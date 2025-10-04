Ruta
Nacional de Pista 2025: vibrante segunda jornada en el velódromo Alcides Nieto Patiño con Kevin Quintero de protagonista
La segunda jornada del Campeonato Nacional de Pista Élite 2025, disputada este viernes en el velódromo Alcides Nieto Patiño de Cali, volvió a teñirse de emociones y grandes duelos sobre el óvalo, coronando a los nuevos campeones nacionales en pruebas de alta exigencia como el kilómetro y el ómnium femenino, así como la velocidad, la persecución individual y la prueba por puntos masculina.
La delegación de Antioquia reafirmó su dominio en el certamen, sumando tres títulos, mientras que Bogotá y Valle también festejaron con Kevin Quintero como uno de los grandes protagonistas del día.
La jornada comenzó con la final del kilómetro femenino, donde Stefany Cuadrado ratificó su condición de favorita para quedarse con el oro, tras cronometrar 1:06,442, registro con el que superó a su compañera de liga Juliana Gaviria, que se llevó la plata, con 1:08,993, y a la bogotana Valeria Hernández, quien cerró el podio con el bronce (1:09,795).
Este tiempo se convirtió además en nueva marca nacional, tras mejorar el anterior registro de 1:06.504, conseguido por Cuadrado en el Campeonato Panamericano de Asunción 2025.
Más tarde, la definición del ómnium dejó como campeona a Lina Marcela Hernández de Antioquia, quien se impuso con autoridad en la clasificación general, con 169 puntos, seguida por la bogotana Karol Mariana Herrera (150) y la vallecaucana Valery Londoño (138).
En la rama masculina, el espectáculo lo puso el local Kevin Quintero, múltiple medallista mundial, que dominó la velocidad individual y se colgó un nuevo oro para Valle. El atlanticense Cristian Ortega fue segundo, mientras que su compañero de liga Nicolás Olivera completó el podio con el bronce.
En la persecución individual masculina de 4.000 metros, Brayan Sánchez (Antioquia) se coronó campeón nacional con un registro de 4:16,577, venciendo en una final cerradísima a su compañero Anderson Arboleda, plata con 4:16,801. El bronce fue para el vallecaucano Bryan Gómez (4:18,825).
El cierre de la jornada estuvo marcado por la intensidad de la prueba por puntos masculina (30 km y 120 vueltas), que vio al bogotano Javier Jamaica alzarse con el título gracias a su fortaleza en los sprints intermedios, acumulando 72 puntos. El antioqueño Jhonatan Restrepo fue plata (58) y el caldense Juan Esteban Giraldo se llevó el bronce (40).
Tras dos jornadas, Antioquia se mantiene al frente de la clasificación general con seis oros y cinco platas, consolidando su hegemonía en las pruebas de velocidad y medio fondo. Valle, impulsado por Quintero, es segundo con dos oros, una plata y tres bronces, mientras que Bogotá aparece tercero con un oro, dos platas y tres bronces.
El Campeonato Nacional de Pista Élite 2025 continuará este sábado en el velódromo Alcides Nieto Patiño con las finales del kilómetro y el ómnium en los hombres y la velocidad, la persecución individual y la prueba por puntos, en las damas, que seguirán definiendo a los campeones del ciclismo colombiano.
RESULTADOS COMPLETOS SEGUNDO DÍA
Ruta
Hace 30 años: Mundial histórico en Colombia con Miguel Induráin ganando la crono y Duván Ramírez 4°
Hace 30 años exactamente, el 4 de octubre fue un miércoles y era también el día señalado para dar comienzo a las pruebas de ruta correspondientes a la cita orbital de 1995 luego de concluir exitosamente lo referente al mundial de pista en Bogotá.
El escenario para comenzar el duelo de los mejores corredores del mundo fue la carretera de 43 kilómetros que une a Paipa con Tunja, la capital del departamento boyacense, que se vistió de gala para vivir la gran fiesta anual del ciclismo.
Una impresionante multitud en los puntos de salida y llegada, buen clima y piso en perfecto estado fueron testigos del accionar de los mejores especialistas en la lucha contra el reloj, correspondiendo la victoria al formidable rutero español Miguel Induráin, considerado para la época como el mejor ciclista del mundo por la cantidad y calidad de sus logros hasta el momento.
Induráin dominó desde el primer kilómetro a sus rivales, subiendo al podio por la medalla de oro acompañado de su compatriota Abraham Olano por la presea de plata, quien perdió por 49 segundos y el alemán Uwe Peschel recibió el bronce, cediendo 2 minutos y 3 segundos.
La cuarta posición fue para el colombiano Duván Ramírez, quien demostró desde entonces que el ciclismo colombiano también contaba entre sus hombres con el talento para disputar este tipo de pruebas, asunto refrendado años más tarde con el título mundial obtenido por Santiago Botero en 2003 en el Mundial CRI llevado a cabo en Bélgica.
También con la camiseta colombiana tomó parte ese día, el antioqueño Javier Zapata, quien ocupó la casilla 17° a más de 4 minutos del campeón Induráin.
Hace pocos días, Miguel Induráin le concedió una entrevista en España a Sergio Urrego, director editorial de la Revista Mundo Ciclístico, donde recordó su título de hace 30 años.
Entrevista con Miguel Induráin: https://www.facebook.com/reel/4158889627662928
Olano en Colombia
Y por su parte, Abraham Olano, quien se encuentra en Duitama, invitado a celebrar su participación, recordó para los lectores de nuestro portal su medalla de plata como “una retribución al gran esfuerzo que demanda ir contra el tiempo y en condiciones de altura como las que superamos hace 30 años”.
Olano agregó que “Sabíamos de nuestras posibilidades de hacerlo bien con Miguel y en cuanto a mí respecta, venía igualmente bien preparado saliendo de la Vuelta a España y contaba con buenas contra relojes en carreras anteriores. Además, sabía que la altura no afecta en los primeros días y por ello no tenía temor a ese aspecto”.
También se refirió a la actuación de Duván Ramírez y dijo que era “una grata sorpresa ver un colombiano superando a muy buenos corredores europeos, pero igualmente era la demostración de que se había preparado muy bien para el compromiso en su país”.
Jeannie Longo reina del reloj entre las damas
En lo referente a la rama femenina, la competencia se disputó ese mismo día sobre 26 kilómetros entre Tuta y Tuna sobre 26 kilómetros, correspondiendo la victoria a la entonces mejor ciclista del mundo, la francesa Jeannie Longo, quien superó a Clara Hughes (Canadá) por 1:11 y a Kathyrin Walt (Australia) por 1:25
La participación colombiana estuvo a cargo de Maritza Corredor y Consuelo Giraldo, ocupando Maritza un honroso noveno lugar a 4:27 de la ganadora de la medalla de oro.
Ruta
Camila Valbuena arrasa en la cronoescalada de la Vuelta Femenina a Costa Rica y se adueña del liderato
En gran actuación, Camila Valbuena (Manzate la Selva No-Varix) se impuso de forma contundente en la cronoescalada de 12,4 kilómetros por los alrededores de San Juan de Chicuá, en la cuarta etapa de la Vuelta Femenina a Costa Rica 2025.
La pedalista bogotana, que paró los cronómetros en 47 minutos y 16 segundos, firmó el triunfo a una velocidad media de 15,74 km /h, superando a la mexicana Andrea Ramírez (Pato Bike BMC Team) por más de 2 minutos y por 3:08” a su compatriota Karen Lorena Villamizar (Pato Bike BMC Team), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.
Con los resultados obtenidos en el ejercicio al cronómetro, la clasificación general sufrió grandes cambios en los primeros puestos. Camila Valbuena (Manzate la Selva No-Varix) se apoderó del liderato que estaba en manos de la ucraniana Nataliia Safroniuk (Pato Bike BMC Team).
La ronda costarricense para mujeres finalizará este domingo con la quinta y última etapa, una jornada ondulada de 83,4 kilómetros, que se disputará por los alrededores de Escazú, donde conoceremos a la sucesora de la ecuatoriana Esther Galarza, campeona del año pasado.
Vuelta Internacional Femenina a Costa Rica (2.2)
Resultados Etapa 4 (CRI) | Cot – San Juan de Chicuá (12,4 km)
|1
|Camila Valbuena
|Manzate la Selva No-Varix
|47:16
|2
|Andrea Ramírez
|Pato Bike BMC Team
|2:54
|3
|Karen Lorena Villamizar
|Pato Bike BMC Team
|3:08
|4
|Natalie Revelo
|Team Liv Toscana Mitsubishi
|3:13
|5
|Heidi Flores
|Team Liv Toscana Mitsubishi
|3:25
|6
|Anna Dorovskikh
|Orion Racing
|3:52
|7
|Marcela Peñafiel
|Movistar-Best PC
|4:02
|8
|Gloriana Quesada
|Colono Bike Station Kolbi
|4:09
Clasificación General Individual
|1
|Camila Valbuena
|Manzaté La Selva Scott
|10:33:30
|2
|Andrea Ramírez
|Pato Bike BMC Team
|1:27
|3
|Anna Dorovskikh
|Orion Racing
|2:23
|4
|Karen Lorena Villamizar
|Pato Bike BMC Team
|3:08
|5
|Natalie Revelo
|Liv / Gaint Toscana Mitsubishi Team
|3:13
|6
|Heidi Flores
|Liv / Gaint Toscana Mitsubishi Team
|3:25
|7
|Gloriana Quesada
|Colono Bikestation Kölbi
|4:09
|8
|Valentina Quintero
|Team Macizo – Banrural
|4:21
|9
|Marcela Peñafiel
|Movistar – Best PC
|4:22
|10
|Jessica Marcela Parra
|Pato Bike BMC Team
|4:27
Ruta
Isaac del Toro le gana el duelo a Thomas Pidcock y se lleva el Giro dell’Emilia; Egan Bernal entra 4°
En un final espectacular, Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG) ratificó su gran momento y ganó la 108ª edición Giro dell’Emilia con un cambio de ritmo demoledor en los últimos metros, que le permitió entrar primero a la meta en San Luca.
En la subida definitiva, el mexicano tuvo arrestos para ganarle el duelo al británico Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) con un potente ataque en los últimos metros. El podio lo completó el francés Lenny Martínez (Bahrain – Victorious).
El mejor escarabajo fue el formidable rutero zipaquireño Egan Bernal (Ineos Grenadiers), quien aguantó con los mejores, entrando en el 4° puesto, a 5 segundos del ganador. Luego, le siguieron Sergio Higuita (XDS Astana Team) cerrando el top 15 y Nairo Quintana (Movistar Team) en la casilla 20°, mientras que Brandon Rivera (Ineos Grenadiers), Kevin Castillo (Movistar Team) y Diego Pescador (Movistar Team) no consiguieron concluir la prueba.
La clásica italiana, conocida por su icónico final, tuvo este año un recorrido exigente desde el inicio con la subidas a San Lorenzo in Collina (5.6 km à 3.5%) y Mongardino (2.1 km à 6.9%). Después de 165 km de los 199,2 kilómetros, los corredores llegaron al último circuito en Bolonia, que se recorrió cuatro veces y media, y que tuvo como protagonista el ascenso a San Luca (2,1 km al 10%).
Resultados Giro dell’Emilia (1.Pro)
Mirandola – San Luca (199,2 km)
|1
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates-XRG
|4:46:10
|2
|Tom Pidcock
|Q36.5 Pro Cycling Team
|0:01
|3
|Lenny Martínez
|Bahrain Victorious
|0:05
|4
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|0:05
|5
|Primoz Roglic
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:05
|6
|Ben Tulett
|Team Visma | Lease a Bike
|0:05
|7
|Michael Storer
|Tudor Pro Cycling Team
|0:05
|8
|Cian Uijtdebroeks
|Team Visma | Lease a Bike
|0:05
|9
|Adam Yates
|UAE Team Emirates-XRG
|0:21
|10
|Albert Withen
|Lidl-Trek
|0:24
|15
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|1:47
|20
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|2:18
|45
|Santiago Umba
|XDS Astana Team
|5:41
|56
|Einer Rubio
|Movistar Team
|7:02
|DNF
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|No finalizó
|DNF
|Kevin Castillo
|Movistar Team
|No finalizó
|DNF
|Diego Pescador
|Movistar Team
|No finalizó