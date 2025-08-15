Pista
Nicolás Olivera se impuso de manera categórica en la prueba del keirin de los Panamericanos Junior 2025
La última jornada del ciclismo de pista en los Juegos Panamericanos Junior 2025 se tiñó de amarillo, azul y rojo. Los pisteros colombianos se lucieron en el velódromo del Parque Olímpico de Asunción, Paraguay, con cuatro medallas de oro de cuatro posibles.
El barranquillero Nicolás Olivera ratificó una vez más su gran potencial y se impuso de manera categórica en la prueba del keirin, cumpliendo con las expectativas con un con tiempo de 10.429.
Los otros dos puestos del podio se completaron con el argentino Matías Murillo (10.844) y el trinitense Danell James (10.877), plata y bronce, respectivamente.
La actuación del joven ciclista barranquillero, en las justas, ratifica el gran momento que vienen mostrando los pisteros colombianos. Con su victoria, Olivera obtuvo cupo directo a los Juegos Panamericanos Lima 2027.
Con esa competencia terminó el ciclismo de pista en Asunción 2025, que tuvo en la delegación de Colombia como la gran ganadora por países con nueve medallas de oro y tres de plata.
Pista
Las duplas colombianas dominan en la Madison del ciclismo de pista de los Panamericanos Junior 2025
Brillante actuación de la Selección Colombia en la cuarta y última jornada del ciclismo de pista en los Juegos Panamericanos Junior, que se celebró en el velódromo del Parque Olímpico de Asunción, en Paraguay.
El equipo nacional, dirigido por John Jaime González dominó las cuatro pruebas que se disputaron este viernes, al obtener el oro en las pruebas de madison y keirin, en las ramas masculinas y femeninas
En la madison masculina, la dupla de Miguel Ángel Marín y Jerónimo Calderón se coronó campeona panamericana junior, luego de finalizar en el primer lugar de la prueba, con un registro final de 85 puntos. Los colombianos superaron en el acumulado a las parejas de México (57) y Brasil (19), que lograron la plata y el bronce, respectivamente.
El último oro de la jornada llegó en la madison femenina, con la dupla de Luciana Osorio y Natalia Garzón, que finalizaron primeras de la prueba con un registro de 57 puntos.
La Selección Colombia de Pista dominó las competencias de los Juegos Panamericanos Junior, tras sumar 12 preseas: nueve medallas de oro y tres de plata. El segundo lugar del medallero fue para Chile, con dos oros, dos platas y un bronce, mientras que Argentina finalizó en el tercer lugar, con un oro, cuatro platas y un bronce.
Estas fueron las medallas del ciclismo de pista en #ASU2025
🥇 Keirin – Stefany Cuadrado
🥇 Velocidad – Stefany Cuadrado
🥇 Keirin – Nicolás Olivera
🥇 Ómnium – Luciana Osorio
🥇 Velocidad – Nicolás Olivera
🥇Velocidad Equipos Femenina – Nathalia Martínez, Marianis Salazar y Stefany Cuadrado
🥇Velocidad Equipos Masculina – Francisco Jaramillo, Nicolás Olivera y John Beltrán
🥈 Keirin – Marianis Salazar
🥈 Velocidad – Marianis Salazar
🥈Persecución Equipos Femenina – Karen González, Luciana Osorio, Natalia Garzón y Jennifer Sánchez
*Con Información de Fedeciclismo
Pista
Juegos Panamericanos Junior 2025: Colombia hace el 1-2 en el keirin femenino con Stefany Cuadrado y Marianis Salazar
Se inició la última jornada del ciclismo pista en los Juegos Panamericanos Junior 2025 con dominio de Colombia. El combinado tricolor nuevamente mostró todo su poderío e impuso condiciones en el Parque Olímpico de Asunción, Paraguay.
En el keirin femenino, Stefany Cuadrado ratificó su gran momento y le entregó otro oro a la selección, luego de superar a su compañera Marianis Salazar que se colgó la plata. La representante de Trinidad y Makaira Wallace se hizo acreedora al bronce.
Con estas nuevas preseas, el equipo nacional suma hasta el momento siete medallas de oro y tres de plata y se mantiene como líder absoluto en esta modalidad del ciclismo.
La jornada continúa en el maderamen paraguayo con la entrega de más medallas en las pruebas del Keirin y la Madison, en la rama masculina.
Pista
Panamericanos Junior 2025: Stefany Cuadrado oro y Marianis Salazar plata, en la velocidad femenina
El ciclismo de pista le sigue entregando grandes noticias a nuestro país en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. En la velocidad femenina, Colombia ganó el oro y la plata con Stefany Cuadrado y Marianis Salazar, respectivamente.
Con este resultado Cuadrado obtuvo cupo directo a los Juegos Panamericanos Lima 2027. El tercer cajón del podio lo ocupó la trinitense Makaira Wallace, que se quedó con la medalla de bronce, tras ganarle los dos hits a la pistera argentina Valentina Méndez.
Con estas nuevas preseas, el equipo tricolor suma hasta el momento cinco medallas de oro y dos de plata. El combinado nacional se mantiene como líder absoluto en esta modalidad del ciclismo.
Las pruebas de pista en los Juegos Panamericanos Junior terminarán este viernes 15 de agosto en territorio paraguayo, con la cuarta y última jornada de competencias en el velódromo del Parque Olímpico de Asunción, que tendrá las pruebas de Madison y Keirin en ambas ramas.