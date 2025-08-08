Ruta
Nairo Quintana se retira de la Vuelta a Burgos y prende las alarmas para la Vuelta a España
El boyacense Nairo Quintana no tomó la salida para la cuarta etapa de la Vuelta a Burgos 2025. El ciclista del Movistar Team, quien ocupaba la casilla 69° a 13:18” del líder, el frances Léo Bisiaux (Decathlon AG2R La Mondiale Team), no se recuperó de la caída del día anterior.
Durante el control de firmas previo al inicio de la penúltima jornada de la carrera burgalesa en la localidad de Doña Santos, población situada al sureste de la provincia de Burgos, el conjunto español confirmó el abandonó del corredor colombiano en sus redes sociales.
“Tras la caída sufrida ayer, no partió en la jornada de hoy. ¡Méjorate capo! ”, escribió la escuadra telefónica en su cuenta de RED X, anunciando el abandono del escarabajo, sin más detalles.
Quintana, quien acumula 8.929 kilómetros en 58 días de competencia en la temporada 2025, venía buscando su mejor estado de forma para encarar de la mejor manera la Vuelta a España, carrera en la cual está preinscrito y en la que intentará tener un rol protagónico con el equipo de Eusebio Unzué.
Ciclo-Retro: los ciclistas con más victorias de etapa en la historia de la Vuelta a Colombia
Las 74 ediciones de la Vuelta a Colombia han sido suficientes para ver a las mejores generaciones de escarabajos y velocistas colombianos. El 5 de enero de 1951 se dio el primer pedalazo de la carrera más importante del calendario nacional y de Suramérica.
Años más tarde, el antioqueño Martín Emilio «Cochise» Rodríguez, una de las leyendas vivas del ciclismo colombiano, se convertiriá en el ciclista con más victorias de etapa en la historia de la ronda colombiana, con un total de 39 triunfos.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico hace un recorrido por la historia de la carrera más emblemática del ciclismo colombiano, recordando a los legendarios pedalistas que más han ganado etapas en más de 7 décadas de competencia.
*39 victorias – Martín «Cochise» Rodríguez
*38 victorias – Ramón Hoyos Vallejo
*16 victorias – Rubén Darío Gómez
*14 victorias – José Jaime Galeano Rúa
*13 victorias – Rafael Antonio Niño
*13 victorias – Hernán Buenahora
*12 victorias – Carlos Montoya Arias
*12 victorias – Luis Alberto Herrera
*11 victorias – Libardo Niño
*11 victorias – Félix Cárdenas
Andrés Camilo Ardila sigue vestido de amarillo en el Tour de Guadalupe tras seis etapas y un prólogo
El tolimense Andrés Camilo Ardila del NU Colombia, sigue líder de la edición 74 del Tour de Guadalupe, luego de defender el liderato en la sexta etapa, de 147 kilómetros, que se disputó entre las localidades de Goyave y Petit-Bourg.
Ardila, de 26 años, supera por 31 segundos al polaco Jakub Kaczmarek (Mazowsze Serce Polski). En el tercer cajón del podio se encuentra otro escarabajo, se trata de Sebastián Henao (NU Colombia) para un brillante 1-3 del equipo morado en la general de la ronda caribeña.
La cuarta fracción se saldó con victoria del polaco Dawid Lewandowski (Mazowsze Serce Polski), que le ganó en el embalaje al bermudense Kaden Hopkins (Uni Sport Lamentinois), mientras que el mejor colombiano del día fue Andrés Camilo Ardila (NU Colombia) en la casilla 18°.
El equipo continental colombiano defenderá el 1-3 de la calsificación general en la quinta jornada de la ronda caribeña, que se cumplirá este viernes con trazado de 140,5 kilómetros entre Petit-Canal y Le Moule.
Tour Cycliste International de la Guadeloupe (2.2)
Resultados Etapa 6 | Goyave – Petit-Bourg (147 km)
|1
|Dawid Lewandowski
|Mazowsze Serce Polski
|3:21:33
|2
|Kaden Hopkins
|Uni Sport Lamentinois
|0:01
|3
|Sonny Cadet
|Martinique
|0:01
|4
|Paul Daumont
|Guidon Sprinter Canalien Cycling Team
|0:01
|5
|Leo Roy
|Quebec En Velo
|0:01
|6
|Baptiste Gaillard
|Excelsior
|0:13
|7
|Lucas Mainguenaud
|Vendée U Pays de la Loire
|0:25
|8
|Delano Swenne
|GRC Jan Van Arckel
|0:25
|9
|Lucas Menanteau
|Vendée U Pays de la Loire
|0:25
|10
|Kévin Le Cunff
|Team Madras Cycling Belle-Eau
|0:25
|18
|Andrés Camilo Ardila
|Nu Colombia
|0:25
|76
|Jhonatan Chaves
|Nu Colombia
|0:25
|77
|Sebastián Henao
|Nu Colombia
|0:25
|81
|Heberth Gutiérrez
|Nu Colombia
|0:25
Clasificación General Individual
|1
|Andrés Camilo Ardila
|Nu Colombia
|21:27:52
|2
|Jakub Kaczmarek
|Mazowsze Serce Polski
|0:31
|3
|Sebastián Henao
|Nu Colombia
|0:49
|4
|Stefan Bennett
|Selección de Martinica
|0:52
|5
|Axel Taillandier
|Team Madras Cycling Belle-Eau
|1:01
|6
|Szymon Wozniak
|UV Marie-Galante
|1:21
|7
|Gabin Vedel
|Guidon Sprinter Canalien Cycling Team
|1:26
|8
|Dorian Lagrave
|Vendée U Pays de la Loire
|1:41
|9
|Benjamin Le Ny
|Team CAMA CCD
|1:44
|10
|Baptiste Gaillard
|Excelsior
|2:02
|16
|Jhonatan Chaves
|Nu Colombia
|6:28
|24
|Heberth Gutiérrez
|Nu Colombia
|18:33
Jesús David Peña 2° y Adrián Bustamante 10°, en la primera etapa en línea de la Vuelta a Portugal
Inmejorable arranque de Jesús David Peña (APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense) en la Vuelta a Portugal 2025. El talentoso escarabajo zipaquireño terminó 2° en la primera etapa en línea de 162,3 kilómetros, que se disputó entre Viana do Castelo y Braga.
La victoria quedó en manos del argentino Nicolás Tivani (Aviludo – Louletano – Loulé), quien fue el más rápido en el embalaje. Otro de los colombianos destacados fue el boyacense Adrián Bustamante (GI Group Holding – Simoldes – UDO), entrando en la 10° posición con el mismo tiempo del ganador.
En la nueva general individual, el portugués Rafael Reis (Anicolor – Tien21 Cycling Team) se mantuvo al comando, mientras que con su victoria el suramericano Nicolás Tivani escaló al segundo puesto. Los colombianos Adrián Bustamante y Jesús David Peña se metieron al top 15.
La carrera portuguesa continuará este viernes con otra etapa ondulada de 167,9 kilómetros entre Felgueiras y Fafe, en final picando ligeramente hacía arriba.
Volta a Portugal en Bicicleta (2.1)
Resultados Etapa 1 | Viana do Castelo – Braga (Sameiro) (162,3 km)
|1
|Nicolás Tivani
|Aviludo – Louletano – Loulé
|3:56:04
|2
|Jesús David Peña
|AP Hotels & Resorts – Tavira – SC Farense
|m.t.
|3
|Brady Gilmore
|Israel Premier Tech Academy
|m.t.
|4
|Artem Nych
|Anicolor – Tien21 Cycling Team
|m.t.
|5
|João Medeiros
|Credibom – LA Alumínios – Marcos Car
|m.t.
|6
|Lucas Lopes
|Radio Popular – Paredes – Boavista
|m.t.
|7
|Julen Arriola-Bengoa
|Caja Rural-Seguros RGA
|m.t.
|8
|Emanuel Duarte
|Credibom – LA Alumínios – Marcos Car
|m.t.
|9
|Pau Marti
|Israel Premier Tech Academy
|m.t.
|10
|Adrián Bustamante
|Gi Group Holding – Simoldes – UDO
|m.t.
|38
|Alejandro Callejas
|Petrolike
|0:29
|50
|Yeferson Camargo
|Petrolike
|1:26
|52
|Cesar David Guavita
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|1:36
|86
|Santiago Mesa
|Efapel Cycling
|16:38
Clasificación General Individual
|1
|Rafael Reis
|Anicolor – Tien21 Cycling Team
|3:59:55
|2
|Nicolás Tivani
|Aviludo – Louletano – Loulé
|0:02
|3
|Brady Gilmore
|Israel Premier Tech Academy
|0:05
|4
|Artem Nych
|Anicolor – Tien21 Cycling Team
|0:07
|5
|Pau Marti
|Israel Premier Tech Academy
|0:09
|6
|Tiago Antunes
|Efapel Cycling
|0:10
|7
|Byron Munton
|Feirense – Beeceler
|0:10
|8
|Emanuel Duarte
|Credibom – LA Alumínios – Marcos Car
|0:12
|9
|Alexis Guérin
|Anicolor – Tien21 Cycling Team
|0:13
|10
|Edgar Cadena
|Petrolike
|0:15
|11
|Afonso Silva
|AP Hotels & Resorts – Tavira – SC Farense
|0:17
|12
|Lucas Lopes
|Radio Popular – Paredes – Boavista
|0:17
|13
|Adrián Bustamante
|Gi Group Holding – Simoldes – UDO
|0:18
|14
|Jesús David Peña
|AP Hotels & Resorts – Tavira – SC Farense
|0:19
|15
|Diogo Barbosa
|AP Hotels & Resorts – Tavira – SC Farense
|0:20
|37
|Alejandro Callejas
|Petrolike
|0:51
|51
|Yeferson Camargo
|Petrolike
|2:17
|53
|Cesar David Guavita
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|2:21
|85
|Santiago Mesa
|Efapel Cycling
|16:56