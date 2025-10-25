Connect with us

Mundial de Pista Chile 2025: Cristián Ortega 6° en la prueba del kilómetro

Publicado

Hace 50 mins

el

El barranquillero Cristián Ortega concluyó 6° en prueba del kilómetro del Mundial de Pista Chile 2025. (Foto © RMC)
Un vistazo a lo ocurrido en la segunda jornada del Campeonato Mundial de Pista Chile 2025

Publicado

Hace 11 horas

el

24 octubre, 2025

Por

Stefany Cuadrado disputa su primer mundial de pista en la categoría élite. (Foto © RMC)
Pista

Mundial de Pista Chile 2025: Kevin Quintero 6° en el keirin con dominio de Harrie Lavreysen

Publicado

Hace 22 horas

el

23 octubre, 2025

Por

El vallecaucano Kevin Quintero terminó 6° en la prueba del keirin del Mundial de Pista Chile 2025. (Foto © RMC)
Pista

Colombia, 75 años de gloriosa historia con el ciclismo de pista

Publicado

Hace 23 horas

el

23 octubre, 2025

Por

Martín Cochise Rodríguez, un referente del ciclismo de pista y del deporte colombiano. (Foto © RMC)
