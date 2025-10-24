Pista
Mundial de Pista Chile 2025: Kevin Quintero 6° en el keirin con dominio de Harrie Lavreysen
La segunda jornada del Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista en Santiago de Chile marcó la mejor actuación para Colombia hasta ahora con el vallecaucano Kevin Quintero, quien terminó 6° en el keirin, una de las pruebas más espectaculares del programa ciclístico en los velódromos del mundo.
Una caída privó al colombiano de subirse al podio de la prueba, que terminó con victoria del neerlandés Harrie Lavreysen, seguido del australiano Leigh Hoffman 2° y de su compatriota Jeffrey Hoogland 3°.
El pedalista vallecaucano no contó con suerte en la final después de pasar las series de clasificación de forma magistral, ratificando todo su potencial como uno de los mejores exponentes en los últimos años de la modalidad del ciclismo de pista inventada por los japoneses.
Los otros dos colombianos en competencia, Santiago Ramírez y Cristian Ortega, fueron eliminados en el repechaje de los octavos de final. Los tres pisteros nacionales intentarán resarcirse en la prueba de la velocidad.
Pista
Prensa chilena se rinde a los pies de Kevin Quintero y lo recuerda por lo hecho en los Panamericanos de Santiago
La prensa chilena destacó el gran desafió que tiene el vallecaucano Kevin Quintero, tal como en Glasgow en 2023, cuando ganó su primera medalla de oro en el keirin. El colombiano dejó claro quiere volver a lo más alto del podio en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Chile 2025.
“Creo que es el sueño de todos, que todos venimos buscando, y esperemos que todo salga de la mejor manera. Que los colombianos vengan a hacernos fuerza”, dijo Quintero durante sus entrenamientos en el Velódromo de Peñalolén.
Se trata de la segunda participación del pistero colombiano en este escenario, donde ya ganó el oro en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y en donde buscará recuperar la camiseta arcoíris con presencia en dos pruebas: keirin y la velocidad.
“Es una pista que se ve que la cuidan mucho. Está muy limpia, muy buena, tal como necesita un Campeonato Mundial. Creo que es un plus que ya tenemos los que hicimos los Juegos Panamericanos, de conocer la pista, de haberla sentido esa vez y ahorita revalidar las cosas”, valoró el pistard vallecaucano.
La presencia de Quintero en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista UCI Chile 2025 es una oportunidad inmejorable para que el público chileno pueda ver en primera fila a los ciclistas más rápidos del planeta. Y especialmente los colombianos residentes y visitantes, que verán en acción a quien fuera abanderado en los últimos Juegos Olímpicos de París 2024.
“Creo que mis aspiraciones son las mismas que cada vez que represento a Colombia, sea aquí o en cualquier parte del mundo, siempre lo hago con mucho respeto y motivación. Quiero extender la invitación (a los colombianos) para que vengan a hacernos fuerza, que sea un campeonato mundial bonito y agradecerles por todos los mensajes que hemos ido recibiendo”, concluyó Quintero, que acaba de ganar su serie en el keirin, avanzando a la segunda ronda.
*Con información Prensa Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI Santiago 2025
Pista
Países Bajos pisa fuerte en el primer día del Campeonato Mundial de Pista Chile 2025
Con dominio de Países Bajos inició el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Chile 2025, en el Velódromo de Peñalolén, ante un recinto repleto, que vio como la delegación europea ganaba las tres primeras medallas de oro.
En los tres primeros tres títulos en juego, las dos velocidades por equipos y el scratch femenino, los neerlandeses no le dieron opción a sus rivales en la primera jornada de la cita orbital, que se disputará hasta el próximo domingo en Santiago de Chile.
En la rama masculina, Roy van den Berg, Harrie Lavreysen y Jeffrey Hoogland alcanzaron el séptimo título para Holanda en ocho años, en las damas ganaron Kimberly Kalee, Hetty van de Wouw y Steffie van der Peet y en el scratch la vencedora fue Lorena Wiebes.
El mejor resultado para Colombia lo obtuvo el equipo femenino de velocidad conformado por Marianis Salazar, Juliana Gaviria y Stefany Cuadrado, quienes terminaron en la octava posición, mientras que los varones no pasaron a la siguiente ronda y concluyeron en la décima casilla.
El equipo nacional volverá a competir hoy jueves en el keirin y en la velocidad individual, donde tienen grandes opciones de figurar con Kevin Quintero y Stefany Cuadrado.
Programación Jueves 23 de octubre
Jornada de la mañana
Keirin – Primera ronda – Hombres
Sprint – Clasificación 200 m – Mujeres
Keirin – Hombres – Repechajes
Sprint – Mujeres- 1/8 final
Keirin – Hombres – Segunda ronda
Sprint – Mujeres – 1/8 Final
Sesión de la tarde
Persecución por equipos – Mujeres – Primera ronda
Sprint – Mujeres – 1/4 final
Keirin – Hombres – Tercera ronda
Persecución por equipos – Hombres – Finales
Sprint – Mujeres- 1/4 final
Eliminación – Mujeres – Final
Sprint – Mujeres – 1/4 final
Persecución por equipos – Hombres – Ceremonia de premiación
Eliminación – Mujeres – Ceremonia de premiación
Keirin – Hombres – Final (7mo a 12vo)
Keirin – Hombres – Final 1 a 6
Scratch 10 km – Hombres – Final
Persecución por equipos – Mujeres – Finales
Keirin – Hombres – Ceremonia de premiación
Scratch 10 km – Hombres – Ceremonia de premiación
Persecución por equipos – Mujeres – Ceremonia de premiación
Velocidad – 1/4 de final (1°, 2° y 3°) – Mujeres
Keirin – Semifinales y final por lugares 1-6 – Hombres
Eliminación – Final – Mujeres
Persecución por equipos – Final – Hombres
Scratch 10 km – Final – Hombres
Ceremonias de premiación
Pista
Colombia, 75 años de gloriosa historia con el ciclismo de pista
Todo comenzó en 1950 con motivo de los Juegos Centroamericanos llevados a cabo en Guatemala. Para la época, aún no se había construido el primer velódromo en nuestro país y apenas deslumbraba el ciclismo de ruta con la ilusión de la primera Vuelta a Colombia en bicicleta.
En ese evento, un equipo colombiano de ruta encabezado por Efraín Forero y Efraín Rozo además de Jaime Tarquino y Luis Carlos Ortiz improvisó su participación también en el velódromo guatemalteco y como pudieron transformaron sus bicicletas de ruta en unas rudimentarias de pista y compitieron en la prueba de los 4000 metros persecución por equipos resultando finalmente campeones derrotando a Cuba y consiguiendo así la primera medalla de oro para el ciclismo de pista colombiano.
Y a partir de ese momento histórico, más de un centenar de hombres y mujeres han trasegado por las pistas del mundo, en toda clase de eventos colectivos e individuales llenando de gloria al país deportivo y ciclístico que no ha sido justo ni reconocido con los más de 100 títulos alcanzados a nivel internacional gracias al talento natural de sus hombres y mujeres.
Cochise el pionero, Quintero el heredero
Y la historia del ciclismo “pistero” de Colombia siguió su curso con la construcción de los velódromos de Bogotá (1952) y Medellín (1956) lo que permitió la aparición de talentos como Mario ‘papaya’ Vanegas y Martín “Cochise” Rodríguez en Medellín siendo Mario el primero en la historia olímpica consiguiendo un quinto lugar en la prueba de la velocidad pura en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964 mientras Martín sería el pionero de la pista nacional, iniciando su camino al estrellato de los 4.000 metros persecución individual.
Lo hizo con un sorprendente cuarto lugar en el mundial de 1965 en el velódromo de Anoeta en San Sebastián (España), y dos años más tarde siguió su camino subiendo al podio por la única medalla de oro de toda la delegación colombiana en los Juegos Panamericanos de Winnipeg 1967 y seguidamente otra más en Cali 1971 para coronarse definitivamente como campeón mundial en agosto de 1971 en el Velódromo de Varese (Italia), convirtiéndose en el primer deportista colombiano en ganar un título mundial.
De ahí en adelante, la historia de los “pistards” nacionales hombres y mujeres- es inmensamente rica en nombres y logros en el ciclo olímpico, Copas del Mundo, Campeonatos Continentales , torneos invitacionales, entre otros, algunos de los cuales queremos en esta crónica recordar como campeones mundiales y medallista olímpica, rindiendo homenaje a ellos,a los forjadores de un legado que a pesar de todo lo que haya dejado de hacerse sigue siendo orgullo nacional: Balbino Jaramillo, Efraín Domínguez, Marlon Pérez, María Luisa Calle, Fernando Gaviria y Edwin Ávila.
Capítulo aparte merece el nombre de María Luisa Calle, tanto como Cochise por su condición de pionera en su género para el ciclismo en pista gracias a la cantidad y calidad de títulos alcanzados en el campo nacional e internacional que la llevaron a ser campeona mundial del scratch y medallista de bronce en los juegos olímpicos de Atenas 2004.
En el Mundial de Chile, Colombia pide pista
A los históricos nombres anteriores es necesario agregar los de campeones como Jordan Parra, Stefany Cuadrado, Juliana Londoño y Kevin Quintero, campeón mundial del keirin 2023, quienes saltarán a la hermosa pista del velódromo santiagueño para defender el prestigio bien ganado a lo largo de estos 75 años y mantener vigente el recuerdo de quienes seguramente les han servido como ejemplo y motivo de inspiración.
La delegación tiene como su máximo referente en el campo masculino al vallecaucano Kevin Quintero, mientras en las damas se espera con mucha expectativa la actuación de la joven Stefany Cuadrado, auténtica revelación tanto nacional como internacional.
En general se trata de una generación tanto femenina como masculina en la que la mezcla de experiencia nacional e internacional y progresos notables, han venido colocando el nombre de Colombia como potencia en el campo mundial gracias al trabajo y dedicación en la última década de entrenadores como John Jaime González y Andrés Torres, así como al apoyo de la FCC, MinDeporte, COC, Institutos departamentales de deportes y la empresa privada.
Lo mejor del mundo de los velódromos se encuentra en Santiago iniciando el camino que conduce a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Una buena cantidad de naciones competirán con nuevas figuras y otras ya lo harán con su estructura definida. Entre todos ellos está el nombre de Colombia que se hace presente una vez más para ratificar esa historia que comenzó hace 75 años y continúa….