medalla de oro para la Selección Nacional en el ciclismo de ruta de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. La joven santandereana cumplió con los pronósticos y se quedó con la presea dorada en la contrarreloj individual femenina.
La doble campeona nacional de ruta sub-23 se llevó la victoria por amplio margen en la jornada al cronómetro, que se llevó a cabo en las calles de la capital paraguaya, en un recorrido de 26,6 kilómetros.
La joven ciclista santandereana del registro del Team Sistecrédito se impuso con un tiempo de 36:43” por delante de las argentinas Juliana Benedetti y Delfina Dibella. La otra colombiana en competencia, Luciana Osorio terminó en el quinto puesto con un guarismo de 38:148”.
Con el resultado obtenido Colombia revalidó su poderío en el ciclismo de ruta de los Juegos Panamericanos Junior tras el título de Lina Marcela Hernández en la misma prueba en 2021.
Cabe destacar que, esta competencia reúne a deportistas en las categorías junior y Sub-23, por eso es impotante valorar el 5° puesto de Luciana Osorio, que a pesar de pertenecer a la categoría juvenil, esta talentosa ciclista antioqueña ya fue doble campeona en los Juegos Bolivarianos de la Juventud y en el Campeonato Panamericano (contrarreloj y ruta), convirtiéndose en la gran proyección del ciclismo nacional.
Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025
Contrarreloj Individual » Asunción › Asunción (26,6 km)
|1
|Natalia Garzón
|Colombia
|36:43
|2
|Julieta Benedetti
|Argentina
|0:23
|3
|Delfina Dibella
|Argentina
|1:00
|4
|Natalia Vásquez
|Ecuador
|1:55
|5
|Luciana Osorio
|Colombia
|2:05
|6
|Lianis Mesa
|Cuba
|2:34
|7
|Fabiana Candelas
|Venezuela
|2:43
|8
|Martina Torres
|Chile
|3:06
|9
|Renata Guerra
|México
|3:10
|10
|Diandra Ramírez
|Costa Rica
|3:52
|11
|Florencia Revetria
|Uruguay
|3:53
|12
|Jazmín Puac
|Guatemala
|3:54
|13
|Charlotte Millington
|Bermuda
|4:13
|14
|Valeria León
|México
|4:43
|15
|Karem Martínez
|Cuba
|4:56
|16
|Melisa Ávila
|Costa Rica
|6:00
|17
|Naomy Atencio
|Panamá
|6:01
|18
|Flor Espiritusanto
|República Dominicana
|6:53
|19
|Kami Roach
|Bahamas
|12:55