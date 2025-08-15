Natalia Muñoz gana la segunda etapa de la Vuelta a Guatemala Femenina y Karen Lorena Villamizar salva el liderato

La edición 23 de la Vuelta a Guatemala Femenina, categoría 2.2 UCI, la más importante de Centroamérica, continúa con dominio colombiano. Natalia Muñoz ganó la segunda etapa, que se disputó en la Aldea San Juan Argueta con un recorrido de 110 kilómetros.

La colombiana, del equipo Pato Bike BMC Team, se llevó el triunfo con un tiempo de 3 horas 4 minutos y 44 segundos. En la segunda posición entró su compatriota y compañera de equipo Karen Lorena Villamizar y tercera se reportó la bogotana Camila Valbuena (Macizo-Banrural).

En cuanto a la clasificación general, el liderato de la vuelta lo siguió en manos de la colombiana Karen Lorena Villamizar del Pato Bike BMC Team. A un segundo se encuentra su coterránea Natalia Muñoz.

Este sábado se cumplirá la tercera etapa de la ronda guatemalteca sobre una distancia de 88,2 kilómetros por los alrededores de Los Altos, Quetzaltenango sobre terreno llano.

Vuelta Ciclística Internacional Femenina a Guatemala (2.2)

Resultados Etapa 2 | San Juan Argueta – San Juan Argueta (110.3km)

1 Natalia Muñoz *Colombia Pato Bike BMC Team 3:04:03 2 Karen Lorena Villamizar *Colombia Pato Bike BMC Team 0:17 3 Camila Valbuena *Colombia Macizo-Banrural 0:18 4 Jessica Parra *Colombia Pato Bike BMC Team 0:25 5 Andrea Ramírez Pato Bike BMC Team 0:27 6 Valeria Cruz Gestrom Krb Alubike 0:35 7 Jessica Bonilla Pato Bike BMC Team 0:43 8 Milena Salcedo *Colombia Pato Bike BMC Team 1:51 9 Gabriela Soto Macizo-Banrural 1:59 10 Diana Carolina López Azteca Cycling Team 2:04

Clasificación General Individual