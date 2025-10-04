Nacional de Pista 2025: vibrante segunda jornada en el velódromo Alcides Nieto Patiño con Kevin Quintero de protagonista

La segunda jornada del Campeonato Nacional de Pista Élite 2025, disputada este viernes en el velódromo Alcides Nieto Patiño de Cali, volvió a teñirse de emociones y grandes duelos sobre el óvalo, coronando a los nuevos campeones nacionales en pruebas de alta exigencia como el kilómetro y el ómnium femenino, así como la velocidad, la persecución individual y la prueba por puntos masculina.

La delegación de Antioquia reafirmó su dominio en el certamen, sumando tres títulos, mientras que Bogotá y Valle también festejaron con Kevin Quintero como uno de los grandes protagonistas del día.

La jornada comenzó con la final del kilómetro femenino, donde Stefany Cuadrado ratificó su condición de favorita para quedarse con el oro, tras cronometrar 1:06,442, registro con el que superó a su compañera de liga Juliana Gaviria, que se llevó la plata, con 1:08,993, y a la bogotana Valeria Hernández, quien cerró el podio con el bronce (1:09,795).



Stefany Cuadrado, en el podio del kilómetro femenino. (Foto FCC © Carlos Cruz)

Este tiempo se convirtió además en nueva marca nacional, tras mejorar el anterior registro de 1:06.504, conseguido por Cuadrado en el Campeonato Panamericano de Asunción 2025.

Más tarde, la definición del ómnium dejó como campeona a Lina Marcela Hernández de Antioquia, quien se impuso con autoridad en la clasificación general, con 169 puntos, seguida por la bogotana Karol Mariana Herrera (150) y la vallecaucana Valery Londoño (138).

En la rama masculina, el espectáculo lo puso el local Kevin Quintero, múltiple medallista mundial, que dominó la velocidad individual y se colgó un nuevo oro para Valle. El atlanticense Cristian Ortega fue segundo, mientras que su compañero de liga Nicolás Olivera completó el podio con el bronce.



El vallecaucano Kevin Quintero en acción en la prueba de velocidad. (Foto FCC © Carlos Cruz)

En la persecución individual masculina de 4.000 metros, Brayan Sánchez (Antioquia) se coronó campeón nacional con un registro de 4:16,577, venciendo en una final cerradísima a su compañero Anderson Arboleda, plata con 4:16,801. El bronce fue para el vallecaucano Bryan Gómez (4:18,825).

El cierre de la jornada estuvo marcado por la intensidad de la prueba por puntos masculina (30 km y 120 vueltas), que vio al bogotano Javier Jamaica alzarse con el título gracias a su fortaleza en los sprints intermedios, acumulando 72 puntos. El antioqueño Jhonatan Restrepo fue plata (58) y el caldense Juan Esteban Giraldo se llevó el bronce (40).



Javier Jamaica, revalidó su título de campeón nacional en la prueba por puntos. (Foto FCC © Carlos Cruz)

Tras dos jornadas, Antioquia se mantiene al frente de la clasificación general con seis oros y cinco platas, consolidando su hegemonía en las pruebas de velocidad y medio fondo. Valle, impulsado por Quintero, es segundo con dos oros, una plata y tres bronces, mientras que Bogotá aparece tercero con un oro, dos platas y tres bronces.

El Campeonato Nacional de Pista Élite 2025 continuará este sábado en el velódromo Alcides Nieto Patiño con las finales del kilómetro y el ómnium en los hombres y la velocidad, la persecución individual y la prueba por puntos, en las damas, que seguirán definiendo a los campeones del ciclismo colombiano.

RESULTADOS COMPLETOS SEGUNDO DÍA