Connect with us

Ruta

Movistar lanza su equipo de desarrollo; Jonathan Guatibonza uno los escogidos

Publicado

Hace 32 mins

el

El boyacense Jonathan Guatibonza se destacó esta temporada con el Nu Colombia. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

Paul Magnier logra su tercera victoria consecutiva en el Tour de Guangxi; Fernando Gaviria termina 8°

Publicado

Hace 2 horas

el

16 octubre, 2025

Por

El francés Paul Magnier, también ganó la tercera etapa del Tour de Guangxi 2025. (Foto Soudal Quick-Step © Getty Images Sport)
Seguir leyendo

Ruta

Así quedó el ranking UCI tras la nueva actualización; Egan Bernal escaló 11 posiciones

Publicado

Hace 3 horas

el

16 octubre, 2025

Por

El zipaquireño Egan Bernal fue gran protagonista en los Tres Valles Varesinos 2025. (Foto © Ineos Grenadiers)
Seguir leyendo

Ruta

Un vistazo a los nuevos fichajes de los equipos de la máxima categoría de cara a la próxima campaña

Publicado

Hace 5 horas

el

16 octubre, 2025

Por

El español Cristián Rodríguez, nuevo refuerzo del XDS Astana Team. (Foto Arkea-B&B Hotels © B.Bade/LNC)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio