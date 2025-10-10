Ultímas Notícias
Ministra del Deporte realiza segunda inspección al Velódromo de Mosquera
Una segunda visita de carácter oficial realizó este viernes la ministra del deporte Patricia Duque al sitio donde se construye el nuevo velódromo para el ciclismo de Cundinamarca y de Colombia en el municipio de Mosquera.
Como en la anterior convocatoria, la rectora del deporte nacional estuvo reunida inicialmente en una mesa de trabajo con los representantes encargados de la obra, al igual que representantes de la Gobernación de Cundinamarca, el alcalde de Mosquera, varios de sus funcionarios y obviamente con el equipo de trabajo en el Ministerio.
El informe principal estuvo a cargo de la ingeniera Sandra Rivera, quien ilustró a los asistentes y actualizó los datos referentes al avance de la obra en el aspecto físico en cuanto a construcción e igualmente en la parte financiera , comenzando por señalar que hoy el avance de la obra en construcción se encuentra en un 68 % frente a un estimado para la fecha del 64 % y la parte financiera se encuentra cubierta en un 61% frente a un estimado del 68 %, pero se hizo la salvedad en cuanto a que los recursos por ingresar se encuentran en trámite y asegurados.
Comienza fase decisiva
Se ratificó igualmente que el 2 de octubre comenzó el trabajo en el aspecto más importante que es la cubierta del escenario, tema clave y definitivo de la construcción y en el cual no puede existir la más pequeña imperfección o error, añadiendo que la madera de la pista estará en poder de los constructores el 25 de octubre a más tardar y el montaje de la misma estará a cargo de una firma mexicana deberá comenzar el 1 de diciembre para concluir su delicada misión tres meses después.
El objetivo de los contratistas es entregar la obra terminada a finales de marzo de 2026, pero se convino en convocar una nueva reunión para el 15 de diciembrea fin de evaluar si los tiempos alcanzan para cumplir con el cronograma o sería necesario establecer una extensión aproximada de dos meses (abril y mayo 2026).
La visita a la estructura permitió a la ministra constatar que esta se encuentra terminada en un 98 % en cuanto a tribunas, camerinos, baterías de baños, locales comerciales, centro de la pista, túnel de acceso, cableado, etc., (faltando pintura general y cierre exterior) y se trabaja en la preparación y adecuación de la “costa azul”, superficie a partir de la cual se inicia el montaje de la madera.
Ministra satisfecha, pero exigente
La Dra. Duque se mostró satisfecha con el avance de la obra, pidió a los contratistas la mayor celeridad para evitar aplazamientos posteriores a marzo de 2026 y señaló que “Tenemos el máximo interés en la terminación y entrega de esta obra por su costo superior a los cien mil millones de pesos, por el esfuerzo realizado en el Ministerio, la gobernación de Cundinamarca y el municipio de Mosquera , así como por el beneficio que traerá para el ciclismo del departamento y del país en virtud a que se convertirá en el velódromo más moderno del país”.
Agregó también que “Confiamos en que el 15 de diciembre podamos celebrar el cierre de la cubierta y el inicio del montaje de la pista con lo cual estaríamos en la fase final de una obra que merece y necesita el ciclismo colombiano”.
Ruta
Walter Vargas sigue vestido de amarillo en la Vuelta a Santa Catarina tras la tercera etapa
El experimentado pedalista antioqueño Walter Vargas del Team Medellín-EPM, sigue líder de la Vuelta a Santa Catarina 2025, luego de defender el liderato en la tercera etapa, de 139,4 kilómetros, que se disputó entre los municipios de Urubici y Urupema.
Vargas, de 33 años, supera en la general por cuatro segundos a su compatriota y compañero de equipo Diego Camargo. En el tercer cajón del podio se encuentra otro escarabajo del Team Medellín, se trata de Víctor Ocampo, pero a más de 5 minutos.
La cuarta fracción quedó en manos del francés Stéfan Bennett (EuroCyclingTrips – CCN), que le ganó en el embalaje al brasileño João Pedro Rossi (Swift Pro Cycling), mientras que el mejor colombiano del día fue el boyacense Diego Camargo (Team Medellín-EPM) cerrando el top 10.
La carrera brasileña vivirá este sábado la disputa de la cuarta etapa, una jornada ondulada de 95,9 kilómetros con salida en Balneário Camboriú y llegada a Nova Trento, que incluye dos puertos categorizados y un final en alto.
Volta Ciclística de Santa Catarina (2.2)
Resultados Etapa 3 | Urubici – Urupema (139,4 km)
|1
|Stéfan Bennett
|EuroCyclingTrips – CCN
|3:44:20
|2
|João Pedro Rossi
|Swift Pro Cycling
|,,
|3
|Vinicius Da Silva
|São José Ciclismo
|2:13
|4
|Cristóbal Baeza
|Plus Performance – ZEO Sport
|2:14
|5
|Héctor Quintana
|Plus Performance – ZEO Sport
|,,
|6
|Euller Rabelo
|Pindamonhangaba Cycling Team
|,,
|7
|Cristian Lazzari
|AVAI Florianópolis
|,,
|8
|Pedro Miguel Freitas
|Taubaté Cycling Team
|,,
|9
|José Gabriel Marques
|Soul Cycles – Santos
|,,
|10
|Diego Camargo
|Team Medellín – EPM
|m.t.
|13
|Victor Ocampo
|Team Medellín – EPM
|m.t.
|16
|Camilo Castiblanco
|Pío Rico Cycling Team
|m.t.
|28
|Walter Vargas
|Team Medellín – EPM
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Walter Vargas
|Team Medellín – EPM
|12:11:09
|2
|Diego Camargo
|Team Medellín – EPM
|0:04
|3
|Víctor Ocampo
|Team Medellín – EPM
|5:37
|4
|Bruno Martins
|São José Ciclismo
|6:39
|5
|Eduardo Moyata
|Pío Rico Cycling Team
|6:50
|6
|João Pedro Rossi
|Swift Pro Cycling
|6:57
|7
|Stéfan Bennett
|EuroCyclingTrips – CCN
|7:37
|8
|Gabriel Metzger
|ACRS Cycling Team – Audax Bike – Royal Ciclo
|8:59
|9
|Vinicius Da Silva
|São José Ciclismo
|9:42
|10
|Euller Rabelo
|Pindamonhangaba Cycling Team
|9:44
|11
|Camilo Castiblanco
|Pío Rico Cycling Team
|9:44
Ruta
Alejandro Osorio campeón de la Clásica de Marinilla y Cristián Camilo Muñoz celebra en la jornada de cierre
El carmelitano Alejandro Osorio, del Orgullo Paisa, se consagró campeón general de la Clásica de Marinilla 2025, sumando este título a su victoria en la Vuelta a Goias. El talentoso corredor paisa defendió sin contratiempos el liderato en el circuito final.
Dos hombres del NU Colombia completaron los puestos de honor: Jhonatan Chaves se quedó con el subcampeonato, y Juan Pablo Ortega, el mejor sub-23 de la carrera, cerró el podio en el tercer lugar, mientras que Cristián Camilo Muñoz (NU Colombia) se llevó el título de la montaña.
La última jornada fue intensa con el paso de las vueltas, a pesar del piso mojado. Al final, la etapa fue para Cristián Camilo Muñoz del NU Colombia, quien se escapó en los últimos kilómetros para entrar 20 segundos por delante de Jeisson Casallas (Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral).
El portador de la camiseta amarilla, Alejandro Osorio (Orgullo Paisa), entró en la cuarta posición por detrás de Jhonatan Chaves (NU Colombia). El top 5 del día lo cerró Juan Diego Alba (NU Colombia). El ‘Pony’ Osorio sucedió a Sergio Luis Henao, campeón del año pasado.
Clásica de Marinilla 2025
Resultados Circuito Final
|1
|Cristián Camilo Muñoz
|Nu Colombia
|37:04″
|2
|Jeisson Casallas
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|0:20
|3
|Jhonatan Chaves
|Nu Colombia
|0:22
|4
|Alejandro Osorio
|Orgullo Paisa
|0:24
|5
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|0:24
Clasificación General Final
|1
|Alejandro Osorio
|Orgullo Paisa
|4:22:52″
|2
|Jhonatan Chaves
|Nu Colombia
|0:36
|3
|Juan Pablo Ortega
|Nu Colombia
|0:37
|4
|Jaider Muñoz
|Team Girardota-Ciclorades
|0:57
|5
|Cristián Camilo Muñoz
|Nu Colombia
|0:59
Ruta
Clásica de Marinilla 2025: José Manuel Posada se queda con el título y José Miguel Aristizábal gana la lluviosa última etapa
La tercera y última etapa de la Clásica de Ciclismo Ramón Emilio Ardila de Marinilla cerró con una emocionante jornada en la categoría juvenil, donde los habitantes del municipio del oriente antioqueño disfrutaron de un circuito plagado de emociones en cada vuelta.
Entre los juveniles, José Manuel Posada (Team Sistecrédito) se quedó con el título tras ser el corredor más regular durante los cuatro días de competencia. El podio lo completaron su compañero de equipo José Manuel Ortiz (Team Sistecrédito) y Felipe Bravo (Indeportes-Hidratao).
En el circuito final que recorrió seis vueltas, José Miguel Aristizábal culminó con éxito la estrategia de su equipo Indeportes-Hidratao y terminó como el vencedor del día tras llegar escoltado por su compañero Felipe Bravo y por José Manuel Ortiz (Team Sistecrédito), los tres primeros llegaron con el mismo tiempo.
El líder José Manuel Posada (Team Sistecrédito) entró en la quinta posición a 12 segundos de los escapados y se aseguró otro título más en la temporada, sucediendo en el palmarés de la carrera a Juan Sebastián Alfonso, campeón del año pasado.
Clásica de Marinilla 2025
Resultados Circuito Final
|1
|José Miguel Aristizábal
|Indeportes-Hidratao
|30:06″
|2
|Felipe Bravo
|Indeportes-Hidratao
|m.t.
|3
|José Manuel Ortiz
|Team Sistecrédito
|m.t.
|4
|Emanuel Restrepo
|Team Sistecrédito
|0:10
|5
|José Manuel Posada
|Team Sistecrédito
|0:12
Clásificación General Final
|1
|José Manuel Posada
|Team Sistecrédito
|3:16:21″
|2
|José Manuel Ortiz
|Team Sistecrédito
|0:42
|3
|Felipe Bravo
|Indeportes-Hidratao
|1:14
|4
|Emanuel Restrepo
|Team Sistecrédito
|1:28
|5
|David Espitia
|Indeportes-Hidratao
|1:44