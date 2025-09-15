Connect with us

Oliver Mattheis gana la primera etapa del Tour del Lago Poyang; Hernán Aguirre el mejor colombiano

Publicado

Hace 20 horas

El alemán Oliver Mattheis, ganador la primera etapa del Tour del Lago Poyang. (Foto Archivo © Facebook Oliver Mattheis)
Montería, ciudad natal de Álvaro Hodeg, será sede del Campeonato Panamericano de Ruta en 2026

Publicado

Hace 26 mins

16 septiembre, 2025

Álvaro Hodeg, nacido en Montería, es el actual campeón panamericano de ruta. (Foto FCC © @santiagosportsphotographer)
Clásico RCN Sistecrédito 2025: realizan cambios en el recorrido de las dos primeras etapas

Publicado

Hace 56 mins

16 septiembre, 2025

El pelotón, en el Clásico RCN 2024. (Foto Archivo © Prensa Clásico RCN)
Martín Laas gana la segunda etapa del Tour del Lago Poyang con Cristián David Pita 4° y los tres colombianos en el lote

Publicado

Hace 2 horas

16 septiembre, 2025

El estonio Martín Laas ganó la segunda etapa del Tour del Lago Poyang 2025. (Foto © Quick Pro Team)
