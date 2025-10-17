Mundial de Pista Paracycling de Río de Janeiro: Paula Caballero ganó la medalla de plata en el scratch

La pasión y la destreza se tomaron el velódromo de la capital vallecaucana en el marco de los Juegos Nacionales Juveniles Eje Cafetero 2024, con una disputa memorable en las competencias de paracycling en pista. Quince atletas paralímpicos se dieron cita en Cali para demostrar que los límites son solo una percepción, deslumbrando al público con un espectáculo lleno de adrenalina, sacrificio y superación personal.

El nivel técnico de la competencia quedó en evidencia en las pruebas de kilómetro y persecución individual, donde los jóvenes ciclistas, organizados en las categorías de discapacidad C y B, lucharon por las medallas en el certamen organizado por el Ministerio del Deporte, con el apoyo de la Federación Colombiana de Ciclismo.

Entre los grandes destacados de las dos jornadas estuvo Ángel David González, representante de Cundinamarca, quien se llevó los oros en la categoría mixta C2-C5. “El ciclismo me ha enseñado a no rendirme nunca. En Cali competimos al máximo y me voy feliz por el resultado. Quiero dedicar esta medalla a todos los que creen en el deporte adaptado”.

Por su parte, en la categoría B para deportistas con discapacidad visual, la dupla conformada por Marcela Riveros y su guía Luisa Daniela Hernández ganó ambas pruebas, entregándole dos oros a Santander. “El trabajo en equipo es nuestra fuerza”, señaló Riveros al término de la carrera. “Seguiremos trabajando para llevar el paracycling colombiano a lo más alto”.



Jhon Alexander Reyes y su guía Walter Barrera, en el podio recibiendo la medalla de oro. (Foto Carlos Cruz © FCC)

La delegación de Bogotá se coronó campeona de la general, tras ganar tres oros de la mano del tandem de Jhon Alexander Reyes y su guía Walter Barrera, que ganaron la persecución y el kilómetro en la categoría B, y de Juan José Ríos Manosalva, que se coronó campeón del kilómetro en la rama masculina C4-C5.

El evento, además de ser un hito deportivo, se convirtió en una plataforma para visibilizar la importancia del deporte inclusivo y el apoyo a los atletas con discapacidad. Las autoridades locales y nacionales destacaron el papel transformador del paracycling en la sociedad y la relevancia de su inclusión en los principales certámenes deportivos juveniles.

La jornada concluyó con una ceremonia de premiación donde los aplausos y las lágrimas de alegría coronaron dos días inolvidables. Los Juegos Nacionales y Paranacionales Juveniles Eje Cafetero 2024 continúan consolidándose como un espacio donde el talento, la perseverancia y la pasión por el deporte convergen para inspirar a futuras generaciones.

“El ciclismo paralímpico en Colombia tiene un futuro prometedor”, aseguró la entrenadora nacional, Diana García, al reflexionar sobre la calidad de los jóvenes que compitieron. “El desempeño de estos atletas es una muestra de que las barreras se pueden romper con dedicación y oportunidades”.

El medallero general quedó de la siguiente manera:

Bogotá: 3 oros, 3 platas y 2 bronces.

Cundinamarca: 2 oros y 2 platas.

Santander: 2 oros.

Antioquia: 1 oro y 3 platas.

*Con Información Prensa Juegos Nacionales Juveniles