Panamericanos Junior 2025: descalificación de Mateo Kalejman en la CRI le da el oro a Samuel Flórez y el bronce a Juan Diego Quintero

El argentino Mateo Kalejman fue descalificado de la prueba contrarreloj individual del ciclismo de ruta de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 por no cumplir con las reglamentaciones de su bicicleta tras una denuncia de la delegación colombiana. En consecuencia, el colombiano Samuel Flórez se quedó con la medalla de oro en la crono masculina.

Después de la polémica decisión, el campeón nacional sub-23 de CRI y ruta se colgó la presea dorada en la jornada al cronómetro disputada por las calles de la capital paraguaya, que contó con recorrido de 39,9 kilómetros.



El podio de la CRI Masculina, en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. (Foto © CONADE)

El joven escarabajo, del registro del equipo amateur español Cortizo, se impuso con un tiempo de 49:09” aventajando por 14 segundos al mexicano José Antonio Prieto y a su compatriota Juan Diego Quintero, quien terminó con la medalla de bronce.

Con esta nueva medalla, el ciclismo colombiano picó en punta en esta primera jornada de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, sumando 2 oros y 1 bronce, a falta de las pruebas de fondo pertenecientes a la ruta.

Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

Contrarreloj Individual » Asunción › Asunción (39,9 km)