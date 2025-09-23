Nils Sinschek gana la contrarreloj individual del Tour del Lago Poyang con Juan Manuel Barboza 5°

En gran actuación, Nils Sinschek (Parkhotel Valkenburg) se impuso de forma contundente en la contrarreloj individual de 14,2 kilómetros por los alrededores de la ciudad china de Guangchang, la octava etapa del Tour del Lago Poyang 2025.

El pedalista de Países Bajos, que paró los cronómetros en 16 minutos y 36 segundos, firmó el triunfo a una velocidad media de 51,32 km /h, superando al ruso Petr Rikunov (Chengdu DYC Cycling Team) por 15” segundos y por 17” al alemán Oliver Mattheis (Bike AID), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.



El podio de la octava etapa del Tour del Lago Poyang 2025. (Foto Tour of Poyang Lake © Parkhotel Valkenburg)

En cuanto a los colombianos, el mejor de los nuestros fue el cordobés Juan Manuel Barboza (China Anta – Mentech Cycling Team), cerrando el top 5 de la jornada al cronómetro, a 26 segundos del ganador. Luego se clasificó el cundinamarqués Yecid Arturo Sierra (Tianyoude Hotel Cycling Team) en la casilla 58° y por último el nariñense Hernán Aguirre (Tianyoude Hotel Cycling Team) en la posición 108°.

Con los resultados obtenidos en el ejercicio al cronómetro, la clasificación general sufrió pequeños cambios en los primeros puestos. El ruso Petr Rikunov (Chengdu DYC Cycling Team) mantuvo su primer puesto, pero ahora es escoltado por el neerlandés Nils Sinschek (Parkhotel Valkenburg) a 40 segundos.

La carrera china continuará este miercoles con la novena etapa, de las once pactadas, una jornada totalmente llana de 107 kilómetros entre Shukou y Taihe, que no tendrá puertos categorizados.

Tour of Poyang Lake (2.2)

Resultados Etapa 8 (CRI) | Guangchang – Guangchang (14,2 km)

1 Nils Sinschek Parkhotel Valkenburg 16:36 2 Petr Rikunov Chengdu DYC Cycling Team 0:15 3 Oliver Mattheis Bike AID 0:17 4 Oliver Stenning Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team 0:20 5 Juan Manuel Barboza China Anta – Mentech Cycling Team 0:26 6 Janssen Christoph Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team 0:32 7 Carter John CCACHE x BODYWRAP 0:36 8 Campbell Max CCACHE x BODYWRAP 0:40 9 Smit Willie China Anta – Mentech Cycling Team 0:43 10 Vahtra Norman China Anta – Mentech Cycling Team 0:52 58 Yesid Sierra Tianyoude Hotel Cycling Team 2:05 108 Hernán Aguirre Tianyoude Hotel Cycling Team 4:59

Clasificación General Individual