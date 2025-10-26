Nicolás Paredes gana la tercera etapa de la Vuelta a Guatemala y Cristián Camilo Muñoz sigue líder

El colombiano Nicolás Paredes, corredor del equipo guatemalteco Hino One La Red-Suzuki, ganó la tercera etapa de la Vuelta a Guatemala 2025, luego de un recorrido de 126 kilómetros exigente entre el Progreso y Fraijanes.

“Una etapa muy difícil, cuando quedé solo junto a Osorio y Castillo vi que no me querían colaborar, entonces tomé mi paso y supe que era difícil que me aguantaran porque eran unas rampas muy complicadas”, dijo Paredes, quien dedicó el triunfo a su primo Jonathan, fallecido en un accidente de tránsito en abril.

Paredes, que sacó a relucir sus dotes de escalador y dio una clase magistral para reventar en la montaña a su compatriota Alejandro Osorio, del GW Erco Shimano, y al mexicano Ulises Castillo, del Olinka Specialized. El escarabajo encaró los últimos 10 kilómetros en solitario.



Nicolás Paredes, ganador de la tercera etapa de la Vuelta a Guatemala 2025. (Foto © HINO Cycling Team)

La jornada montañosa estuvo animada por una fuga de una veintena de pedalistas, en la que figuraron el colombiano Juan Pablo Rendón (Orgullo Paisa), el tico Luis Aguilar, el mexicano Miguel Díaz los guatemaltecos Bryan Ríos, Henry Sam y Esdras Morales, entre otros.

En la clasificación general individual, el boyacense Cristián Camilo Muñoz, del NU Colombia mantuvo el liderato y aunque perdió tiempo con respecto de sus perseguidores, luchará este lunes por conservar la camisa amarilla de líder en los 191 kilómetros entre Ciudad Vieja y Coatepeque, Quetzaltenango.

Vuelta Ciclistica Internacional a Guatemala (2.2)

Resultados Etapa 3 | Progreso – Fraijanes (126 km)

1 Nicolás Paredes Hino One La Red-Suzuki 3:30:25 2 Nelson Ajquijay A.C.Chimaltenango 1:05 3 Brandon Vega GW Erco Shimano 1:13 4 Juan Diego Alba Nu Colombia 1:13 5 Yesid Pira Hino One La Red-Suzuki 1:23 6 Byron Guama Movistar-Best PC 1:43 7 José Ramon Muñiz Olinka Specialized 1:56 8 Juan Felipe Osorio Orgullo Paisa 1:57 9 Ulises Castillo Olinka Specialized 2:14 10 Róbinson López GW Erco Shimano 2:20 11 Mardoqueo Vásquez Hino One La Red-Suzuki 2:20 12 Fredy Toc ECA Electricidad Ciclismo 2:24 13 Cristián Camilo Munoz Nu Colombia 2:24 14 Julio Ispache Decorabaños – AC Quetzaltenango 2:31 15 Esdras Morales ECA Electricidad Ciclismo 2:34 16 Santiago Garzón GW Erco Shimano 2:37 17 Carlos Gutiérrez Movistar-Best PC 2:37 18 Juan Carlos López GW Erco Shimano 2:39 19 Bryan Obando Movistar-Best PC 2:46 20 Gerson Toc ECA Electricidad Ciclismo 2:57



El boyacense Cristián Camilo Muñoz, en el podio como líder de la Vuelta a Guatemala 2025. (Foto © HINO Cycling Team)

Clasificación General Individual