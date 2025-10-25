Connect with us

Pista

Mundial de Pista Chile 2025: lo más destacado del tercer día de competencias

Hace 1 hora

La neerlandesa Lorena Wiebes ganó en el ómnium femenino. (Foto UCI Track Cycling © SWpix)
Pista

Mundial de Pista Chile 2025: Cristián Ortega 6° en la prueba del kilómetro

Hace 5 horas

25 octubre, 2025

El barranquillero Cristián Ortega concluyó 6° en prueba del kilómetro del Mundial de Pista Chile 2025. (Foto © RMC)
Pista

Un vistazo a lo ocurrido en la segunda jornada del Campeonato Mundial de Pista Chile 2025

Hace 1 día

24 octubre, 2025

Stefany Cuadrado disputa su primer mundial de pista en la categoría élite. (Foto © RMC)
Pista

Mundial de Pista Chile 2025: Kevin Quintero 6° en el keirin con dominio de Harrie Lavreysen

Hace 2 días

23 octubre, 2025

El vallecaucano Kevin Quintero terminó 6° en la prueba del keirin del Mundial de Pista Chile 2025. (Foto © RMC)
