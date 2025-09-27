Connect with us

Ruta

Mundial de ciclismo en ruta Kigali 2025: un podio impensado con Magdeleine Vallieres 1°, Niamh Fisher-Black 2° y Mavi García 3°

Publicado

Hace 9 horas

el

Niamh Fisher-Black, Mavi García y Magdeleine Vallieres, el sorpresivo podio de la prueba ruta femenina en el mundial de Kigali 2025. (Foto © UCI Cycling)
Temas relacionados:
Ruta

“Tres etapas en este Clásico es muy importante para mí carrera”: Wilmar Paredes tras una nueva victoria en el ‘Duelo de Titanes’

Publicado

Hace 4 horas

el

27 septiembre, 2025

Por

Wilmar Paredes, ganador de la octava etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2025. (Foto © Team Medellín-EPM)
Seguir leyendo

Ruta

El Tour de Langkawi arranca con tres jóvenes escarabajos; Colombia el país más ganador de la carrera asiática

Publicado

Hace 5 horas

el

27 septiembre, 2025

Por

Iván Ramiro Sosa, último colombiano en ganar el Tour de Langkawi en 2022. (Foto Movistar © Sprint Cycling Agency)
Seguir leyendo

Ruta

Un vistazo a los nuevos fichajes de los equipos de la máxima categoría de cara a la próxima campaña

Publicado

Hace 6 horas

el

27 septiembre, 2025

Por

El francés Adrien Boichis, nuevo refuerzo del Red Bull - BORA - hansgrohe. (Foto © Red Bull - BORA - hansgrohe)
Seguir leyendo
