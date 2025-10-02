Milena Salcedo suma su segunda victoria en la Vuelta Femenina a Costa Rica y afianza su liderato

La edición 23 de la Vuelta Femenina a Costa Rica, categoría 2.2 UCI, continúa con dominio colombiano. Milena Salcedo volvió ganar, esta vez en la segunda etapa, que se disputó entre la Escuela Indígena Rey Curré y la municipalidad de Corredores, en un trayecto de 128,2 kilómetros.

La experimentada pedalista bogotana, del equipo Pato Bike BMC Team, que mantuvo su racha ganadora, completó su tercera victoria a nivel internacional en la temporada, tras su triunfo conseguido en la Vuelta a Guatemala en agosto.

En cuanto a la clasificación general, el liderato de la vuelta siguió en manos de la colombiana Milena Salcedo (Pato Bike BMC Team), quien es escoltada por su comptariota y compañera de equipo Karen Lorena Villamizar.

La ronda costarricense para mujeres continuará este viernes con la tercera jornada, una etapa montañosa de 118,4 kilómetros, que se disputará entre Palmar Norte y General Viejo. El domingo en Escazú conoceremos a la sucesora de la ecuatoriana Esther Galarza, campeona del año pasado.

Vuelta Internacional Femenina a Costa Rica (2.2)

Resultados Etapa 2 | Curré – Corredores (128,2 km)

1 Milena Salcedo Pato Bike BMC Team 3:24:59 2 Karen Lorena Villamizar Pato Bike BMC Team m.t. 3 Michela Molina Manzate la Selva No-Varix m.t. 4 Marcela Peñafiel Movistar-Best PC m.t. 5 Ana María Hernández Fast&Up Bike Cafe m.t. 6 Lauren Smith Orion Racing m.t. 7 Jessica Parra Pato Bike BMC Team m.t. 8 Camila Valbuena Manzate la Selva No-Varix m.t. 9 Yendry Dixiana Quesada Colono Bike Station Kolbi m.t. 10 Gloriana Quesada Colono Bike Station Kolbi m.t.



Milena Salcedo sigue líder de la Vuelta Femenina a Costa Rica 2025. (Foto © Federación Costarricense de Ciclismo)

Clasificación General Individual