¡Otra victoria más! Isaac del Toro conquista el Giro del Véneto

En un final trepidante, el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG) salió ganador del Giro del Véneto 2025, al término de una prueba de 161,2 kilómetros corridos entre las ciudades de Verona y Vicenza, en el noreste de Italia.

Al corredor latinoamericano, que alcanzó su victoria número 9 en territorio italiano, lo acompañaron en el podio su compañero de equipo, el francés Pavel Sivakov y el noruego Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.

El mejor suramericano de los cuatro en competencia fue el uruguayo Eric Antonio Fagúndez (Burgos Burpellet BH), quien ocupó el 4° puesto a 22 segundos del ganador, luego le siguieron el ecuatoriano Jonathan Caicedo (Petrolike) 14°, el colombiano Martín Santiago Herreño (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) 41° y el charrúa Thomas Silva (Caja Rural – Seguros RGA) 80°.



El uruguayo Eric Antonio Fagúndez 4° en el Giro del Véneto 2025. (Foto Burgos Burpellet BH © Sprint Cycling)

Al inicio, en la parte de llana de la carrera, se consolidó una fuga de ocho ciclistas con el español Mikel Retegi (Equipo Kern Pharma), los noruegos Sakarias Koller Løland (Uno-X Mobility) y Storm Ingebrigtsen (Uno-X Mobility), además de los italianos Davide Bais (Team Polti VisitMalta), Michele Bicelli (Biesse – Carrera – Premac), Kevin Pezzo Rosola (General Store – Essegibi – F.Lli Curia), Filippo d’Aiuto (Petrolike) y Elia Viviani (Lotto), quien quiso figurar en su despedida como ciclista profesional.

Una vez comenzó la zona montañosa, solo quedaron en punta seis de los fugitivos inciales, Viviani y Bicelli fueron atrapados por el grupo principal, encabezado por el UAE Team Emirates – XRG que aceleró el ritmo.

El belga Florian Vermeersch, el flamante campeón mundial de Gravel fue el desigando por equipo árabe para hacer la aceleración, que provocó una selección natural en el pelotón. En el tercer ascenso a Torricella Massimiliana (4 km à 5%), el italiano Filippo d’Aiuto del Petrolike lo intentó en solitario, pero no tuvo éxito.

En la útima vuelta del circuito, a falta de 11 kilómetros para el final, llegó el esperado ataque del mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG), quien soltó a todos su rivales. El corredor suramericano mantuvo su ventaja y terminó celebrando en las calles de la ciudad de Vicenza.



El podio del Giro del Véneto 2025. (Foto UAE © Sprint Cycling)

Resultados Giro del Veneto (1.Pro)

Vicenza – Verona (161,2 km)

1 Isaac del Toro UAE Team Emirates-XRG 3:24:29 2 Pavel Sivakov UAE Team Emirates-XRG 0:22 3 Jonas Abrahamsen Uno-X Mobility 0:23 4 Eric Fagúndez *Uruguay Burgos Burpellet BH 0:23 5 Simone Velasco XDS Astana Team 0:23 6 Benjamin Thomas Cofidis 0:23 7 Romain Grégoire Groupama-FDJ 0:23 8 Johannes Kulset Uno-X Mobility 0:23 9 Filippo Zana Team Jayco-AlUla 0:23 10 Davide De Pretto Team Jayco-AlUla 0:23