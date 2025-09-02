Olav Kooij gana el primer duelo de sprinters en la edición 21 del Tour de Gran Bretaña

La primera etapa del Tour de Gran Bretaña 2025 quedó en manos de Olav Kooij. La nueva sensación neerlandesa del sprint demostró ser el más rápido, luego de recorrer 161,4 kilómetros entre las localidades de Woodbridge y Southwold.

El corredor de Países Bajos le ganó el embalaje al noruego Tord Gudmestad (Decathlon AG2R La Mondiale Team) y al francés Hugo Hofstetter (Israel-Premier Tech), segundo y tercero en los resultados del día.

La primera fuga de la carrera la animaron el español Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma), el británico Joshua Golliker (Selección de Gran Bretaña) y los belgas Victor Vercouillie (Team Flanders – Baloise) y Milan Lanhove (Team Flanders – Baloise), pero al final todos fueron capturados por el pelotón.

En la definición, Olav Kooij logró posicionarse muy bien, para llevarse otra victoria en la temporada, la número 8. Con 23 años, el corredor neerlandés, que este año ganó dos etapas en el Giro de Italia, se convirtió en el primer líder del Tour de Gran Bretaña.

La carrera británica, que no cuenta con participación colombiana, continuará este miércoles con la segunda etapa, de las seis pactadas, una fracción llana de 169,3 kilómetros por los alrededores de Stowmarket, una localidad situada en el condado de Suffolk.

Lloyds Bank Tour of Britain Men (2.Pro)

Resultados Etapa 1 | Woodbridge – Southwold (161,4 km)