Pista

Mundial de Pista Chile 2025: Stefany Cuadrado se luce en el keirin y gana la medalla de bronce

Publicado

Hace 17 mins

el

La colombiana Stefany Cuadrado, en el podio de la prueba del Keirin del Mundial de Pista Chile 2025. (Foto © RMC)
Pista

Histórica actuación de la mexicana Yareli Acevedo para salir campeona de la prueba por puntos del Mundial de Pista 2025

Publicado

Hace 3 horas

el

26 octubre, 2025

Por

La mexicana Yareli Acevedo se consagró campeona de la prueba por puntos en el Mundial de Pista Chile 2025. (Foto UCI Track Cycling © SWpix)
Pista

Lo mejor de la penúltima jornada del Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista 2025

Publicado

Hace 11 horas

el

26 octubre, 2025

Por

La neerlandesa Hetty van de Wouw batió dos veces el récord mundial del kilómetro en un mismo día. (Foto UCI Track Cycling © SWpix)
Pista

Stefany Cuadrado concluye 5° la prueba del kilómetro en el Mundial de Pista con récord de Hetty van de Wouw

Publicado

Hace 20 horas

el

25 octubre, 2025

Por

La colombiana Stefany Cuadrado terminó 5° en la prueba del kilómetro. (Foto © UCI Track Cycling)
