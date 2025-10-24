Connect with us

Pista

Mundial de Pista Chile 2025: Kevin Quintero 6° en el keirin con dominio de Harrie Lavreysen

Publicado

Hace 4 horas

el

El vallecaucano Kevin Quintero terminó 6° en la prueba del keirin del Mundial de Pista Chile 2025. (Foto © RMC)
Pista

Prensa chilena se rinde a los pies de Kevin Quintero y lo recuerda por lo hecho en los Panamericanos de Santiago

Publicado

Hace 13 horas

el

23 octubre, 2025

Por

Kevin Quintero ya se se destacó en Chile, en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. (Foto Archivo © FCC)
Pista

Países Bajos pisa fuerte en el primer día del Campeonato Mundial de Pista Chile 2025

Publicado

Hace 17 horas

el

23 octubre, 2025

Por

Los neerlandeses ganaron en la velocidad por equipos, en ambas ramas. (Foto © UCI Track Cycling)
Pista

Colombia, 75 años de gloriosa historia con el ciclismo de pista

Publicado

Hace 19 horas

el

23 octubre, 2025

Por

Martín Cochise Rodríguez, un referente del ciclismo de pista y del deporte colombiano. (Foto © RMC)
