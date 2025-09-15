Oliver Mattheis gana la primera etapa del Tour del Lago Poyang; Hernán Aguirre el mejor colombiano

La primera etapa del Tour del Lago Poyang 2025 la ganó el alemán Oliver Mattheis (Bike AID). El corredor teutón fue el más fuerte en el ascenso final y logró llevarse la victoria, luego de recorrer 92,4 kilómetros por los alrededores de Lushan, en la provincia de Henan.

Mattheis, de 30 años, que alcanzó su segunda victoria de la temporada, superó por 49 segundos al ruso Petr Rikunov (Chengdu DYC Cycling Team) y por 51″ al italiano Lucas De Rossi (China Anta – Mentech Cycling Team), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.

Con relación a los colombianos, el mejor de los nuestros fue Hernán Aguirre (Tianyoude Hotel Cycling Team) en la casilla 22° a más de 6 minutos del ganador, luego entró Juan Manuel Barboza (China Anta – Mentech Cycling Team) en el puesto 25° y más atrás Yesid Sierra (Tianyoude Hotel Cycling Team) se clasificó 33° a 9:30 de Mattheis.

La carrera china continuará este martes con la segunda etapa, de las once pactadas, que tendrá un recorrido totalmente llano de 105,8 kilómetros entre Wucheng Paigong Alley y Jiujiang.

Tour of Poyang Lake (2.2)

Resultados Etapa 1 | Lushan – Lushan Mountain (88,6 km)