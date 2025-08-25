Noah Hobbs sale vencedor en la segunda jornada del Tour de l’Avenir; Juan Felipe Rodríguez sigue cerca de los favoritos

En un final a pura velocidad, Noah Hobbs ganó la primera etapa en línea del Tour de l’Avenir 2025, una jornada ondulada de 188,6 kilómetros, disputada entre las localidades francesas de Aoste y Saint-Galmier.

La victoria se definió en favor del británico, quien fue más rápido al sprint, superando al italiano Davide Donati y al mexicano César Macias, quienes se reportaron en un pelotón reducido, aventajando por siete segundos a un grupo perseguidor.

Precisamente, tres colombianos ingresaron en ese lote con: Mauricio Zapata 48°, Juan Felipe Rodríguez 52° y Jaider Muñoz 94°, mientras que Miguel Ángel Marín sufrió un pinchazo , finalizando 108° a 1:15 y Estiven García tuvo una caída lo que lo hizo llegar en la casilla 142°, perdiendo mucho tiempo. Por otro lado, Samuel Flórez se vio afectado por el calor tras el paso por la tercera zona de avituallamiento y tuvo que abandonar la carrera.

En cuanto a la clasificación general, el francés Paul Seixas, ganador del prólogo, se mantuvo como líder. El italiano Lorenzo Finn y el noruego Jørgen Nordhagen lo escoltan muy de cerca. El mejor colombiano siguió siendo Juan Felipe Rodríguez, solo que ahora en la casilla 19° a 30 segundos.

La prestigiosa ronda francesa para corredores sub-23 continuará este lunes, con la segunda etapa en línea, una fracción ondulada de 136,7 kilómetros, que llevará a los pedalistas de Saint-Symphorien-sur-Coise hasta Vitry-en-Charollais.

Tour de l’Avenir (2.Ncup)

Resultados Etapa 1 | Aoste – Saint-Galmier (188,6 km)

1 Noah Hobbs Gran Bretaña 4:14:45 2 Davide Donati Italia m.t. 3 César Macias México m.t. 4 Matyas Kopecky República Checa m.t. 5 Mathieu Kockelmann Luxemburgo m.t. 6 Patrick Frydkjær Dinamarca m.t. 7 Seth Dunwoody Irlanda m.t. 8 Karsten Feldmann Noruega m.t. 9 José Antonio Prieto México m.t. 10 Anze Ravbar Eslovenia m.t.

48 Mauricio Zapata Colombia 0:07 52 Juan Felipe Rodríguez Colombia 0:07 94 Jaider Muñoz Colombia 0:07 108 Miguel Ángel Marín Colombia 1:15 142 Estiven García Colombia 14:57 DNF Samuel Flórez Colombia Se retiró



Paul Seixas sigue líder del Tour de l’Avenir 2025. (Foto © Paul Seixas Fan)

Clasificación General Individual

1 Paul Seixas Francia 04:22:04 2 Lorenzo Finn Italia m.t. 3 Jørgen Nordhagen Noruega 0:08 4 Adam Rafferty Irlanda 0:12 5 Marco Schrettl Austria 0:14 6 Mateo Ramírez Ecuador 0:15 7 Jarno Widar Bélgica 0:17 8 Peter Øxenberg Dinamarca 0:18 9 Callum Thornley Gran Bretaña 0:20 10 O’Brien Liam Irlanda 0:20