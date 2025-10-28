Óscar Santiago Garzón se mantiene como líder de los Sub-23 en la Vuelta a Guatemala 2025 transcurridas cinco etapas

Los colombianos siguen dominando en la Vuelta a Guatemala 2025. Óscar Santiago Garzón, del GW Erco Shimano, se mantuvo como líder Sub-23 de la ronda chapina, transcurridas cinco etapas.

El joven escarabajo, que hizo su arribo con los favoritos, retuvo la camiseta azul que lo identifica como el mejor corredor sub-23 de la competencia. Garzón entró el 10° puesto a más de un minuto del ganador.

En la clasificación, el colombiano que aparece tercero en la general individual, aventaja por más de nueve minutos al guatemalteco Nelson Panjoj (Asociación de Chimaltenango). En la tercera posición se clasifica el costarricense Sebastián Calderón (7C – Economy – Hyundai).

El colombiano defenderá el liderato de los jóvenes en la ronda chapina este miércoles con la sexta etapa, una jornada montañosa de 90,5 kilómetros entre Catarina y San Juan Ostuncalco, que incluye cuatro puertos categorizados.

Clasificación General de los sub-23