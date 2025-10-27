Mundial de Pista Chile 2025: Stefany Cuadrado se luce en el keirin y gana la medalla de bronce

Excelentes noticias llegaron desde el Velódromo de Peñalolén de la capital chilena, en el último día del Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista, con la nueva joya colombiana, Stefany Cuadrado, quien terminó 3° en la prueba del keirin, colgándose la medalla de bronce.

La talentosa pistera antioqueña ha dado otro paso crucial en su carrera, en la categoría élite. Con solo 18 años, se subió al podio con la campeona japonesa Mina Sato y con la británica Emma Finucane, quien se quedó con la presea de plata.



Stefany Cuadrado en acción, en la prueba del Keirin. (Foto © UCI Track Cycling)

Cuadrado, que había sido de los más veloces en las rondas previas, ratificó su gran progresión y volvió a demostrar sus grandes condiciones, al ganar en Chile, el bronce en el keirin, y seguir su camino por el nuevo ciclo olímpico, en busca de coronar el gran sueño, fijado en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“Muy agradecida y contenta, es una medalla muy bonita, queríamos el arcoíris, pero esta vez no se dio, seguiremos luchando este es apenas el comienzo y que alegría decir que así iniciamos la historia en la élite”, dijo Cuadrado a DSports.

Durante los dos últimos años, Stefany ha exhibido toda su calidad en importantes escenarios del mundo, como en los Juegos Olímpicos París 2024, en los cuales se destacó en el keirin y en la velocidad.