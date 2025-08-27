Ocho equipos confirman sus nóminas para el Clásico RCN Sistecrédito 2025

La organización del Clásico RCN Sistecrédito 2025 recibió la confirmación de ocho equipos de sus nóminas para la carrera que se disputará entre el 20 y el 28 de septiembre por carreteras de cinco departamentos

Team Medellín – EPM, Sistecrédito, Nu Colombia, Gobernación de Trujillo y Trululu Guacamaya de Venezuela, Boyacá es para vivirla, Avinal-Alcaldía Carmen de Viboral, y 100% Huevos-Alcaldía de Manizales confirmaron sus plantillas para el ‘Duelo de titanes’ con el único objetivo de disputar la clasificación general y las diferentes modalidades de la carrera.

Wilson Peña y Sebastián Castaño comandarán al Team Sistecrédito que no contará con Kevin Castillo, el actual campeón del Clásico RCN, quien ya trabaja con el Movistar en territorio español.



El Nu Colombia se lució en la Vuelta a Colombia 2025. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

El Nu Colombia presentará un fuerte escuadrón comandado por el recientemente campeón de la Vuelta a Colombia, Rodrigo Contreras, quien estará acompañado por Sergio Luis Henao, Cristian Camilo Muñoz y el bogotano Javier Jamaica, con el objetivo de lograr el doblete en las dos grandes del ciclismo nacional.

El Team Medellín, siempre favorito, lo liderarán Óscar Sevilla, cuatro veces campeón del Clásico, Diego Camargo y Brayan Sánchez, bajo la orientación de José Julián Velásquez.

El Trululu Guacamaya de Venezuela trae en su nómina a Edwin Becerra, campeón de la Vuelta al Táchira, Carlos Torres y Julio Blanco, mientras que el Gobernación de Trujillo lo encabezan Juan José Ruiz, Luis Guillermo Mora y Luis Alfredo Pinto.

*Con Información Prensa Clásico RCN