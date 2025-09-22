Mundial de Ciclismo 2025: ¡Arrasadora! Zoe Backstedt se consagra campeona sub-23 de CRI en Kigali

Por primera vez en su carrera, la británica Zoe Backstedt se coronó campeona del mundo de contrarreloj individual sub-23 femenina en el Campeonato Mundial de Ciclismo Kigali 2025. La colombiana Natalia Garzón no concluyó la prueba.

La corredora inglesa, de 20 años, fue la más rápida en el trayecto de 22,6 kilómetros que se corrió en la capital de Ruanda, superando con holgura a sus rivales. La eslovaca Viktória Chladonová se quedó con el segundo puesto a 1:50 y el tercer cajón del podio fue para la italiana Federica Venturelli a 2:11.

La única pedalista suramericana que terminó la competencia, concluyó en posiciones intermedias. La argentina Delfina Dibella se clasificó en la casilla 26° a 5:20″ de la ganadora.

La jornada al cronómetro para corredoras sub-23 contó la participación de 45 pedalistas, ante el abandono de cinco ciclistas durante la competencia.



Zoe Backstedt, la nueva campeona mundial de contrarreloj en la categoría sub-23. (Foto © UCI Cycling)

Resultados Mundial de Ruta – CRI (Rama Femenina)

Kigali – Kigali (22,6 km)