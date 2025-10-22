Oficial: Nairo Quintana seguirá en el Movistar un año más y Orluis Aular y Jefferson Cepeda renuevan por dos temporadas

El equipo español Movistar Team confirmó la renovación y extensión de contrato de varios de sus ciclistas. La gran noticia para Colombia es que el boyacense Nairo Quintana, uno de los grandes referentes del equipo, seguirá aportando toda su experiencia la próxima campaña.

También destacan las renovaciones del venezolano Orluis Aular y el ecuatoriano Jefferson Cepeda, que firmaron una extensión que les mantendrá en la estructura telefónica hasta 2028.

Asimismo, el español Jorge Arcas y el portugués Nelson Oliveira, prolongaron su vinculación dos temporadas más, y, finalmente, al español Albert Torres le alargaron su estadía por un año mas.

Además, están confirmadas las salidas del alemán Gregor Mühlberger (Decathlon), el estadounidense Will Barta (Tudor) y del danés Mathias Norsgaard (Lidl-Trek), y esto se le suma la no continuidad en el equipo del colombiano Fernando Gaviria, del portugués Rubén Guerreiro, del italiano Davide Cimolai y del español Antonio Pedrero.

Por otro lado, en el equipo femenino, en el que no seguirá la antioqueña Paula Patiño, garantizaron la continuidad de piezas clave como la francesa Aude Biannic, la brasileña Tota Magalhães y la actual campeona de España, Sara Martín.



La brasileña Tota Magalhães amplió su contrato con el Movistar por tres años más. (Foto © Giro d’Italia Women)

RENOVACIONES

EQUIPO FEMENINO

La brasileña Tota Magalhães, que finalizaba contrato la próxima temporada, lo amplía por tres años más, asegurando su continuidad hasta 2029.

La actual campeona de España, Sara Martín, refuerza su compromiso con el equipo ampliando su contrato hasta 2028.

La francesa Aude Biannic, una de las corredoras más experimentadas del pelotón y pieza fundamental del bloque, renueva por dos temporadas más, hasta 2027.

EQUIPO MASCULINO

Orluis Aular y Jefferson Cepeda, con contrato vigente hasta 2026, firman una extensión que les mantendrá en la estructura telefónica hasta 2028.

Jorge Arcas y Nelson Oliveira, capitanes de ruta dentro del bloque, prolongan su vinculación dos temporadas más, hasta 2027, alcanzando así los 12 años defendiendo el maillot azul.

Por su parte, Albert Torres y Nairo Quintana seguirán aportando experiencia al equipo tras renovar por una campaña adicional, hasta 2026.