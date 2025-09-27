Ruta
Mundial de ciclismo en ruta Kigali 2025: un podio impensado con Magdeleine Vallieres 1°, Niamh Fisher-Black 2° y Mavi García 3°
La pedalista canadiense Magdeleine Vallieres se impuso de forma espectacular en la prueba de ruta élite femenina del Campeonato Mundial de Ciclismo, que se disputa en Kigali, Ruanda. La norteamericana, que sorprendió al grupo de favoritas, fue la más fuerte del trío puntero después de los 164,6 kilómetros de recorrido
El podio final de la cita mundialista lo adornaron la neozelandesa Niamh Fisher-Black y la española Mavi García, quienes terminaron 2° y 3° respectivamente. El top 5 lo completaron la suiza Elise Chabbey con la neerlandesa Riejanne Markus.
En cuanto a las cinco latinoamericanas en competencia, la guatemalteca Gabriela Soto fue la mejor de la pedalistas de la región, entrando en la casilla 45° a más de 16 minutos de la ganadora, luego le siguió la antioqueña Paula Patiño en el puesto 50°. Por otro lado, la colombiana Diana Peñuela, la venezolana Lilibeth Chacón y la mexicana Romina Hinojosa no consiguieron terminar la prueba.
A un ritmo cansino el pelotón élite femenino afrontó las primeras dos horas de carrera. El primer ataque del día vino por parte de la austriaca Carina Schrempf. Pasando la mitad del recorrido la belga Julie Van de Velde y la neerlandesa Shirin van Anrooij se unieron a la puntera, quedando tres adelante.
A falta de 50 kilómetros, la carrera cambió con la suiza Noemi Rüegg y la española Mireia Benito formando un dúo en cabeza de carrera. Las dos pedalistas le sacaron una ligera ventaja al grupo de favoritas bastantemente seleccionado.
En el cierre, quedaron tres ciclistas en punta, la canadiense Magdeleine Vallieres, la neozelandesa Niamh Fisher-Black y la española Mavi García, quienes se jugaron la victoria donde Vallieres, fue la más fuerte para coronarse como la nueva campeona mundial.
Resultados Mundial de Ruta – Prueba de Fondo Élite (Rama Femenina)
Kigali – Kigali (164,6 km)
|1
|Magdeleine Vallieres
|Canadá
|4:34:48
|2
|Niamh Fisher-Black
|Nueva Zelandia
|0:23
|3
|Mavi García
|España
|0:27
|4
|Elise Chabbey
|Suiza
|0:41
|5
|Riejanne Markus
|Países Bajos
|0:57
|6
|Antonia Niedermaier
|Alemania
|1:17
|7
|Demi Vollering
|Países Bajos
|1:34
|8
|Pienaar Kimberley (Le Court)
|Islas Mauricio
|,,
|9
|Marlen Reusser
|Suiza
|,,
|10
|Kasia Niewiadoma
|Polonia
|,,
|11
|Caroline Andersson
|Suecia
|,,
|12
|Franziska Koch
|Alemania
|1:36
|13
|Juliette Labous
|Francia
|1:39
|14
|Katrine Aalerud
|Noruega
|1:44
|15
|Elisa Longo Borghini
|Italia
|1:50
|16
|Pauline Ferrand-Prévot
|Francia
|,,
|17
|Chloé Dygert
|Estados Unidos
|1:54
|18
|Barbara Malcotti
|Italia
|1:58
|19
|Brodie Chapman
|Australia
|2:04
|20
|Noemi Rüegg
|Suiza
|2:16
|21
|Ginia Caluori
|Suiza
|2:18
|22
|Mireia Benito
|España
|2:19
|23
|Urška Žigart
|Eslovenia
|2:29
|45
|Gabriela Soto
|Guatemala
|2:59
|50
|Paula Patiño
|Colombia
|4:16
Ruta
“Tres etapas en este Clásico es muy importante para mí carrera”: Wilmar Paredes tras una nueva victoria en el ‘Duelo de Titanes’
En el remate al sprint en el centro de Buga, Wilmar Paredes, del Team Medellín-EPM, volvió a demostrar su fortaleza en las llegadas masivas y cruzó la meta en primer lugar, consiguiendo así su tercera victoria en esta edición del Clásico RCN Sistecrédito 2025
“Un final muy rápido con bastantes baches, donde el equipo supo trabajar muy bien durante toda la jornada para proteger a nuestro lider Diego Camargo. Al final veniamos con fuerzas, nos supimos anticipar en la curva faltando un kilómetro y bueno ahí se nos dio un puntico a favor, desubicamos a los rivales y nosotros nos ubicamos muy bien y ya al final esprinté con lo que pude”, dijo Paredes.
La actuación del pedalista antioqueño en el ‘Duelo de Titanes’ ha sido brillante. El paisa se impuso en la primera etapa con final en Mutatá, repitió triunfo en la tercera jornada con llegada en Puerto Salgar, y ahora sumó un nuevo triunfo en Buga, consolidándose como uno de los grandes protagonistas de esta edición.
“Tres etapas en este Clásico es muy importante para mí carrera. Estoy muy contento en el Team Medellín, muy orgulloso de todos mis compañeros, estas victoria son gracias a ellos. Yo soy el que los represento, pero ellos son los que me dejan ahí listo para ganar”, concluyó Paredes.
Ruta
El Tour de Langkawi arranca con tres jóvenes escarabajos; Colombia el país más ganador de la carrera asiática
Tres jóvenes escarabajos estarán en Malasia para disputar desde este domingo el Tour de Langkawi 2025. Se trata de Germán Darío Gómez con el Team Polti VisitMalta, además de Edward Cruz y Martín Santiago Herreño con el VF Group – Bardiani CSF – Faizanè.
En la tradicional carrera malaya los colombianos se han destacado a lo largo de la historia, siendo el país más ganador de la carrera asiática en 28 ediciones, logrando subir al primer cajón podio en seis ocasiones.
El primer nacional que lo consiguió fue Hernán Darío “El Flaco” Muñoz en 2002, luego le siguió en 2004, Freddy Excelino González y nueve años después Julián Arredondo, en 2013. José Rodolfo Serpa conquistó la carrera en dos ocasiones, en 2009 y 2012 e Iván Ramiro Sosa fue el último en 2022. El actual campeón es el británico Max Poole, quien no defenderá el título obtenido el año pasado tras sufrir una mononucleosis.
La ronda asiática comenzará con dos jornadas completamente llanas en Langkawi y Kepala Batas, donde se prevén sendas llegadas masivas. El tercer capítulo, de 200 kilómetros y con subidas en el tramo inicial, abre la posibilidad de que una fuga pueda tener éxito. Tras un nuevo probable sprint en Kemaman, la etapa clave de la carrera tendrá lugar el jueves con el final en alto de Fraser’s Hills – 27 km al 4%-, sin grandes rampas, pero llamado a marcar importantes diferencias en la clasificación general.
Los hombres rápidos volverán a tener la oportunidad de levantar los brazos en los finales de Port Dickson y Medini, antes de que la prueba concluya con una jornada ‘trampa’ en Kuala Lumpur, donde los más valientes podrían romper la llegada masiva en los últimos 30 kilómetros, repletos de pequeños repechos.
Recorrido Tour de Langkawi (UCI 2.Pro)
| 28/09 | 1ª etapa – Langkawi (96 km)
| 29/09 | 2ª etapa – Padang Besar – Kapala Batas (166,1 km)
| 29/09 | 3ª etapa – Gerik – Pasir Puteh (198,2 km)
| 01/10 | 4ª etapa – Kuala Terengganu – Kemaman (141,5 km)
| 02/10 | 5ª etapa – Temerloh – Fraser’s Hill (123,1 km)
| 03/10 | 6ª etapa | Shah Alam – Port Dickson (123,5 km)
| 04/10 | 7ª etapa | Melaka – Medini (214,9 km)
| 05/10 | 8ª etapa | Tangkak – Kuala Lumpur (180,2 km)
Ruta
Un vistazo a los nuevos fichajes de los equipos de la máxima categoría de cara a la próxima campaña
El mercado de fichajes de los equipos World Tour se sigue moviendo. Aunque la temporada 2025 aún no terminó, algunas formaciones se adelantaron y ya anunciaron sus primeros fichajes para el próximo año.
La última transferencia la confirmó el Red Bull – BORA – hansgrohe con la contratación del joven francés Adrien Boichis, quien llega procedente del equipo de desarrollo del Red Bull – BORA – hansgrohe.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico le da un vistazo a todas las contrataciones oficiales confirmadas hasta el momento por los equipos y la UCI.
Alpecin-Deceuninck
El belga Lennert Belmans llega procedente del equipo de desarrollo del Alpecin
El belga Aaron Dockx llega procedente del equipo de desarrollo del Alpecin
El neerlandés Senna Remijn llega procedente del equipo de desarrollo del Alpecin
El belga Sente Sentjens llega procedente del equipo de desarrollo del Alpecin
Bahrain Victorious
El español Pau Miquel llega procedente del equipo Kern Pharma
El italiano Alessandro Borgo llega procedente del equipo de desarrollo del Bahrain Victorious El belga Alec Segaert llega procedente del Lotto
El húngaro Attila Valter llega procedente del Team Visma | Lease a Bike
Cofidis
El luxemburgués Alex Kirsch llega procedente del Lidl-Trek
El belga Jenthe Biermans llega procedente del Arkea-B&B Hotels
El irlandés Jamie Meehan llega procedente del AVC Aix-en-Provence Dole
Decathlon CMA CGM
El belga Tiesj Benoot llega procedente del Team Visma | Lease a Bike
El neerlandés Cees Bol llega procedente del XDS Astana Team
El belga Robbe Ghys llega procedente del Alpecin-Deceuninck
El neerlandés Daan Hoole llega procedente del Lidl-Trek El neerlandés Olav Kooij llega procedente del Team Visma | Lease a Bike
El francés Antoine L’Hote llega procedente del equipo de desarrollo del Decathlon AG2R
El danés Tobias Lund Andresen llega procedente del Team Picnic PostNL
El estadounidense Matthew Riccitello llega procedente del Israel-Premier Tech
EF Education-EasyPost
El británico Noah Hobbs llega procedente del EF Education–Aevolo
Groupama-FDJ
El francés Victor Loulergue llega procedente del equipo continental Groupama-FDJ El francés Clément Berthet llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
El francés Maxime Decomble llega procedente del equipo de desarrollo del Groupama-FDJ
El italiano Matteo Milan llega procedente del Lidl-Trek Future Racing
El francés Bastien Tronchon llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
Ineos Grenadiers
El francés Dorian Godon llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
El danés Theodor Storm llega procedente del Team Lotto-Kern Haus PSD Bank
El francés Kevin Vauquelin llega procedente del AVC Aix-en-Provence Dole
Intermarché-Wanty
El italiano Simone Gualdi llega procedente del Wanty-NIPPO-ReUz
El noruego Felix Ørn-Kristoff llega procedente del Wanty-NIPPO-ReUz
Lidl-Trek
El español Juan Ayuso llega procedente del UAE Team Emirates – XRG El danés Mathias Norsgaard llega procedente del Movistar Team
El sueco Jakob Söderqvist llega procedente del Lidl-Trek Future Racing
El alemán Max Walscheid llega procedente del Team Jayco-AlUla
Movistar Team
El checo Pavel Novák llega procedente del MBH Bank Ballan CSB El español Roger Adriá llega procedente del Movistar Team
El español Raúl García Pierna llega procedente del Arkea-B&B Hotels
El español Juan Pedro López llega procedente del Lidl-Trek
Red Bull-BORA-hansgrohe
El francés Adrien Boichis llega procedente del Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies El belga RemcoEvenepoel llega procedente del Soudal Quick-Step
El italiano Mattia Cattaneo llega procedente del Soudal Quick-Step
El británico Callum Thornley llega procedente del Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
El australiano Luke Tuckwell llega procedente del Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies El belga Gianni Vermeersch llega procedente del Alpecin-Deceuninck
Soudal Quick-Step
El belga Steff Cras llega procedente del Team TotalEnergies
El italiano Alberto Dainese llega procedente del Tudor Pro Cycling Team
El belga Edward Planckaert llega procedente del Alpecin-Deceuninck
El neerlandés Dylan van Baarle llega procedente del Team Visma | Lease a Bike El belga Fabio Van den Bossche llega procedente del Alpecin-Deceuninck
El belga Jonathan Vervenne llega procedente del equipo de desarrollo del Soudal Quick-Step
El italiano Filippo Zana llega procedente del Team Jayco-AlUla
El belga Jasper Stuyven llega procedente del Lidl-Trek
Team Jayco-AlUla
El belga Amaury Capiot llega procedente del Arkea-B&B Hotels El italiano Alessandro Covi llega procedente del UAE Team Emirates-XRG
El belga Dries De Bondt llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
El australiano Wil Holmes llega procedente del Hagens Berman Jayco
El australiano Hamish McKenzie llega procedente del Hagens Berman Jayco El italiano Andrea Vendrame llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
Team Visma | Lease a Bike
El francés Bruno Armirail llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
El italiano Filippo Fiorelli llega procedente del VF Group-Bardiani CSF-Faizanè
El belga Timo Kielich llega procedente del Alpecin-Deceuninck
El italiano Pietro Mattio llega procedente del equipo de desarrollo del Visma | Lease a Bike El italiano Davide Piganzoli llega procedente del Team Polti VisitMalta
El belga Tim Rex llega procedente del equipo de desarrollo del Visma | Lease a Bike
UAE Team Emirates-XRG
El español Adriá Pericas llega procedente del UAE Team Emirates Gen Z
El belga Kevin Vermaerke llega procedente del Team Picnic PostNL