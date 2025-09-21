Mundial de Ruta Kigali 2025: programación de las diferentes pruebas

Desde hoy hasta el 28 de septiembre toda la atención de los aficionados al ciclismo estará centrada en Kigali, la capital de Ruanda, que hará historia al convertirse en la primera ciudad africana en albergar unos Campeonatos Mundiales de Ciclismo en ruta.

La cita mundialista, que estará marcada por la dureza de sus recorridos, entregará 13 títulos en las categorías élite masculina, élite femenina, sub-23 masculina, sub-23 femenina, junior masculina y junior femenina.

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico presenta los horarios de las diferentes competencias del Campeonato Mundial de Ruta 2025 en Kigali.

⏰ Programación oficial – Campeonato Mundial de Ruta 2025 (horario de Colombia)

Domingo 21 de septiembre

• CRI élite femenina (31 km): 03:10 a. m. – 05:55 a. m. – Diana Peñuela

• CRI élite masculina (41 km): 06:45 a. m. – 09:50 a. m. – Walter Vargas

Lunes 22 de septiembre

• CRI sub-23 femenina (23 km): 03:35 a. m. – 05:45 a. m. – Natalia Garzón

Martes 23 de septiembre

• CRI juvenil femenina (18 km): 03:45 a. m. – 05:45 a. m. – Luciana Osorio y Estefanía Castillo

• CRI juvenil masculina (23 km): 07:00 a. m. – 09:30 a. m. – Jerónimo Calderón y Kevin Estupiñan

Jueves 25 de septiembre

• Ruta sub-23 femenina (119 km): 06:05 a. m. – 09:30 a. m. – Natalia Garzón y Juliana Londoño

Viernes 26 de septiembre

• Ruta juvenil masculina (119 km): 01:00 a. m. – 04:15 a. m. – Jerónimo Calderón y Kevin Estupiñán

• Ruta sub-23 masculina (165 km): 05:00 a. m. – 09:25 a. m. – Juan Felipe Rodríguez, Jaider Muñoz y William Colorado

Sábado 27 de septiembre

• Ruta juvenil femenina (75 km): 01:20 a. m. – 03:40 a. m. – Luciana Osorio y Estefanía Castillo

• Ruta élite femenina (165 km): 05:05 a. m. – 09:45 a. m. – Paula Patiño y Diana Peñuela

Domingo 28 de septiembre

• Ruta élite masculina (267,5 km): 02:45 a. m. – 09:45 a. m. – Egan Bernal, Harold Tejada, Walter Vargas y Brandon Rivera

*Con Información de Fedeciclismo