Miguel Ángel Rubiano termina 5° en la tercera etapa del Tour de Bulgaria 2025

En un final exigente, Jay Vine (UAE Team Emirates-XRG) sumó su segundo triunfo en la Vuelta a España 2025, al llevarse la décima etapa, disputada entre el Parque de la Naturaleza Sendaviva y El Ferial Larra Belagua, que contó con 175,3 kilómetros de recorrido montañoso.

El pedalista australiano, que ganó atacando a sus compañeros de fuga, mantuvo su ritmo en la última subida y aguantó bien para llegar a la meta en solitario y celebrar otra victoria, la cuarta de su equipo, 35 segundos por detrás de él, el español Pablo Castrillo (Movistar Team) logró hacerse con el segundo lugar y Javier Romo entró en el tercer lugar, otro corredor de la escuadra telefónica.

El grupo de los favoritos se reportó a 1:05 por detrás de los escapados, en el que el británico Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) se quedó con el embalaje, superando al italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek), mientras que el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), ingresó en la casilla 11° para apoderarse del maillot rojo que estaba en manos del noruego Torstein Træen (Bahrain Victorious).

En cuanto a los colombianos, el huilense Harold Tejada (XDS Astana Team), quien hizo parte de la numerosa escapada finalizó en el puesto 13° en el grupo de los ‘Gallos de la General’. Por otro lado, el zipquireño Egan Bernal (Ineos Grenadiers) salvó el día, clasificándose en la posición 18° a 1:42 de Vine.

La ronda española continuará este miércoles con la úndecima etapa, una jornada rompe-piernas de 157,4 kilómetros por los alrededores de Bilbao, que incluye siete puertos categorizados.

La Vuelta Ciclista a España (2.UWT)

Resultados Etapa 10 | Parque de la Naturaleza Sendaviva – El Ferial Larra Belagua (175,3 km)

1 Jay Vine UAE Team Emirates-XRG 3:56:24 2 Pablo Castrillo Movistar Team 0:35 3 Javier Romo Movistar Team 1:04 4 Archie Ryan EF Education-EasyPost 1:05 5 Tom Pidcock Q36.5 Pro Cycling Team 1:05 6 Giulio Ciccone Lidl-Trek 1:05 7 Jai Hindley Red Bull-BORA-hansgrohe 1:05 8 Matteo Jorgenson Team Visma | Lease a Bike 1:05 9 Junior Lecerf Soudal Quick-Step 1:05 10 João Almeida UAE Team Emirates-XRG 1:05 11 Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike 1:05 12 Matthew Riccitello Israel-Premier Tech 1:05 13 Harold Tejada XDS Astana Team 1:05

18 Egan Bernal INEOS Grenadiers 1:42 46 Brandon Rivera INEOS Grenadiers 7:11 62 Santiago Buitrago Bahrain – Victorious 8:58 81 Esteban Chaves EF Education – EasyPost 12:31 98 Juan Guillermo Martínez Team Picnic PostNL 13:53 129 Sergio Higuita XDS Astana Team 18:23

Clasificación General Individual

1 Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike 37:33:52 2 Torstein Træen Bahrain Victorious 0:26 3 João Almeida UAE Team Emirates-XRG 0:38 4 Tom Pidcock Q36.5 Pro Cycling Team 0:58 5 Felix Gall Decathlon AG2R La Mondiale Team 2:03 6 Giulio Ciccone Lidl-Trek 2:05 7 Matteo Jorgenson Team Visma | Lease a Bike 2:12 8 Jai Hindley Red Bull-BORA-hansgrohe 2:16 9 Giulio Pellizzari Red Bull-BORA-hansgrohe 2:16 10 Matthew Riccitello Israel-Premier Tech 2:43 11 Egan Bernal INEOS Grenadiers 2:55