Ministra del Deporte realiza segunda inspección al Velódromo de Mosquera

Una segunda visita de carácter oficial realizó este viernes la ministra del deporte Patricia Duque al sitio donde se construye el nuevo velódromo para el ciclismo de Cundinamarca y de Colombia en el municipio de Mosquera.

Como en la anterior convocatoria, la rectora del deporte nacional estuvo reunida inicialmente en una mesa de trabajo con los representantes encargados de la obra, al igual que representantes de la Gobernación de Cundinamarca, el alcalde de Mosquera, varios de sus funcionarios y obviamente con el equipo de trabajo en el Ministerio.

El informe principal estuvo a cargo de la ingeniera Sandra Rivera, quien ilustró a los asistentes y actualizó los datos referentes al avance de la obra en el aspecto físico en cuanto a construcción e igualmente en la parte financiera , comenzando por señalar que hoy el avance de la obra en construcción se encuentra en un 68 % frente a un estimado para la fecha del 64 % y la parte financiera se encuentra cubierta en un 61% frente a un estimado del 68 %, pero se hizo la salvedad en cuanto a que los recursos por ingresar se encuentran en trámite y asegurados.

Comienza fase decisiva

Se ratificó igualmente que el 2 de octubre comenzó el trabajo en el aspecto más importante que es la cubierta del escenario, tema clave y definitivo de la construcción y en el cual no puede existir la más pequeña imperfección o error, añadiendo que la madera de la pista estará en poder de los constructores el 25 de octubre a más tardar y el montaje de la misma estará a cargo de una firma mexicana deberá comenzar el 1 de diciembre para concluir su delicada misión tres meses después.

El objetivo de los contratistas es entregar la obra terminada a finales de marzo de 2026, pero se convino en convocar una nueva reunión para el 15 de diciembrea fin de evaluar si los tiempos alcanzan para cumplir con el cronograma o sería necesario establecer una extensión aproximada de dos meses (abril y mayo 2026).

La visita a la estructura permitió a la ministra constatar que esta se encuentra terminada en un 98 % en cuanto a tribunas, camerinos, baterías de baños, locales comerciales, centro de la pista, túnel de acceso, cableado, etc., (faltando pintura general y cierre exterior) y se trabaja en la preparación y adecuación de la “costa azul”, superficie a partir de la cual se inicia el montaje de la madera.

Ministra satisfecha, pero exigente

La Dra. Duque se mostró satisfecha con el avance de la obra, pidió a los contratistas la mayor celeridad para evitar aplazamientos posteriores a marzo de 2026 y señaló que “Tenemos el máximo interés en la terminación y entrega de esta obra por su costo superior a los cien mil millones de pesos, por el esfuerzo realizado en el Ministerio, la gobernación de Cundinamarca y el municipio de Mosquera , así como por el beneficio que traerá para el ciclismo del departamento y del país en virtud a que se convertirá en el velódromo más moderno del país”.

Agregó también que “Confiamos en que el 15 de diciembre podamos celebrar el cierre de la cubierta y el inicio del montaje de la pista con lo cual estaríamos en la fase final de una obra que merece y necesita el ciclismo colombiano”.