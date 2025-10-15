Ruta
¡Otra victoria más! Isaac del Toro conquista el Giro del Véneto
En un final trepidante, el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG) salió ganador del Giro del Véneto 2025, al término de una prueba de 161,2 kilómetros corridos entre las ciudades de Verona y Vicenza, en el noreste de Italia.
Al corredor latinoamericano, que alcanzó su victoria número 9 en territorio italiano, lo acompañaron en el podio su compañero de equipo, el francés Pavel Sivakov y el noruego Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.
El mejor suramericano de los cuatro en competencia fue el uruguayo Eric Antonio Fagúndez (Burgos Burpellet BH), quien ocupó el 4° puesto a 22 segundos del ganador, luego le siguieron el ecuatoriano Jonathan Caicedo (Petrolike) 14°, el colombiano Martín Santiago Herreño (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) 41° y el charrúa Thomas Silva (Caja Rural – Seguros RGA) 80°.
Al inicio, en la parte de llana de la carrera, se consolidó una fuga de ocho ciclistas con el español Mikel Retegi (Equipo Kern Pharma), los noruegos Sakarias Koller Løland (Uno-X Mobility) y Storm Ingebrigtsen (Uno-X Mobility), además de los italianos Davide Bais (Team Polti VisitMalta), Michele Bicelli (Biesse – Carrera – Premac), Kevin Pezzo Rosola (General Store – Essegibi – F.Lli Curia), Filippo d’Aiuto (Petrolike) y Elia Viviani (Lotto), quien quiso figurar en su despedida como ciclista profesional.
Una vez comenzó la zona montañosa, solo quedaron en punta seis de los fugitivos inciales, Viviani y Bicelli fueron atrapados por el grupo principal, encabezado por el UAE Team Emirates – XRG que aceleró el ritmo.
El belga Florian Vermeersch, el flamante campeón mundial de Gravel fue el desigando por equipo árabe para hacer la aceleración, que provocó una selección natural en el pelotón. En el tercer ascenso a Torricella Massimiliana (4 km à 5%), el italiano Filippo d’Aiuto del Petrolike lo intentó en solitario, pero no tuvo éxito.
En la útima vuelta del circuito, a falta de 11 kilómetros para el final, llegó el esperado ataque del mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG), quien soltó a todos su rivales. El corredor suramericano mantuvo su ventaja y terminó celebrando en las calles de la ciudad de Vicenza.
Resultados Giro del Veneto (1.Pro)
Vicenza – Verona (161,2 km)
|1
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates-XRG
|3:24:29
|2
|Pavel Sivakov
|UAE Team Emirates-XRG
|0:22
|3
|Jonas Abrahamsen
|Uno-X Mobility
|0:23
|4
|Eric Fagúndez *Uruguay
|Burgos Burpellet BH
|0:23
|5
|Simone Velasco
|XDS Astana Team
|0:23
|6
|Benjamin Thomas
|Cofidis
|0:23
|7
|Romain Grégoire
|Groupama-FDJ
|0:23
|8
|Johannes Kulset
|Uno-X Mobility
|0:23
|9
|Filippo Zana
|Team Jayco-AlUla
|0:23
|10
|Davide De Pretto
|Team Jayco-AlUla
|0:23
|14
|Jonathan Caicedo *Ecuador
|Petrolike
|0:22
|41
|Martín Santiago Herreño
|VF Group – Bardiani CSF – Faizanè
|1:52
|80
|Thomas Silva *Uruguay
|Caja Rural – Seguros RGA
|9:59
En un fenomenal sprint Tim Merlier sale victorioso de la primera etapa en línea de la Vuelta a Holanda
En un final a pura velocidad, Tim Merlier ganó la primera etapa en línea de la primera edición de la Vuelta a Holanda. El corredor del Soudal Quick-Step resultó siendo el más rápido al sprint de la jornada totalmente llana que contó con 118,5 kilómetros, disputada por los alrededores de Dordrecht, una de las ciudades más antiguas de los Países Bajos.
El velocista belga salió victorioso por delante del neerlandés Olav Kooij (Team Visma | Lease a Bike) y del noruego Tobias Lund Andresen (Team Picnic PostNL), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto al único colombiano en competencia, el santandereano Germán Darío Gómez (Team Polti VisitMalta) ingresó en la casilla 66°, con el mismo tiempo del ganador.
Con relación a la clasificación general, el corredor sueco Jakob Söderqvist (Lidl – Trek) se apoderó del liderato. Su escolta es su compañero de equipo Cameron Rogers. El podio parcial lo completa el británico Ethan Hayter (Soudal Quick-Step), ganador del prólogo, el día anterior.
La primera edición de la carrera neerlandesa continuará este jueves con la segunda etapa, una contrareloj individual de 15 kilómetros por el municipio de Etten-Leur, en la provincia de Brabante.
NIBC Tour of Holland (2.1)
Resultados Etapa 1 | Dordrecht – Dordrecht (118,5 km)
|1
|Tim Merlier
|Soudal Quick-Step
|2:33:07
|2
|Olav Kooij
|Team Visma | Lease a Bike
|m.t.
|3
|Tobias Lund Andresen
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|4
|Tim Torn Teutenberg
|Lidl-Trek
|m.t.
|5
|Danny van Poppel
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|m.t.
|6
|Cees Bol
|XDS Astana Team
|m.t.
|7
|Jensen Plowright
|Alpecin-Deceuninck
|m.t.
|8
|Tom Crabbe
|Team Flanders-Baloise
|m.t.
|9
|Timo de Jong
|VolkerWessels Cycling Team
|m.t.
|10
|Arnaud De Lie
|Lotto
|m.t.
|66
|Germán Darío Gómez
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Jakob Söderqvist
|Lidl – Trek
|2:37:31
|2
|Cameron Rogers
|Lidl – Trek
|,,
|3
|Ethan Hayter
|Soudal Quick-Step
|0:02
|4
|Olav Kooij
|Team Visma | Lease a Bike
|,,
|5
|Christophe Laporte
|Team Visma | Lease a Bike
|0:05
|6
|Huub Artz
|Intermarché – Wanty
|,,
|7
|Nils Eekhoff
|Team Picnic PostNL
|0:07
|8
|Tim Torn Teutenberg
|Lidl – Trek
|,,
|9
|Yves Lampaert
|Soudal Quick-Step
|0:09
|10
|Daan Hoole
|Lidl – Trek
|,,
|78
|Germán Darío Gómez
|Team Polti VisitMalta
|0:29
Así quedó el ranking UCI tras la nueva actualización; Egan Bernal escaló 11 posiciones
La Unión Ciclista Internacional (UCI) actualizó su ranking mundial esta semana, luego de finalizar algunas carrera en Asia, las clásicas italianas y el último monumento del año.
El escalafón, que tiene en cuenta los resultados en todas las carreras UCI de las últimas 52 semanas, sigue dominado por el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), quien se mantiene en lo más alto con 11.680 puntos.
El campeón del mundo, que dobla en puntos su más inmediato perseguidor, es escoltado por el danés Jonas Vingegaard (5.944) y por el mexicano Isaac del Toro, que siguió como el mejor latinoamericano de la lista, ahora en el 3° puesto con 5.314 puntos.
En cuanto a los colombianos, el más destacado del escalafon es Egan Bernal, quien ascendió a la casilla 35° con 1.742 puntos. Le siguen Santiago Buitrago en la posición 74° y Einer Rubio en la posición 109°.
Por naciones la clasificación UCI la lidera Bélgica con 17.945 puntos, por delante de Dinamarca 2° (17.327), Eslovenia 3° (15.170), Italia 4° (14.987) y Gran Bretaña 5° (14.889). Colombia ocupa la casilla 15° con 5.776 puntos.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los primeros puestos y las posiciones más relevantes de los pedalistas colombianos en el ranking de la UCI.
TOP 15 DEL RANKING UCI
Posiciones de los colombianos
Un vistazo a los nuevos fichajes de los equipos de la máxima categoría de cara a la próxima campaña
El mercado de fichajes de los equipos World Tour se sigue moviendo. Aunque la temporada 2025 aún no terminó, algunas formaciones se adelantaron y siguen anunciando sus nuevos fichajes para el próximo año.
La última transferencia la confirmó el equipo kazajo XDS Astana Team con la contratación del español Cristián Rodríguez, quien llega procedente del Arkéa – B&B Hotels.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico le da un vistazo a todas las contrataciones oficiales confirmadas hasta el momento por los equipos y la UCI.
Alpecin-Deceuninck
El belga Lennert Belmans llega procedente del equipo de desarrollo del Alpecin
El belga Aaron Dockx llega procedente del equipo de desarrollo del Alpecin
El neerlandés Senna Remijn llega procedente del equipo de desarrollo del Alpecin
El belga Sente Sentjens llega procedente del equipo de desarrollo del Alpecin
Bahrain Victorious
El español Pau Miquel llega procedente del equipo Kern Pharma
El italiano Alessandro Borgo llega procedente del equipo de desarrollo del Bahrain Victorious El belga Alec Segaert llega procedente del Lotto
El húngaro Attila Valter llega procedente del Team Visma | Lease a Bike
Cofidis
El francés Yaël Joalland llega procedente del CIC – U – Nantes
El luxemburgués Alex Kirsch llega procedente del Lidl-Trek
El belga Jenthe Biermans llega procedente del Arkea-B&B Hotels
El irlandés Jamie Meehan llega procedente del AVC Aix-en-Provence Dole
Decathlon CMA CGM
El austriaco Gregor Mühlberger llega procedente del Movistar Team
El belga Tiesj Benoot llega procedente del Team Visma | Lease a Bike
El neerlandés Cees Bol llega procedente del XDS Astana Team
El belga Robbe Ghys llega procedente del Alpecin-Deceuninck
El neerlandés Daan Hoole llega procedente del Lidl-Trek
El neerlandés Olav Kooij llega procedente del Team Visma | Lease a Bike
El francés Antoine L’Hote llega procedente del equipo de desarrollo del Decathlon AG2R
El danés Tobias Lund Andresen llega procedente del Team Picnic PostNL
El estadounidense Matthew Riccitello llega procedente del Israel-Premier Tech
EF Education-EasyPost
El italiano Mattia Agostinacchio llega procedente del Club Ciclístico Trevigliese
El británico Noah Hobbs llega procedente del EF Education–Aevolo
Groupama-FDJ
El neozelandés Josh Kench llega procedente del equipo continental Li Ning Star
El francés Victor Loulergue llega procedente del equipo continental Groupama-FDJ
El francés Clément Berthet llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
El francés Maxime Decomble llega procedente del equipo de desarrollo del Groupama-FDJ
El italiano Matteo Milan llega procedente del Lidl-Trek Future Racing
El francés Bastien Tronchon llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
Ineos Grenadiers
El francés Kévin Vauquelin llega procedente del INEOS Grenadiers
El francés Dorian Godon llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
El danés Theodor Storm llega procedente del Team Lotto-Kern Haus PSD Bank
El francés Kevin Vauquelin llega procedente del AVC Aix-en-Provence Dole
Intermarché-Wanty
El italiano Simone Gualdi llega procedente del Wanty-NIPPO-ReUz
El noruego Felix Ørn-Kristoff llega procedente del Wanty-NIPPO-ReUz
Lidl-Trek
El italiano Matteo Sobrero llega procedente del Red Bull – BORA – hansgrohe
El español Juan Ayuso llega procedente del UAE Team Emirates – XRG
El danés Mathias Norsgaard llega procedente del Movistar Team
El sueco Jakob Söderqvist llega procedente del Lidl-Trek Future Racing
El alemán Max Walscheid llega procedente del Team Jayco-AlUla
Movistar Team
El belga Cian Uijtdebroeks llega procedente del Team Visma | Lease a Bike
El checo Pavel Novák llega procedente del MBH Bank Ballan CSB
El español Roger Adriá llega procedente del Movistar Team
El español Raúl García Pierna llega procedente del Arkea-B&B Hotels
El español Juan Pedro López llega procedente del Lidl-Trek
Red Bull-BORA-hansgrohe
El australiano Jarrad Drizners llega procedente del Lotto
El francés Adrien Boichis llega procedente del Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
El belga Remco Evenepoel llega procedente del Soudal Quick-Step
El italiano Mattia Cattaneo llega procedente del Soudal Quick-Step
El británico Callum Thornley llega procedente del Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
El australiano Luke Tuckwell llega procedente del Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
El belga Gianni Vermeersch llega procedente del Alpecin-Deceuninck
Team Picnic PostNL
El británico James Knox llega procedente del Soudal Quick-Step
El irlandés Dillon Corkery llega procedente del St Michel – Preference Home – Auber93
El británico Oliver Peace llega procedente del equipo de desarrollo del Picnic PostNL
Soudal Quick-Step
El belga Steff Cras llega procedente del Team TotalEnergies
El italiano Alberto Dainese llega procedente del Tudor Pro Cycling Team
El belga Edward Planckaert llega procedente del Alpecin-Deceuninck
El neerlandés Dylan van Baarle llega procedente del Team Visma | Lease a Bike
El belga Fabio Van den Bossche llega procedente del Alpecin-Deceuninck
El belga Jonathan Vervenne llega procedente del equipo de desarrollo del Soudal Quick-Step
El italiano Filippo Zana llega procedente del Team Jayco-AlUla
El belga Jasper Stuyven llega procedente del Lidl-Trek
Team Jayco-AlUla
El belga Amaury Capiot llega procedente del Arkea-B&B Hotels
El italiano Alessandro Covi llega procedente del UAE Team Emirates-XRG
El belga Dries De Bondt llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
El australiano Wil Holmes llega procedente del Hagens Berman Jayco
El australiano Hamish McKenzie llega procedente del Hagens Berman Jayco
El italiano Andrea Vendrame llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
Team Visma | Lease a Bike
El británico Owain Doull llega procedente del EF Education – EasyPost
El francés Bruno Armirail llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
El italiano Filippo Fiorelli llega procedente del VF Group-Bardiani CSF-Faizanè
El belga Timo Kielich llega procedente del Alpecin-Deceuninck
El italiano Pietro Mattio llega procedente del equipo de desarrollo del Visma | Lease a Bike
El italiano Davide Piganzoli llega procedente del Team Polti VisitMalta
El belga Tim Rex llega procedente del equipo de desarrollo del Visma | Lease a Bike
UAE Team Emirates-XRG
El español Adriá Pericas llega procedente del UAE Team Emirates Gen Z
El belga Kevin Vermaerke llega procedente del Team Picnic PostNL
XDS Astana Team
El español Cristián Rodríguez llega procedente del Arkéa – B&B Hotels