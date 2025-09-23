Mundial de Ciclismo Kigali 2025: Michiel Mouris dueño del arcoíris en la CRI júnior con Jerónimo Calderón en el Top 15

En una gran actuación, el neerlandés Michiel Mouris se quedó con el maillot arcoíris al ganar la prueba contrarreloj junior del Campeonato Mundial de Ruta. El nuevo campeón mundial en la categoría juvenil se impuso sobre un trazado de 22,6 kilómetros por los alrededores de la ciudad de Kigali, capital de Ruanda.

El joven pedalista de Países Bajos, que este año ganó la Paris-Roubaix Juniors, detuvo el cronómetro en 29:07″, a una velocidad de 46,60, km / h., lo que le fue suficiente para vencer al estadounidense Ashlin Barry y al belga Seff Van Kerckhove, quienes completaron el podio de la prueba al cronómetro.

En cuanto a los colombianos, el antioqueño Jerónimo Calderón fue el mejor suramericano de la prueba, finalizando en la posición 14° a 1:09″ del ganador, mientras que Kevin Estupiñán se clasificó 21°, a 1:37″ de Mouris.

Jerónimo (Team Sistecrédito) y Kevin (Team Inca), tendrán otra oportunidad de demostrar sus condiciones en la prueba de fondo este viernes 26 de septiembre, en un trayecto de 119 kilómetros.

Resultados Mundial de Ruta – CRI Júnior (Rama Masculina)

Kigali – Kigali (22,6 km)