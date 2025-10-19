Mundial de Pista Paracycling Río 2025: Diego Dueñas bronce en el scratch

La Selección Colombia cerró con una destacada actuación la tercera jornada del Campeonato Mundial de Pista Paracycling 2025, que se desarrolla en el Velódromo Olímpico de Río de Janeiro, con presencia en tres finales y un nuevo lugar en el podio gracias a la actuación de Diego Dueñas en la prueba de scratch C4.

Dueñas se quedó con la medalla de bronce tras una intensa competencia sobre 40 vueltas, en la que se mantuvo siempre entre los primeros lugares y remató con potencia en el sprint final. El británico Archie Atkinson se llevó el oro, mientras que el francés Gatien Le Rousseau fue plata.

En la prueba de eliminación C3, Paula Caballero volvió a demostrar su consistencia al finalizar cuarta, quedando muy cerca de repetir podio. La australiana Emily Petricola volvió a dominar la jornada, llevándose su tercera medalla dorada en el certamen.

Paula Andrea Ossa avanzó hasta la ronda semifinal de la prueba de velocidad C5, en la que compitió frente a la neozelandesa Nicole Murray, registrando el tercer mejor tiempo de su heat y concluyendo su participación en esta fase. La italiana Claudia Cretti y Murray avanzaron a la final.

Finalmente, Carolina Munévar finalizó en el cuarto lugar en la prueba del sprint ganada por la suiza Flurina Rigling, mientras que Carlos Vargas se ubicó en la casilla 14 de la clasificación del sprint C5, y no avanzó a las finales

Con este resultado, Colombia suma hasta el momento dos medallas (una de plata y una de bronce) y varios top 5, consolidándose como uno de los equipos con presencia constante en las finales del campeonato.

Las competencias continuarán hoy con las pruebas de cierre del certamen mundial, en las que la delegación nacional estará compitiendo con Paula Caballero en el sprint C3; Carlos Vargas en el scracth C5; Diego Dueñas en la eliminación C4; Paula Ossa en el scratch C4-5 y Carolina Munévar en la eliminación C1-2.

