Oficial: Egan Bernal y su escudero Brandon Rivera confirmados por el Ineos Grenadiers para la Vuelta a España 2025

El formidable rutero colombiano Egan Bernal y su paisano Brandon Rivera fueron confirmados por el Ineos Grenadiers para encarar la Vuelta a España 2025. La formación británica, que dilató la revelación de la nómina, acaba de anunciarlo en sus redes sociales.

“Mi preparación ha sido buena. Arrancar en Italia me da también una motivación especial, después de tantos momentos especiales corriendo allí. Es una carrera que siempre ofrece momentos de agresividad y es impredecible, algo que disfruto”, dijo Egan Bernal, en un comunicado citado por su equipo.

Bernal, actual campeón nacional en ruta y crono, liderará a su formación en la ronda española. El escarabajo estará secundado por excampeón mundial de ruta, el polaco Michal Kwiatkowski y por el campeón mundial de contrarreloj, el italiano Filippo Ganna.

La nómina del equipo la completan el luxemburgués Bob Jungels, el estadounidense Magnus Sheffield, el monegasco Víctor Langellotti y el australiano Lucas Hamilton, quien corrió el Giro de Italia de este año.

“La Vuelta siempre ofrece etapas impredecibles y agresivas, y este equipo nos ofrece diversas opciones. Egan llega a la carrera como nuestro líder, apoyado por un grupo que combina fuerza en las subidas, potencia en las contrarreloj y experiencia. Es un equipo capaz de luchar por las oportunidades y competir con un estilo que ha sido consistente con nuestro enfoque tanto en el Giro como en el Tour de Francia”, dijo el director de rendimiento del Ineos, Scott Drawer, en declaraciones recogidas por el equipo inglés.