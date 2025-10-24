Mundial de Pista Chile 2025: Kevin Quintero 6° en el keirin con dominio de Harrie Lavreysen

Todo comenzó en 1950 con motivo de los Juegos Centroamericanos llevados a cabo en Guatemala. Para la época, aún no se había construido el primer velódromo en nuestro país y apenas deslumbraba el ciclismo de ruta con la ilusión de la primera Vuelta a Colombia en bicicleta.

En ese evento, un equipo colombiano de ruta encabezado por Efraín Forero y Efraín Rozo además de Jaime Tarquino y Luis Carlos Ortiz improvisó su participación también en el velódromo guatemalteco y como pudieron transformaron sus bicicletas de ruta en unas rudimentarias de pista y compitieron en la prueba de los 4000 metros persecución por equipos resultando finalmente campeones derrotando a Cuba y consiguiendo así la primera medalla de oro para el ciclismo de pista colombiano.

Y a partir de ese momento histórico, más de un centenar de hombres y mujeres han trasegado por las pistas del mundo, en toda clase de eventos colectivos e individuales llenando de gloria al país deportivo y ciclístico que no ha sido justo ni reconocido con los más de 100 títulos alcanzados a nivel internacional gracias al talento natural de sus hombres y mujeres.

Cochise el pionero, Quintero el heredero



Claudio Costa y Cochise Rodríguez cuando fue campeón mundial en Varese, Italia. (Foto © RMC)

Y la historia del ciclismo “pistero” de Colombia siguió su curso con la construcción de los velódromos de Bogotá (1952) y Medellín (1956) lo que permitió la aparición de talentos como Mario ‘papaya’ Vanegas y Martín “Cochise” Rodríguez en Medellín siendo Mario el primero en la historia olímpica consiguiendo un quinto lugar en la prueba de la velocidad pura en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964 mientras Martín sería el pionero de la pista nacional, iniciando su camino al estrellato de los 4.000 metros persecución individual.

Lo hizo con un sorprendente cuarto lugar en el mundial de 1965 en el velódromo de Anoeta en San Sebastián (España), y dos años más tarde siguió su camino subiendo al podio por la única medalla de oro de toda la delegación colombiana en los Juegos Panamericanos de Winnipeg 1967 y seguidamente otra más en Cali 1971 para coronarse definitivamente como campeón mundial en agosto de 1971 en el Velódromo de Varese (Italia), convirtiéndose en el primer deportista colombiano en ganar un título mundial.



María Luisa Calle, leyenda del ciclismo de pista femenino colombiano. (Foto © RMC)

De ahí en adelante, la historia de los “pistards” nacionales hombres y mujeres- es inmensamente rica en nombres y logros en el ciclo olímpico, Copas del Mundo, Campeonatos Continentales , torneos invitacionales, entre otros, algunos de los cuales queremos en esta crónica recordar como campeones mundiales y medallista olímpica, rindiendo homenaje a ellos,a los forjadores de un legado que a pesar de todo lo que haya dejado de hacerse sigue siendo orgullo nacional: Balbino Jaramillo, Efraín Domínguez, Marlon Pérez, María Luisa Calle, Fernando Gaviria y Edwin Ávila.

Capítulo aparte merece el nombre de María Luisa Calle, tanto como Cochise por su condición de pionera en su género para el ciclismo en pista gracias a la cantidad y calidad de títulos alcanzados en el campo nacional e internacional que la llevaron a ser campeona mundial del scratch y medallista de bronce en los juegos olímpicos de Atenas 2004.

En el Mundial de Chile, Colombia pide pista



Stefany Cuadrado, nueva figura del ciclismo de pista colombiano. (Foto © RMC)

A los históricos nombres anteriores es necesario agregar los de campeones como Jordan Parra, Stefany Cuadrado, Juliana Londoño y Kevin Quintero, campeón mundial del keirin 2023, quienes saltarán a la hermosa pista del velódromo santiagueño para defender el prestigio bien ganado a lo largo de estos 75 años y mantener vigente el recuerdo de quienes seguramente les han servido como ejemplo y motivo de inspiración.

La delegación tiene como su máximo referente en el campo masculino al vallecaucano Kevin Quintero, mientras en las damas se espera con mucha expectativa la actuación de la joven Stefany Cuadrado, auténtica revelación tanto nacional como internacional.



Kevin Quintero, gran figura de la Selección Colombia de Pista. (Foto © FCC)

En general se trata de una generación tanto femenina como masculina en la que la mezcla de experiencia nacional e internacional y progresos notables, han venido colocando el nombre de Colombia como potencia en el campo mundial gracias al trabajo y dedicación en la última década de entrenadores como John Jaime González y Andrés Torres, así como al apoyo de la FCC, MinDeporte, COC, Institutos departamentales de deportes y la empresa privada.

Lo mejor del mundo de los velódromos se encuentra en Santiago iniciando el camino que conduce a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Una buena cantidad de naciones competirán con nuevas figuras y otras ya lo harán con su estructura definida. Entre todos ellos está el nombre de Colombia que se hace presente una vez más para ratificar esa historia que comenzó hace 75 años y continúa….