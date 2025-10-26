Ruta
Nicolás Paredes gana la tercera etapa de la Vuelta a Guatemala y Cristián Camilo Muñoz sigue líder
El colombiano Nicolás Paredes, corredor del equipo guatemalteco Hino One La Red-Suzuki, ganó la tercera etapa de la Vuelta a Guatemala 2025, luego de un recorrido de 126 kilómetros exigente entre el Progreso y Fraijanes.
“Una etapa muy difícil, cuando quedé solo junto a Osorio y Castillo vi que no me querían colaborar, entonces tomé mi paso y supe que era difícil que me aguantaran porque eran unas rampas muy complicadas”, dijo Paredes, quien dedicó el triunfo a su primo Jonathan, fallecido en un accidente de tránsito en abril.
Paredes, que sacó a relucir sus dotes de escalador y dio una clase magistral para reventar en la montaña a su compatriota Alejandro Osorio, del GW Erco Shimano, y al mexicano Ulises Castillo, del Olinka Specialized. El escarabajo encaró los últimos 10 kilómetros en solitario.
La jornada montañosa estuvo animada por una fuga de una veintena de pedalistas, en la que figuraron el colombiano Juan Pablo Rendón (Orgullo Paisa), el tico Luis Aguilar, el mexicano Miguel Díaz los guatemaltecos Bryan Ríos, Henry Sam y Esdras Morales, entre otros.
En la clasificación general individual, el boyacense Cristián Camilo Muñoz, del NU Colombia mantuvo el liderato y aunque perdió tiempo con respecto de sus perseguidores, luchará este lunes por conservar la camisa amarilla de líder en los 191 kilómetros entre Ciudad Vieja y Coatepeque, Quetzaltenango.
Vuelta Ciclistica Internacional a Guatemala (2.2)
Resultados Etapa 3 | Progreso – Fraijanes (126 km)
|1
|Nicolás Paredes
|Hino One La Red-Suzuki
|3:30:25
|2
|Nelson Ajquijay
|A.C.Chimaltenango
|1:05
|3
|Brandon Vega
|GW Erco Shimano
|1:13
|4
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|1:13
|5
|Yesid Pira
|Hino One La Red-Suzuki
|1:23
|6
|Byron Guama
|Movistar-Best PC
|1:43
|7
|José Ramon Muñiz
|Olinka Specialized
|1:56
|8
|Juan Felipe Osorio
|Orgullo Paisa
|1:57
|9
|Ulises Castillo
|Olinka Specialized
|2:14
|10
|Róbinson López
|GW Erco Shimano
|2:20
|11
|Mardoqueo Vásquez
|Hino One La Red-Suzuki
|2:20
|12
|Fredy Toc
|ECA Electricidad Ciclismo
|2:24
|13
|Cristián Camilo Munoz
|Nu Colombia
|2:24
|14
|Julio Ispache
|Decorabaños – AC Quetzaltenango
|2:31
|15
|Esdras Morales
|ECA Electricidad Ciclismo
|2:34
|16
|Santiago Garzón
|GW Erco Shimano
|2:37
|17
|Carlos Gutiérrez
|Movistar-Best PC
|2:37
|18
|Juan Carlos López
|GW Erco Shimano
|2:39
|19
|Bryan Obando
|Movistar-Best PC
|2:46
|20
|Gerson Toc
|ECA Electricidad Ciclismo
|2:57
Clasificación General Individual
|1
|Cristián Camilo Muñoz
|Nu Colombia
|11:26:43
|2
|Carlos Gutiérrez
|Movistar Best PC
|0:13
|3
|Óscar Santiago Garzón
|GW Erco Shimano
|0:26
|4
|Edgar Torres
|Hino-One-La red-Suzuki
|2:16
|5
|Luis Daniel Oses
|7C – Economy – Hyundai
|2:18
|6
|Bryan Obando
|Movistar Best PC
|2:34
|7
|Bernardo Suaza
|Orgullo Paisa
|2:49
|8
|Melvin Torres
|Hino-One-La red-Suzuki
|3:06
|9
|Nicolás Paredes
|Hino-One-La red-Suzuki
|3:27
|10
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|4:04
|11
|Fredy Toc
|Eca Electricidad Ciclismo
|4:05
|12
|Dylan Jiménez
|7C – Economy – Hyundai
|4:28
|13
|Juan Felipe Osorio
|Orgullo Paisa
|4:36
|14
|Yesid Pira
|Hino-One-La red-Suzuki
|4:49
|15
|Róbinson López
|GW Erco Shimano
|5:39
Ruta
Dominio del Sistecrédito de principio a fin en el Tour Femenino 2025; Stefanía Sánchez campeona y Natalia Garzón gana etapa final
Terminaron las emociones en el Tour Femenino 2025 y el dominio del Sistecrédito fue de principio a fin. Stefanía Sánchez fue la encargada de liderar la gesta de su equipo y se coronó este domingo como gran campeona de la carrera colombiana.
La antioqueña demostró ser la pedalista más regular a lo largo de las cinco etapas que se vivieron en el departamento de Caquetá, subiéndose a lo más alto del podio acompañada de su compañera de equipo Diana Peñuela 2° y de su coterránea Jessenia Meneses (Mujeres Antioquia-Orgullo Paisa).
Ya para la etapa, el festín del Sistecrédito tampoco se hizo esperar haciendo el 1-2-3 con Natalia Garzón, quien se quedó con la victoria en el sitio conocido como El Pórtico, ubicado sobre la vía que desde Neiva conduce al Caquetá. Los 77,7 kilómetros de recorrido sirvieron para darle el quinto triunfo al equipo de Gabriel Jaime Vélez en la ronda femenina del calendario nacional.
Sánchez sucedió en el palmarés del Tour Femenino colombiano a la huilense Laura Daniela Rojas, campeona del año pasado y recupero el titulo paras las paisas que ganaron en 2023 con Estefanía Herrera.
Ruta
Vuelta del Porvenir 2025: Jerónimo Calderón renueva el título para Antioquia y Felipe Bravo triunfa en la jornada final
Los antioqueños mantuvieron su dominio en la Vuelta del Porvenir. Tras el título de Miguel Ángel Marín el año pasado su coterráneo Jerónimo Calderón tomó el relevo y se consagró campeón de la edición 41 de la carrera para juveniles tras defender el liderato en la última etapa de 77,7 kilómetros, disputada este domingo en el departamento de Caquetá.
Este talentoso antioqueño, que representó a Colombia en el Mundial de Ruta de Ruanda, terminó en lo más alto del podio de la ronda juvenil. Al paisa lo acompañaron en el podio sus compañeros de quipo José Manuel Ortiz y Emanuel Restrepo.
La última victoria de etapa se la llevó Felipe Bravo (Indeportes-Hidratao) en el sitio conocido como El Pórtico que divide al Caquetá con el Huila. Segundo entró José Manuel Ortíz (Team Sistecrédito) y tercero se reportó William Quintero (GW Erco Shimano), los tres con el mismo tiempo.
El Team Sistecrédito fue el gran dominador de la carrera más importante del calendario nacional en la categoría juvenil con las victorias de Emanuel Restrepo, José Manuel Posada y Jerónimo Calderón, racha que solo se vio interrumpida con los dos triunfos de Felipe Bravo en la jornada inaugural y en el final.
Ruta
Una contrarreloj en Mónaco dará el banderazo de salida a la Vuelta a España 2026
A diez meses del comienzo de la Vuelta a España 2026, el Principado de Mónaco y Unipublic presentaron el recorrido de la primera etapa de ronda ibérica, una contrarreloj de 9,6 kilómetros por las calles monegascas.
“Mónaco es sinónimo de excelencia deportiva y de capacidad organizativa. Aquí se celebran algunos de los eventos más prestigiosos del mundo, con el Gran Premio de Fórmula 1 como joya de la corona. Iniciar La Vuelta en este escenario es un honor y una garantía de éxito para todos”, destacó Javier Guillén, director de La Vuelta 26.
El trazado de la crono inaugural, disputada íntegramente en territorio monegasco, pondrá valor a los lugares emblemáticos del Principado: la Plaza del Casino con el Hotel París y su Café París, el puerto de Fontvieille, el Chapiteau du Cirque (que será atravesado por los ciclistas), el Estadio Louis II y la llegada sobre la línea de salida y meta del Gran Premio de Fórmula 1.
Luego le tocará el turno de la salida de la segunda etapa desde Mónaco. En esta jornada, el arco de salida estará situado en la Plaza del Palacio Princier. Tras uno recorrido neutralizado por las calles del Principado, la salida real se dará junto al Jardín Exotique para que los ciclistas abandonen Mónaco camino de Francia en la primera jornada en línea de La Vuelta 26.
La presentación de estas primeras etapas sirvió también como pretexto para celebrar el tradicional paso de testigo entre Piemonte, que acogió la Salida Oficial en La Vuelta 25, y Mónaco.
*Con Información Prensa de la Vuelta España