Nicolás Olivera se impuso de manera categórica en la prueba del keirin de los Panamericanos Junior 2025

La última jornada del ciclismo de pista en los Juegos Panamericanos Junior 2025 se tiñó de amarillo, azul y rojo. Los pisteros colombianos se lucieron en el velódromo del Parque Olímpico de Asunción, Paraguay, con cuatro medallas de oro de cuatro posibles.

El barranquillero Nicolás Olivera ratificó una vez más su gran potencial y se impuso de manera categórica en la prueba del keirin, cumpliendo con las expectativas con un con tiempo de 10.429.

Los otros dos puestos del podio se completaron con el argentino Matías Murillo (10.844) y el trinitense Danell James (10.877), plata y bronce, respectivamente.

La actuación del joven ciclista barranquillero, en las justas, ratifica el gran momento que vienen mostrando los pisteros colombianos. Con su victoria, Olivera obtuvo cupo directo a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Con esa competencia terminó el ciclismo de pista en Asunción 2025, que tuvo en la delegación de Colombia como la gran ganadora por países con nueve medallas de oro y tres de plata.