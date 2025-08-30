Connect with us

Ruta

Ognjen Ilić se lleva el prólogo del Tour de Bulgaria; Nehuén Erripa el latinoamericano más destacado

Publicado

Hace 8 horas

el

El serbio Ognjen Ilić, primer líder del Tour de Bulgaria 2025. (Foto © Tour of Bulgaria)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

Vuelta a España 2025: Jasper Philipsen triunfa al sprint en la octava etapa y Torstein Træen sigue líder

Publicado

Hace 5 horas

el

30 agosto, 2025

Por

El belga Jasper Philipsen ganó la octava etapa de la Vuelta a España 2025. (Foto Unipublic © Cxcling Creative Agency / Antonio Baixauli)
Seguir leyendo

Ruta

Ángel Rivas le ganó el duelo a Yosimar Jeréz en la segunda etapa del Giro Andino 2025

Publicado

Hace 6 horas

el

30 agosto, 2025

Por

El venezolano Ángel Rivas ganó la segunda etapa del Giro Andino 2025. (Foto © Edicson Dávila)
Seguir leyendo

Ruta

Nicolás Tivani sale victorioso en el inicio del GP Jornal de Noticias con Adrián Bustamante en el top 10

Publicado

Hace 7 horas

el

30 agosto, 2025

Por

El argentino Nicolás Tivani ganó la primera etapa del GP Jornal de Noticias 2025. (Foto © Aviludo Louletano Loulé Concelho)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio