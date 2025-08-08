Connect with us

Ruta

Nairo Quintana se retira de la Vuelta a Burgos y prende las alarmas para la Vuelta a España

Publicado

Hace 22 mins

el

Nairo Quintana, puso fin a su participación en la Vuelta a Burgos 2025. (Foto © Movistar Team)
Temas relacionados:
Ruta

Ciclo-Retro: los ciclistas con más victorias de etapa en la historia de la Vuelta a Colombia

Publicado

Hace 52 mins

el

8 agosto, 2025

Por

Martín Emilio Cochise Rodríguez, el ciclista que más etapas ha ganado en la historia de la Vuelta a Colombia. (Foto Archivo © RMC)
Ruta

Andrés Camilo Ardila sigue vestido de amarillo en el Tour de Guadalupe tras seis etapas y un prólogo

Publicado

Hace 10 horas

el

7 agosto, 2025

Por

El tolimense Camilo Ardila mantuvo el liderato en el Tour de Guadalupe 2025. (Foto Tour de Guadalupe © CRCIG)
Ruta

Jesús David Peña 2° y Adrián Bustamante 10°, en la primera etapa en línea de la Vuelta a Portugal

Publicado

Hace 11 horas

el

7 agosto, 2025

Por

El zipaquireño Jesús David Peña, el mejor colombiano en la primera etapa en línea de la Vuelta a Portugal 2025. (Foto © Clube Ciclismo Tavira)
