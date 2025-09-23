Connect with us

Ruta

Mundial de Ciclismo Kigali 2025: Michiel Mouris dueño del arcoíris en la CRI júnior con Jerónimo Calderón en el Top 15

Publicado

Hace 10 mins

el

El neerlandés Michiel Mouris, nuevo campeon mundial de la contrarreloj en la categoría júnior. (Foto © UCI Cycling)
Ruta

Nils Sinschek gana la contrarreloj individual del Tour del Lago Poyang con Juan Manuel Barboza 5°

Publicado

Hace 1 hora

el

23 septiembre, 2025

Por

El neerlandés Nils Sinschek ganó la crono, la octava etapa del Tour del Lago Poyang 2025. (Foto Tour of Poyang Lake © Parkhotel Valkenburg)
Ruta

Kigali 2025: Megan Arens se corona campeona del mundo en la crono júnior femenina con Marlen Rojas como la mejor suramericana

Publicado

Hace 2 horas

el

23 septiembre, 2025

Por

La neerlandesa Megan Arens, nueva campeona mundial de contrarreloj en la categoría júnior. (Foto © Kigali 2025)
Ruta

Un vistazo a los nuevos fichajes de los equipos de la máxima categoría de cara a la próxima campaña

Publicado

Hace 4 horas

el

23 septiembre, 2025

Por

El italiano Alessandro Borgo, nuevo refuerzo del Bahrain - Victorious. (Foto © Bahrain - Victorious)
