Nairo Quintana se retira de la Vuelta a Burgos y prende las alarmas para la Vuelta a España

El boyacense Nairo Quintana no tomó la salida para la cuarta etapa de la Vuelta a Burgos 2025. El ciclista del Movistar Team, quien ocupaba la casilla 69° a 13:18” del líder, el frances Léo Bisiaux (Decathlon AG2R La Mondiale Team), no se recuperó de la caída del día anterior.

Durante el control de firmas previo al inicio de la penúltima jornada de la carrera burgalesa en la localidad de Doña Santos, población situada al sureste de la provincia de Burgos, el conjunto español confirmó el abandonó del corredor colombiano en sus redes sociales.



Nairo Quintana, luego de su caída en la tercera etapa de la Vuelta a Burgos 2025. (Foto © Movistar Team)

“Tras la caída sufrida ayer, no partió en la jornada de hoy. ¡Méjorate capo! ”, escribió la escuadra telefónica en su cuenta de RED X, anunciando el abandono del escarabajo, sin más detalles.

Quintana, quien acumula 8.929 kilómetros en 58 días de competencia en la temporada 2025, venía buscando su mejor estado de forma para encarar de la mejor manera la Vuelta a España, carrera en la cual está preinscrito y en la que intentará tener un rol protagónico con el equipo de Eusebio Unzué.