Mundial de Pista Paracycling de Río de Janeiro: Paula Caballero ganó la medalla de plata en el scratch
La Selección Colombia de Paracycling inició con pie derecho su participación en el Campeonato Mundial de Pista Paracycling 2025, gracias a la brillante actuación de Paula Daniela Caballero, quien se colgó la medalla de plata en la prueba del Scratch 10 kilómetros en la categoría C3, disputada en el Velódromo Olímpico de Río de Janeiro.
Caballero protagonizó una carrera intensa sobre las 40 vueltas al óvalo, manteniéndose siempre en el grupo principal y respondiendo con fuerza en los momentos clave de la competencia. Con un tiempo total de 15 minutos y 12 segundos y una velocidad promedio de 40,73 km/h, la colombiana cruzó la meta en la segunda posición, consolidándose como una de las grandes protagonistas de la jornada.
El podio lo encabezó la australiana Emily Petricola, vigente campeona mundial, mientras que la canadiense Mel Pemble completó el tercer lugar. Es la primera medalla mundialista para Paula Caballero, corredora del registro del Orgullo Paisa y la Liga de Ciclismo de Antioquia.
La jornada también tuvo participación de Carolina Munévar, quien compitió en la final del kilómetro contrarreloj C2, en la que finalizó en la cuarta posición con un registro de 1:27.792 y una velocidad promedio de 41,00 km/h. El oro fue para la brasileña Sabrina Custódia da Silva, quien además impuso récord mundial con 1:20.020.
Los deportistas colombianos verán más acción en el Mundial de Pista Paracycling con la participación de Diego Dueñas en el sprint C4; Carolina Munévar en el scratch C2 y Carlos Vargas en la eliminación C5.
Juegos Paranacionales Juveniles Eje Cafetero 2024: Bogotá se coronó campeón en el ciclismo de pista
La pasión y la destreza se tomaron el velódromo de la capital vallecaucana en el marco de los Juegos Nacionales Juveniles Eje Cafetero 2024, con una disputa memorable en las competencias de paracycling en pista. Quince atletas paralímpicos se dieron cita en Cali para demostrar que los límites son solo una percepción, deslumbrando al público con un espectáculo lleno de adrenalina, sacrificio y superación personal.
El nivel técnico de la competencia quedó en evidencia en las pruebas de kilómetro y persecución individual, donde los jóvenes ciclistas, organizados en las categorías de discapacidad C y B, lucharon por las medallas en el certamen organizado por el Ministerio del Deporte, con el apoyo de la Federación Colombiana de Ciclismo.
Entre los grandes destacados de las dos jornadas estuvo Ángel David González, representante de Cundinamarca, quien se llevó los oros en la categoría mixta C2-C5. “El ciclismo me ha enseñado a no rendirme nunca. En Cali competimos al máximo y me voy feliz por el resultado. Quiero dedicar esta medalla a todos los que creen en el deporte adaptado”.
Por su parte, en la categoría B para deportistas con discapacidad visual, la dupla conformada por Marcela Riveros y su guía Luisa Daniela Hernández ganó ambas pruebas, entregándole dos oros a Santander. “El trabajo en equipo es nuestra fuerza”, señaló Riveros al término de la carrera. “Seguiremos trabajando para llevar el paracycling colombiano a lo más alto”.
La delegación de Bogotá se coronó campeona de la general, tras ganar tres oros de la mano del tandem de Jhon Alexander Reyes y su guía Walter Barrera, que ganaron la persecución y el kilómetro en la categoría B, y de Juan José Ríos Manosalva, que se coronó campeón del kilómetro en la rama masculina C4-C5.
El evento, además de ser un hito deportivo, se convirtió en una plataforma para visibilizar la importancia del deporte inclusivo y el apoyo a los atletas con discapacidad. Las autoridades locales y nacionales destacaron el papel transformador del paracycling en la sociedad y la relevancia de su inclusión en los principales certámenes deportivos juveniles.
La jornada concluyó con una ceremonia de premiación donde los aplausos y las lágrimas de alegría coronaron dos días inolvidables. Los Juegos Nacionales y Paranacionales Juveniles Eje Cafetero 2024 continúan consolidándose como un espacio donde el talento, la perseverancia y la pasión por el deporte convergen para inspirar a futuras generaciones.
“El ciclismo paralímpico en Colombia tiene un futuro prometedor”, aseguró la entrenadora nacional, Diana García, al reflexionar sobre la calidad de los jóvenes que compitieron. “El desempeño de estos atletas es una muestra de que las barreras se pueden romper con dedicación y oportunidades”.
El medallero general quedó de la siguiente manera:
- Bogotá: 3 oros, 3 platas y 2 bronces.
- Cundinamarca: 2 oros y 2 platas.
- Santander: 2 oros.
- Antioquia: 1 oro y 3 platas.
Campeonato Nacional de Paracycling: Bogotá dominó en el ciclismo de ruta
Culminaron las competencias de ruta correspondientes al Campeonato Nacional de Paracycling, que se celebraron en el municipio de Nobsa, sobre un circuito de 2,7 kilómetros, en las 18 categorías convocadas para el certamen organizado por la Federación Colombiana de Ciclismo y su Comisión Nacional de la modalidad.
La delegación capitalina finalizó en el primer lugar en el medallero, con ocho medallas de oro, cuatro de plata y siete de bronce, tras sumar cuatro títulos nacionales en las pruebas de fondo durante la segunda jornada, con Natalia Hernández, en C20; Diego Dueñas, en C4; Eulices León, en C2 y Esneider Muñoz, en C3.
En segundo lugar, se ubicó Boyacá, con seis oros y tres platas, tras las conquistas de Carolina Munévar, en C2; Guillermo González, en C20, y Ángel Fonseca, en C15.
Cundinamarca se ubicó en el tercer lugar, al sumar cinco oros, seis platas y siete bronces, con títulos de Juan José Betancourt en T2 y Martha Moreno, en C5, mientras que Risaralda y Antioquia lo siguieron en el medallero general con cuatro oros cada una. (Los cafeteros sumaron además tres platas y un bronce).
Santander sumó dos oros con su tándem femenino; Valle con Edwin Sandoval en la categoría C5; Caldas con Paula Giraldo en C15 y Fuerzas Armadas logró su primer oro con el capitán Camilo Castellanos, en H4.
Este jueves comenzarán en el Velódromo Alfonso Salamanca Llach de Duitama las competencias en la modalidad de pista, que en la primera jornada disputará los 200 metros ómnium, la persecución individual y la velocidad.
Resultado Pruebas de Fondo
T1 Varones – 21.6 km
José Fernando Hernández (Cauca) 52:15
Julián Sarria (Cauca) 52:26
Luis Hernán Medina (Cauca) 59:13
T2 Varones – 21.6 km
Juan José Betancourt (Cundinamarca) 39:31
Luis Alberto Alzate (Risaralda) 47:45
Brandon Quiñones (Santander) 50:15
C20 Varones – 16.2 km
José Guillermo González (Boyacá) 25:00
Iván Sequeda (Santander) 25:12
Daniel Sarmiento (Santander) 26:16
C20 Damas – 16.2 km
Natalia Hernández (Bogotá) 27:18
Madelem Chico (Valle) 29:44
Mariana Cruz (Meta) 29:47
H4 Varones – 40.5 km
Camilo Castellanos (Fuerzas Armadas) 1:14:14
Fredy Perdomo (Cundinamarca) 1:14:50
John Fernando Sánchez (Risaralda) 1:17:27
H5 Varones – 40.5 km
Leonardo Favio Varón (Risaralda) 1:13:40
Sergio Iván Minas (Caldas) 1:13:40
Orlando Cortés (Cundinamarca) 1:14:22
H3 Varones – 29.7 km
José Darío Aguirre (Risaralda) 53:09
José Alejandro Parra (Cundinamarca) 53:09
John Jairo Giraldo (Caldas) 53:09
C2 Damas – 29.7 km
Daniela Carolina Munévar (Boyacá) 51:12
Johanis Menco (Santander) 1:00:04
C3 Damas – 29.7 km
Paula Caballero (Antioquia) 51:12
C5 Damas – 29.7 km
Martha Moreno (Cundinamarca) 51:12
Laura Pedroza (Cundinamarca) 58:51
C15 Damas – 29.7 km
Paula Giraldo (Caldas) 57:55
B Damas – 32.4 km
Marcela Riveros (Santander) 51:06
Jazmín Díaz (Bogotá) 59:49
Deysy Pérez (Norte de Santander) 1:04:51
B Varones – 40.5 km
Nelson Javier Serna (Antioquia) 56:11
Mauro Rojas (Santander) 59:57
Jhon Alexander Reyes (Bogotá) 1:04:07
C3 Varones – 32.4 km
Esneider Muñoz (Bogotá) 50:48
Paulo César López (Boyacá) 55:55
Eduardo Cubillos (Cundinamarca) 56:52
C2 Varones – 32.4 km
Eulices León (Bogotá) 50:48
Jorge Cortés (Valle) 55:10
Iván Barreto (Cundinamarca) 55:15
C5 Varones – 40.5 km
Edwin Sandoval (Valle) 59:37
José Patiño (Boyacá) 1:02:38
Wilmar Fernández (Bogotá) 1:02:38
C4 Varones – 40.5 km
Diego Dueñas (Bogotá) 1:00:04
Juan Andrés Gómez (Bogotá) 1:00:28
John Esteban Medina (Bogotá) 1:01:02
C15 Varones – 40.5 km
Ángel Fonseca (Boyacá) 1:03:17
Yilver Bernal (Casanare) 1:03:17
Antonio Ramírez (Bogotá) 1:03:17
Campeonato Nacional de Paracycling 2024: la cita ciclística inició en Sogamoso con las pruebas contrarreloj
Este martes comenzaron en Sogamoso las competencias de ruta del Campeonato Nacional de Paracycling, evento organizado por la Comisión Nacional de esta modalidad y la Federación Colombiana de Ciclismo, que en su primera jornada disputó las pruebas de contrarreloj individual en 18 categorías.
Los deportistas de las ligas de Antioquia, Boyacá, Bogotá, Cauca, Caldas, Casanare, Cundinamarca, Fuerzas Armadas, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Santander, Valle y Tolima compitieron en un circuito de 9.8 kilómetros entre Sogamoso – Nobsa – Sogamoso, en el que se coronaron a los nuevos campeones nacionales en las categorías de discapacidad física, visual, intelectual, múltiple y handbike.
Bogotá es el primer líder del medallero general, tras sumar cuatro oros en la primera jornada, con Natalia Hernández en C20, Eulices León en C2, Diego Dueñas en C4 y Esneider Muñoz en C3, además de dos platas y tres bronces.
Cundinamarca se ubica en el segundo lugar, con tres oros obtenidos por Juan José Betancourt, en T2, José Alejandro Parra en H3 y Martha Moreno en C5, que se suman a las tres platas y los cuatro bronces alcanzados este martes.
Por su parte, la delegación local se ubica en el tercer lugar con tres oros, que llegaron de la mano de José Guillermo González en C20, Ángel Fonseca en C15 y la múltiple campeona nacional y reciente medallista mundial Carolina Munévar, en C2. Boyacá suma también una presea de plata.
Cabe destacar que, en la primera jornada del Campeonato Nacional de Paracycling, 14 de las 16 ligas en competencia lograron sumar al menos una medalla en sus actuaciones en las pruebas contrarreloj.
Hoy continúan las pruebas de fondo en las 18 categorías en competencia, que se llevarán a cabo en el mismo circuito del primer día, a partir de las 9:00 de la mañana.
Entre jueves y sábado, el Velódromo Alfonso Salamanca Llach de Duitama recibirá las competencias en la modalidad de pista.
Resultados Contrarreloj Individual
C20 Damas – 9.8 km
Natalia Hernández (Bogotá) 15:11
Mariana Cruz (Meta) 16:05 (+53)
Madelem Chico (Valle) 16:15 (+1:04)
C20 Varones – 9.8 km
José Guillermo González (Boyacá) 12:43
Daniel Sarmiento (Santander) 13:48 (+1:04)
Iván Sequeda (Santander) 14:04 (+1:21)
C2 Damas – 9.8 km
Daniela Carolina Munévar (Boyacá) 15:27
Johanis Menco (Santander) 18:43 (+3:16)
C3 Damas – 9.8 km
Paula Caballero (Antioquia) 15:39
T1 Varones – 9.8 km
José Fernando Hernández (Cauca) 22:45
Julián Sarria (Cauca) 22:58 (+13)
Johan González (Cundinamarca) 24:54 (+2:09)
T2 Varones – 9.8 km
Juan José Betancourt (Cundinamarca) 15:47
Luis Alberto Alzate (Risaralda) 17:47 (+2:00)
Brandon Quiñones (Santander) 20:22 (+4:35)
H3 Varones – 19.6 km
José Alejandro Parra (Cundinamarca) 32:34
José Darío Aguirre (Risaralda) 33:17 (+43)
John Jairo Giraldo (Caldas) 33:41 (+1:06)
C5 Damas – 19.6 km
Martha Moreno (Cundinamarca) 31:24
Laura Pedroza (Cundinamarca) 39:12 (+7:47)
C15 Damas – 19.6 km
Paula Giraldo (Caldas) 19:25
B Damas – 19.6 km
Marcela Riveros (Santander) 24:12
Deysy Pérez (Norte de Santander) 35:25 (+11:16)
Jazmín Díaz (Bogotá) 41:47 (+17:34)
C2 Varones – 19.6 km
Eulices León (Bogotá) 26:01
Iván Barreto (Cundinamarca) 30:06 (+4:04)
Jorge Cortés (Valle) 31:15 (+5:13)
C3 Varones – 19.6 km
Esneider Muñoz (Bogotá) 28:14
Paulo César López (Boyacá) 32:16 (+4:02)
Eduardo Cubillos (Cundinamarca) 32:32 (+4:18)
H4 Varones – 29.4 km
John Fernando Sánchez (Risaralda) 51:15
Fredy Perdomo (Cundinamarca) 53:40 (+2:25)
Camilo Castellanos (Fuerzas Armadas) 54:04 (+2:48)
H5 Varones – 29.4 km
Leonardo Favio Varón (Risaralda) 47:12
Sergio Iván Minas (Caldas) 48:07 (+55)
Orlando Cortés (Cundinamarca) (+8:16)
C4 Varones – 29.4 km
Diego Dueñas (Bogotá) 38:54
Juan Andrés Gómez (Bogotá) 41:00 (+2:05)
John Esteban Medina (Bogotá) 41:12 (+2:17)
C5 Varones – 29.4 km
Edwin Sandoval (Valle) 39:51
Wilmar Fernández (Bogotá) 41:40 (+1:49)
Iván Osorio (Nariño) 43:51 (+3:59)
C15 Varones – 29.4 km
Ángel Fonseca (Boyacá) 40:25
Yilver Bernal (Casanare) 41:27 (+1:02)
Didier Peña (Cundinamarca) 42:28 (+2:02)
B Varones – 29.4 km
Nelson Javier Serna (Antioquia) 36:08
Mauro Rojas (Santander) 39:31 (+3:22)
Jhon Alexander Reyes (Bogotá) 43:27 (+7:19)