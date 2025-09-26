Mundial de Ruta Kigali 2025: Lorenzo Finn el mejor entre los Sub-23 con Mateo Ramírez 10°

El día era martes y la fecha 26 de septiembre. Para Colombia como país y para su deporte insignia, el ciclismo, ese día y la fecha tuvieron entonces un significado especial pues se inauguraba en Bogota, en el velódromo Luis Carlos Galán, el CAMPEONATO MUNDIAL DE CICLISMO EN PISTA Y RUTA 1995 que se iba a constituir para la época en el más importante evento deportivo realizado en nuestro país después de los Juegos Panamericanos de Cali en 1971.

El torneo orbital a cumplirse en Bogotá y en Boyacá, contó con la organización a cargo de la Federación Colombiana de ciclismo encabezada por Antonio Ambrosio (q.e.p.d.) con al apoyo del gobierno colombiano a través del presidente Ernesto Samper, el director de Coldeportes (hoy Ministerio del deporte) Luis Alfonso Muñoz (q.e.p.d.), el gobernador de Boyacá (Benigno Perilla) y los alcaldes de Tunja, Paipa, Duitama y Tuta.

Presidente UCI en Colombia



Heinz Verbruggen y Claude Jaquet, en rueda de prensa, un año antes del Mundial de Ciclismo 1995. (Foto © RMC)

El certamen se concretó luego de la visita que el presidente de la UCI Heinz Verbruggen hizo en Bogotá a la casa de Nariño a finales de 1994 donde el presidente Samper lo recibió y ratificó la realización del campeonato, que fue presentado oficialmente en Bogotá en el mes de mayo 1994 y luego en Agrigento (Italia) con motivo del Campeonato Mundial de ruta de ese año.

Para llevarlo a feliz término, se contó también con la definitiva colaboración de la empresa privada a través de la Organización Ardila que puso al servicio del evento la televisión oficial (Canal RCN), la bebida oficial (Postobón), la cerveza oficial (Leona), el carro oficial (Chevrolet) así como otras entidades que hicieron posible el éxito de un campeonato memorable.

Fueron días inolvidables para el ciclismo de Colombia y del mundo, que incluyeron cinco en el Velódromo de Bogotá y cinco en territorio boyacense. En Bogotá, el escenario se vio colmado a mañana y tarde para apreciar el verdadero “Ciclismo Espectáculo”, gracias a la presencia de los mejores exponentes del mundo como el británico Graeme O ‘Bree en la Persecución Individual, Darry Hill (Australia) en la Velocidad pura, los Italianos Silvio Martinello y Marco Villa (hoy destacado comentarista el primero y famoso seleccionador nacional de la pista y luego de la ruta en Italia) en la prueba a la americana, Shane Kelly (Australia) en el Kilómetro y el francés Frederic Magne en el Keirin.

Colombia trató de cumplir acorde con sus condiciones y nivel del momento con nombres como los de Leonardo Cardona, Gabriel Díaz, César Zapata, John Jaime González, entre otros y el ciclismo femenino se encontró también con un soberbio espectáculo y progresos en la pista, como lo demostraron la norteamericana Rebeca Twigg (Persecución Individual), Felicia Ballanger (Francia) en los 500 metros y la Velocidad Pura y por Colombia asomaba María Luisa Calle, quien posteriormente encontraría su consagración en otros escenarios convirtiéndose en campeona mundial del scratch y medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.