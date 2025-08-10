Connect with us

Ruta

Panamericanos Junior 2025: descalificación de Mateo Kalejman en la CRI le da el oro a Samuel Flórez y el bronce a Juan Diego Quintero

Publicado

Hace 1 hora

el

José Antonio Prieto, Samuel Flórez y Juan Diego Quintero en el podio de la CRI Masculina de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. (Foto © CONADE)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

Rodrigo Contreras se defiende como un león y sale campeón de la Vuelta a Colombia; Edgar Pinzón gana en Bogotá

Publicado

Hace 16 mins

el

10 agosto, 2025

Por

El cundinamarqués Rodrigo Contreras se consagró campeón de la Vuelta a Colombia 2025. (Foto Andreson Bonilla © RMC)
Seguir leyendo

Ruta

Brandon McNulty arrasa en la crono final y se queda con el título del Tour de Polonia 2025

Publicado

Hace 2 horas

el

10 agosto, 2025

Por

El estadunidense Brandon McNulty ganó crono final y se consagró campeón del Tour de Polonia 2025. (Foto © Tour de Pologne)
Seguir leyendo

Ruta

Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025: Natalia Garzón ratifica su favoritismo y gana la contrarreloj

Publicado

Hace 3 horas

el

10 agosto, 2025

Por

Natalia Garzón ganó la medalla de oro en la CRI en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. (Foto © COC)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio