Mundial de ciclismo en ruta Kigali 2025: un podio impensado con Magdeleine Vallieres 1°, Niamh Fisher-Black 2° y Mavi García 3°

La pedalista canadiense Magdeleine Vallieres se impuso de forma espectacular en la prueba de ruta élite femenina del Campeonato Mundial de Ciclismo, que se disputa en Kigali, Ruanda. La norteamericana, que sorprendió al grupo de favoritas, fue la más fuerte del trío puntero después de los 164,6 kilómetros de recorrido

El podio final de la cita mundialista lo adornaron la neozelandesa Niamh Fisher-Black y la española Mavi García, quienes terminaron 2° y 3° respectivamente. El top 5 lo completaron la suiza Elise Chabbey con la neerlandesa Riejanne Markus.

En cuanto a las cinco latinoamericanas en competencia, la guatemalteca Gabriela Soto fue la mejor de la pedalistas de la región, entrando en la casilla 45° a más de 16 minutos de la ganadora, luego le siguió la antioqueña Paula Patiño en el puesto 50°. Por otro lado, la colombiana Diana Peñuela, la venezolana Lilibeth Chacón y la mexicana Romina Hinojosa no consiguieron terminar la prueba.



Shirin van Anrooij, Julie Van de Velde y Carina Schrempf, protagonistas de una de las fugas de la carrera. (Foto © UCI Cycling)

A un ritmo cansino el pelotón élite femenino afrontó las primeras dos horas de carrera. El primer ataque del día vino por parte de la austriaca Carina Schrempf. Pasando la mitad del recorrido la belga Julie Van de Velde y la neerlandesa Shirin van Anrooij se unieron a la puntera, quedando tres adelante.

A falta de 50 kilómetros, la carrera cambió con la suiza Noemi Rüegg y la española Mireia Benito formando un dúo en cabeza de carrera. Las dos pedalistas le sacaron una ligera ventaja al grupo de favoritas bastantemente seleccionado.

En el cierre, quedaron tres ciclistas en punta, la canadiense Magdeleine Vallieres, la neozelandesa Niamh Fisher-Black y la española Mavi García, quienes se jugaron la victoria donde Vallieres, fue la más fuerte para coronarse como la nueva campeona mundial.

Magdeleine Vallieres, la nueva campeona mundial de ruta en Kigali 2025. (Foto © UCI Rwanda)

Resultados Mundial de Ruta – Prueba de Fondo Élite (Rama Femenina)

Kigali – Kigali (164,6 km)