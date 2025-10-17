Connect with us

Paracycling

Mundial de Pista Paracycling de Río de Janeiro: Paula Caballero ganó la medalla de plata en el scratch

Publicado

Hace 5 horas

el

Paula Caballero, Emily Petricola y Mel Pemble, en el podio del Mundial de Pista Paracycling de Río de Janeiro. (Foto © UCI Para-Cycling)
Temas relacionados:
Anuncio

Paracycling

Juegos Paranacionales Juveniles Eje Cafetero 2024: Bogotá se coronó campeón en el ciclismo de pista

Publicado

Hace 11 meses

el

18 noviembre, 2024

Por

Bogotá se coronó campeón en el ciclismo de pista del paracycling. (Foto Carlos Cruz © FCC)
Seguir leyendo

Paracycling

Campeonato Nacional de Paracycling: Bogotá dominó en el ciclismo de ruta

Publicado

Hace 12 meses

el

24 octubre, 2024

Por

La delegación bogotana finalizó en el primer lugar en el ciclismo de ruta del Campeonato Nacional de Paracycling 2024. (Foto © FCC)
Seguir leyendo

Paracycling

Campeonato Nacional de Paracycling 2024: la cita ciclística inició en Sogamoso con las pruebas contrarreloj

Publicado

Hace 12 meses

el

23 octubre, 2024

Por

La boyacense Carolina Munévar, gran protagonista del primer día en el Campeonato nacional de Paracycling 2024. (Foto © Indeportes Boyacá)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio